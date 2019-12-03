В Сочи стартовала программа Международного форума добровольцев

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3 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 13:47  |  vz.ru
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Что мешает России и Китаю удвоить «Силу Сибири»

Первый трубопроводный российский газ пошел в Китай Фото: gazprom.ru
Спустя шесть лет после подписания секционного газового соглашения с Китаем, Россия впервые пустила свой трубопроводный газ не в Европу, а в Азию. Это событие имеет знаковое значение не только с геополитической точки зрения. Какие именно выгоды принесет новый газопровод и России, и Китаю? И почему по второму газопроводу в Китай так до сих пор и не договорились?  Подробности...
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Санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями

Товарищ Хуа Чуньин – типичный продукт системы по воспроизводству управленческой элиты КНР.Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Ввиду «серьезных нарушений международного права» и «вмешательства во внутренние дела Китая» Пекин вводит против США ряд санкций, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Эти санкции, как и тон заявления Хуа, могут показаться чем-то дежурным. Но на деле речь идет об очень важной для Китая поворотной точке, а на кону сейчас находится судьба всей мировой экономики. Подробности...
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Россия увидит врага далеко в Арктике

Россия – единственная страна, выстроившая сплошное эшелонированное радиолокационное поле над своей территориейФото: mil.ru
По всему периметру России появится принципиально другое сплошное радиолокационное поле. При помощи новых РЛС «Контейнер» можно будет обнаруживать любые аэродинамические цели, в том числе созданные по технологии «стелс». Видит РЛС и оружие, которое есть сейчас только у России — гиперзвуковое. Первая станция прикрывает центр России, следующие разместят на направлении, откуда исходит серьезная угроза ракетного нападения. Подробности...
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Как Германия кормит бывшие страны соцлагеря

Бюджетная несообразность угрожает распадом Евросоюза в ближайшие годыФото: Sascha Steinach/Global Look Press
Советский Союз неоднократно обвиняли в ущемлении прав исконно русских областей в пользу национальных окраин. РСФСР была едва ли не единственной республикой-донором – большинство остальных регионов бывшей империи, от Прибалтики до Грузии, получали дотации. Ровно то же самое сейчас происходит с Евросоюзом. Какую дань платят Берлин и Париж болгарам и полякам? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Опыт «Дом-2» расширяет горизонты философии

Илья Переседов, журналист
Много лет приходится слышать, что у классической философии нет будущего - она слишком сложна для понимания, к тому же полна противоречий. Но все противоречия философии не дотягивают до парадоксов Алёны Водонаевой, выходящих стотысячными тиражами. Подробности...
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В толпе каждая шавка может чувствовать себя героем

Алексей Алешковский, сценарист
Попробуйте остаться при своих принципах, когда вам светит век воли не видать, как Владимиру Буковскому или Нельсону Манделе. Если вы не цените чужие принципы, так ли крепки ваши? В отличие от диванных бойцов, солдаты настоящей войны уважают мужество противника. Подробности...
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Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей

Андрей Манчук, политолог
Положа руку на сердце, украинцев честно предупреждали, что на пути к свободе и счастью им надо будет пройти через горнило радикальных неолиберальных реформ, в опасности и бессмысленности которых убедились уже, кажется, все. Подробности...
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              В Сочи стартовала программа Международного форума добровольцев

              3 декабря 2019, 13:14

              Текст: Алексей Дегтярев

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              В Сочи открылась деловая программа Международного форума добровольцев, основной темой обсуждения стало партнерство.

              В течение двух дней деловой программы участники будут не только узнавать тенденции развития волонтерства и нарабатывать профильные компетенции, но и выстраивать взаимодействие для дальнейшего сотрудничества, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              В первом блоке программы 3 декабря на творческой встрече с народным артистом России, ректором Академии русского балета имени Вагановой Николаем Цискаридзе обсудили, как доброта и ценности волонтерства сочетаются с творчеством.

              «Что такое добро? Я много лет переоцениваю это слово, как и «зло», «правда», «ответственность». Рано или поздно начинаешь задумываться, а есть ли единственно правильный ответ? Скорее всего, он для каждого свой, – сказал Цискаридзе. – Мы склонны называть добром хорошее воспитание и нормы поведения, но важна также участливость».

              Участники узнали о мотивации артиста, любимых фильмах, отношению к методу «кнута и пряника» в работе, о том, как найти свой творческий и профессиональный путь, и даже попросили прочитать стихотворение на грузинском.

              В рамках дискуссии «Помощь бездомным животным: инструкция по применению» добровольцы познакомились с алгоритмом действий при встрече с бездомным животным, нормативно-правовой базой и способами устранения барьеров в работе профильных некоммерческих организаций. Экспертами на лекции выступили руководитель межрегиональной общественной организации в сфере защиты животных «Альянс защитников животных» Юрий Корецких, директор ассоциации «Благополучие животных» Мария Лежнева, представитель национальной ассоциации организаций помощи животным «Мы вместе» Татьяна Черникова и другие.

              Директор благотворительного фонда «Я свободен» Ольга Ватомская отметила, что волонтерская помощь не всегда заключается в прямом взаимодействии с бездомными животными: «Каждый доброволец, кто не имеет возможность помогать руками, работать с животными, брать их на передержку и прогулки, имеет возможность  вкладывать свой интеллектуальный ресурс, который также будет полезен и важен».

              Директор регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» Александра Нуриева добавила, что, помимо традиционной помощи, в работе с животными существует один очень важный фактор – работа в социальных сетях: «Фотографии, видеоролики – все играет важную роль. Чем лучше будет фото, тем быстрее питомец сможет найти свой дом. Нам очень хочется, чтобы наша сфера волонтерства была про тех, кто искренне помогает животным и делает мир добрее и лучше. Ведь такие люди никогда также не пройдут мимо человеческой беды».

              Помимо этого, на форуме обсудили участие добровольцев в формировании красивых и удобных городов будущего на секции «Города неравнодушных». О своем опыте и социальных проектах рассказали заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров, директор дизайн-завода FLACON Михаил Егошин, заместитель председателя правления Внешэкономбанка, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева, руководитель направления обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия ПАО «СИБУР Холдинг» Сергей Проценко и директор общероссийской организации «Городские реновации» Олег Зоря.

              Спикеры отметили, что помощь волонтеров и их видение развития территорий очень важно в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В том числе слушателей пригласили к участию во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: в общей сложности за два года благодаря нему реализуется 160 инициативы в 63 регионах. В рамках дискуссии также авторы и руководители социальных проектов в сфере городских реноваций из Красноярского края, Липецкой, Тульской, Костромской и Томской областей, Республик Ингушетия и Крым представили свою деятельность и ее результаты. Обмен практиками и тиражирование проектов – одна из задач форума.

              Вчера на площадке стартовая полезная программа: волонтеры из разных стран помогали в социальных учреждениях. «День добрых дел» продолжился 3 декабря. Участники благоустроили территорию дендропарка «Южные культуры» Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Шапошникова: убрали листву, пересадили растения и покрасили объекты дендропарка. В бальнеологическом курорте «Мацеста» активисты всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» провели игровой квест «Добровольцем в сфере здравоохранения может стать каждый» для маленьких пациентов, а также украсили холл учреждения к Новому году и подарили детям новогодние подарки. На Красной поляне отряд «Лиза Алерт» провел мастер-класс по организации и проведению поиска пропавших в природной среде. Участники узнали о том, как в поисковых операциях помогают беспилотники, малая авиация, лошади и кинологической службы.

              Напомним, что Международный форум добровольцев проходит в городе Сочи и приурочен к национальному и Международному дню добровольца (5 декабря). Место проведения выбрано не случайно – именно отсюда ведет свое начало история организованного волонтерского движения России, которое оформилось после проведения в нашей стране Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации (Ассоциация волонтерских центров и «Волонтеры Победы»), и проведен первый тематический форум добровольцев.

              Форум завершится 5 декабря торжественным вручением премий победителям всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Участниками мероприятия стали более 7 тысяч волонтеров из России и более чем 100 зарубежных стран.

              Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтерских центров.


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