Участница форума добровольцев: Движение волонтеров-медиков возрождает традицию милосердия

Всероссийское движение волонтеров-медиков оказывает широкую помощь системе здравоохранения, возрождает традицию милосердия, рассказала газете ВЗГЛЯД активист движения «Волонтеры-медики» Юлия Раковская, участница открывшегося в Сочи Международного форума добровольцев.

«Мы занимаемся помощью медицинскому персоналу, санитарно-профилактическим просвещением, пропагандой здорового образа жизни, обучением навыкам первой помощи, популяризацией кадрового донорства, знакомством школьников с медициной. Каждый волонтер может охватить несколько направлений», – рассказала федеральный координатор по санитарно-профилактическому просвещению населения движения «Волонтеры-медики» Юлия Раковская.

Во вторник в Сочи состоялось торжественное открытие Международного форума добровольцев, на который съехались волонтеры из 80 стран мира. Основная деловая программа форума добровольцев предусматривает дискуссионные секции, общественные обсуждения, мастер-классы и встречи с представителями экспертного сообщества.

На форуме Юлия Раковская рассказала, что не обязательно быть студентом-медиком, чтобы стать добровольцем в сфере здравоохранения. «Наше движение открыто для человека любой специальности, потому что, например, о здоровом образе жизни может говорить каждый, для этого не нужны знания медицинского вуза», – отметила собеседница.

«У разных направлений есть своя специфика и особенности. В любом случае, волонтеры – это люди, которые неравнодушны к окружающим, стремятся помочь им непосредственно физически, либо повысить медицинскую грамотность населения, научить чему-то. Можно помочь конкретно, например, донорством костного мозга», – добавила координатор волонтерского движения.

Всероссийское общественное движение волонтеров-медиков уже насчитывает более 20 тысяч добровольцев в сфере здравоохранения по всей стране. Организация открыла региональные отделение во всех российских регионах. «Чаще всего мы базируемся при медицинских учреждениях, но это совсем не обязательно. Мы очень тесно взаимодействуем с профессиональным медицинским сообществом, специалистами определенного профиля, министерствами здравоохранения в субъектах. Они оказывают нам методическую помощь и информационную поддержку», – отметила Юлия Раковская.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря. Кульминацией форума станет награждение победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019», который является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей».

С 2019 года форум является частью федерального проекта «Социальная активность» нацроекта «Образование» и подводит итоги проделанной работы по развитию волонтерства и вовлечению россиян в добровольческую деятельность.