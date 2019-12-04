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4 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:10  |  vz.ru
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Как российских бомжей превращают в рабов

Российские бездомные стали жертвой мошенников нового типаФото: Станислав Красильников/ТАСС
На улицах российских городов за последние годы стало заметно меньше бездомных. Они не испарились. Многие из них обратились за помощью в так называемые трудовые дома – и стали жертвами системы жесточайшей эксплуатации и даже насилия. Перед нами совершенно новое явление для современной российской действительности. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как все это устроено. Подробности...
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Россия и Венгрия объединяются против образования Украины

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В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование

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Иностранное образование не такое уж и блестящее. Страсть к инновациям закладывается в школе и в семье. А миллионы обученных по стандарту школьников даже просто статистически вероятнее дадут успешных инноваторов, чем несколько тысяч студентов. Подробности...
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              Кто и зачем идет в добровольцы в России

              Добровольческое движение в России с каждым годом приобретает все большую популярность   4 декабря 2019, 12:48
              Фото: Екатерина Лызлова/РИА «Новости»
              Текст: Алексей Нечаев, Сочи

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              Найти потерявшегося человека в лесу, помочь оказать медицинскую помощь жителям отдаленного села или обустроить территорию в городском дворе – добровольческое движение в России становится все более популярным. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД на форуме добровольцев в Сочи выяснял, кто и почему идет в волонтеры.

              В Сочи начал свою работу Международный форум добровольцев, участниками которого стали семь тысяч человек более чем из 120 стран мира. Сам форум и его финал приурочены к национальному и международному Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Место проведения форума тоже выбрано неслучайно – именно в Сочи после проведения зимней Олимпиады-2014 оформилось организованное волонтерское движение.

              «В России только за этот год в различных добровольческих проектах участие приняли более 15 миллионов человек. И еще столько же говорят, что хотели бы принять участие в таких проектах и ждут возможности узнать, как это можно сделать. Это результат вашей работы», – заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, приветствуя участников форума.

              По его словам, добровольческое движение в России с каждым годом приобретает все большую популярность, о чем свидетельствует социологическое исследование фонда «Общественное мнение».

              «На вопрос «Кому вы доверяете?» более 90% опрошенных отвечают: «Волонтерам, добровольцам»,

              – подчеркнул Кириенко, назвав такой результат огромным кредитом доверия к некоммерческим и общественным организациям.

              Он также напомнил, что на конкурс «Доброволец России – 2019» было подано более 28 тысяч проектов, в реализации которых задействовано более 560 тысяч человек. Такой масштаб, а также международный статус форума говорят о том, что Россия и Сочи стали мировой столицей добровольчества, «мировой столицей добра».

              «Все волонтерские проекты объединяет слово «добро». Волонтерские организации спасли в этом году более 18 тыс. человек. Стремление помогать и поддерживать того, кто в этом нуждается, отдавать не только свой труд и материальные вещи, но и частичку своей души – самая важная способность, которая передается от человека к человеку», – подчеркнул Кириенко.

              Так же первый замглавы администрации президента вручил награды победителям конкурса «Доброволец России – 2019» в номинации «Доброе дело». Лучшими стали Николай Салиндер (спасший утопающего) и Айшат Нажмудинова (спасшая 11 человек на пожаре) из Ямало-Ненецкого автономного округа и организатор донорского движения Наталья Рябчикова из Новосибирской области. Однако главные призы волонтерам вручат в четверг, в День добровольца России.

              Параллельно с этим на одной из площадок форума, которая расположилась в образовательном центре «Сириус», сразу несколько тысяч волонтеров демонстрировали гостям мероприятия программы и проекты своих организаций.

              Московские волонтеры-спасатели объясняли принципы подготовки и взаимодействия с МЧС. «Мы проходим обучение на базе профессиональной спасательной организации, после этого вместе выезжаем на вызовы и помогаем профессионалам в работе», – рассказала газете ВЗГЛЯД представитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Екатерина Исаева.

              «Когда мы ездили в зоны чрезвычайных ситуаций в Иркутскую область и Краснодарский край, среди нас были девушки, которые наравне со спасателями помогали в ликвидации последствий наводнений и даже тушили пожары, – поделилась Исаева. – И хорошо, что после подписания договора с МЧС у нас появилось больше возможностей помогать профессиональным спасателям в чрезвычайных ситуациях».

              Руководитель противопожарного отдела «Гринпис России» Григорий Куксин, которого коллеги по форуму называют «самым крутым пожарным», рассказал о профилактике возникновения пожаров. «Почти все пожары в мире рукотворные. Наша задача – менять мнение и поведение людей, втягивать тех, кто раньше мог стать причиной пожаров, в борьбу с ними», – сказал Куксин.

              По его словам, Гринпис работает в одном направлении с властями, но избежать разногласий получается не всегда. «В последние годы удалось хорошо выстроить работу с «Авиалесоохраной», Россельхознадзором и МЧС. Иногда возникают какие-то споры, в прошлом году они касались учета пожаров. Где-то государственные ведомства не очень склонны признавать масштаб проблемы», – пояснил собеседник.

              «Но вся наша работа основана на волонтерах. Мы помогаем с обучением, оборудованием, иногда приезжаем вместе работать на пожарах. Наша задача – поддерживать других добровольцев, которые ведут работу в регионах. Именно они меняют мнение людей в лучшую сторону своим примером», – добавил Куксин.

              Тяжелую, нужную работу по поиску пропавших людей – зачастую в экстремальных условиях – выполняют и добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». 

              «У нас в стране есть проблемы c недостаточным знанием людей о том, как действовать, когда кто-то пропал, как предотвратить исчезновение человека.

              Уже существует поручение президента о создании центров обучения волонтеров поиску пропавших. Однако в большинстве регионов оно никак не реализовано. И если говорить о взаимодействии волонтеров с государством, нам как раз нужно дополнительное усилие в этом процессе», – считает руководитель «Центра поиска пропавших людей» Григорий Сергеев.

              «Что касается нынешнего форума – он позволяет наладить горизонтальную коммуникацию между НКО и добровольцами. Это действительно очень круто, потому что у всех разный опыт, многое можно почерпнуть. Кроме того, здесь можно наладить коммуникацию с властями, представителями министерств», – сказал Сергеев.

              Помимо официальной программы, приехавшие в Сочи волонтеры на практике помогают различным организациям курорта. В Кавказском заповеднике добровольцы «Лиза Алерт» показали, как работают специалисты во время поиска пропавшего человека в лесу. В мастер-классе приняли участие не только российские добровольцы, но и представители Австрии, Великобритании, Хорватии, также приехавшие на форум.

              Еще одно направление для добровольчества – медицина. Организация «Волонтеры-медики» насчитывает около 40 тысяч участников во всех регионах России. «Мы занимаемся помощью медицинскому персоналу, санитарно-профилактическим просвещением, обучением навыкам первой медпомощи и возрождаем традицию милосердия», – рассказала газете ВЗГЛЯД федеральный координатор движения Юлия Раковская.

              При этом для того, чтобы стать добровольцем в сфере здравоохранения, не обязательно быть студентом-медиком. «Наше движение открыто для человека любой специальности. Например, о здоровом образе жизни может говорить каждый, для этого не нужны знания медицинского вуза», – отметила Раковская.

              Есть волонтеры и среди ученых-атомщиков. Руководитель молодежной организации Курской АЭС, волонтер Росатома Дмитрий Синичка рассказал о добровольчестве среди госкорпораций: «Наши атомщики – не только профессионалы своего дела. Они еще и творчеством занимаются, неся его в массы и украшая фасады городских зданий. Еще один пример проекта, который организуют волонтеры Росатома, – уличные воркауты. Это когда простые люди могут делать простые вещи на простых тренажерах во дворе и не тратить деньги на спортзал».

              В самом Росатоме нынешний год объявлен годом здоровья. «Потому мы стремимся к тому, чтобы каждый атомщик занимался своим здоровьем. У нас проходят открытые тренировки, где мы проводим встречи с молодежью. А вчера мы принимали участие в субботнике, сажали деревья. Это очень важно – приезжать в другой город и оставлять в нем частичку себя. Тем более когда мы все из разных профессий, предприятий, но объединены на форуме одной добровольческой целью», – добавил собеседник.

              Отвечая на вопрос, чего сегодня не хватает волонтерскому движению, активистка «Молодежки Общероссийского народного фронта» Виктория Заика заметила: «не хватает тех людей, кто еще не с нами». «Некоторые считают, что добрые дела – это не нужная вещь. Но это не так. Мы улучшаем жизнь, начиная с себя, со своей семьи. И дальше движемся к улучшению нашего общества и страны в целом», – пояснила собеседница.


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