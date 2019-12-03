Международный форум добровольцев открылся в Сочи

Больше 6,5 тыс. волонтеров примут участие в Международном форуме добровольцев, который открывается в Сочи во вторник. Одной из ключевых тем слета станет участие волонтеров в реализации нацпроектов.

Организаторы мероприятия сообщили, что «на Международном форуме добровольцев соберутся более 6,5 тыс. участников из всех регионов страны и иностранных государств, чтобы поделиться опытом реализации успешных волонтерских инициатив и подвести итоги уходящего года», передает ТАСС.

Форум продлится до 5 декабря. Его работа будет состоять из полезной и деловой программ.

В рамках полезной программы участники будут посещать различные учреждения, расположенные в Сочи. В частности, запланировано посещение Сочинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы. Также в рамках этого блока пройдут презентация системы «Лиза Алерт», различные квесты, знакомство с парком науки и искусства «Сириус».

Одним из главных событий первого дня деловой программы станет панельная дискуссия «Роль НКО и волонтеров в реализации национальных проектов». Как ожидается, в обсуждении примет участие генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

«Участники обсудят взаимодействие добровольческого движения России с некоммерческим сектором, бизнесом и государством, а также влияние НКО на достижение результатов национальных проектов и на изменения в социальном самочувствии граждан», – подчеркнули организаторы.

На сессию пригласили представителей федеральных и региональных органов власти, в том числе руководителя Федеральной службы государственной статистики Павла Малкава и вице-президента Высшей школы экономики Льва Якобсона.

«Важным событием станет панельная дискуссия «Волонтеры масштабных спортивных и иных мероприятий: новые возможности». Российские волонтеры, которые помогали в организации чемпионата мира по футболу 2018 года, поделятся опытом и обсудят дальнейшее сотрудничестве при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2020 года, который пройдет в Катаре. К дискуссии присоединятся специалист по корпоративным связям FIFA Хани Таджие, исполнительный директор международной молодежной организации Save the dream Массимилиано Монтанари и многие другие», – сказали организаторы.

В свою очередь, участники команды «Молодежка ОНФ» предложат всем желающим присоединиться к уникальным проектам #ГероиНашегоВремени и «Адресная помощь людям в условиях ЧС».

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева расскажет о том, как не попасться на удочку финансовых мошенников, а член Центрального штаба ОНФ Любовь Духанина презентует карту бесплатных волонтерских кружков и экологическое пособие, которые работают в формате дополненной реальности.

Первый день деловой программы завершится торжественным открытием Международного форума добровольцев.

4 декабря участников ждет площадка по обмену практиками в сфере социальной рекламы волонтерских проектов и мероприятия для корпоративных волонтеров.

«На панельной дискуссии «Экологический маршрут – маршрут к чистой России» участники поднимут актуальные вопросы эковолонтерства, обсудят популяризацию зеленого добровольчества и экологическую культуру граждан. Экспертами встречи выступят, как планируется, председатель межрегиональной общественной организации «Чистые игры» Дмитрий Иоффе и руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев», – сказали организаторы.

На площадке «Волонтеры культуры: создаем общество вместе» будут обсуждаться особенности работы добровольцев с учреждениями культуры.

«Также в рамках секции подведут итоги федеральной программы «Волонтеры культуры», – отметили в оргкомитете форума.

Во второй день форума пройдет интерактивная межнациональная сессия «Цели устойчивого развития ООН: как добровольчество может помочь их достижению». Там участники обсудят цели для будущего международного сотрудничества, выделят актуальные проекты, которые способствуют экономическому, социальному и экологическому развитию государств, а также поднимут тему добровольческой деятельности в этих проектах.

В свою очередь, дискуссия «Равенство возможностей: волонтерство без границ» посвятят участию людей с ограниченными возможностями здоровья в добровольческом движении.

«Экспертами встречи выступят член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России, президент благотворительного фонда «Возможно все» Ксения Безуглова, руководитель программы «Особый взгляд» Ксения Дмитриева», – отметили организаторы.

В рамках форума руководитель Росстата Павел Малков и директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева подпишут соглашение о сотрудничестве при проведении переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 декабря будущего года.

На форуме также представят проекты ОНФ: «Карта убитых дорог ОНФ» и «За честные закупки». При этом активисты проведут мастер-класс «Поиск сомнительных закупок», во время которого научат участников мероприятия находить и предотвращать сомнительные траты бюджетных средств.

«Член центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер расскажет о том, как можно присоединиться к проекту ОНФ «Регион заботы», а сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в ходе мастер-класса проинформирует о роли волонтерских инициатив в формировании эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», – сообщили организаторы.

Программа дня завершится торжественной церемонией награждения победителей конкурса «Регион добрых дел».

Завершающий день форума посвятят торжественному награждению победителей конкурса «Доброволец России – 2019», который является проектом платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проходит уже в девятый раз. В этом году на него подали более 28,1 тыс. заявок. Грантовый фонд составил 45 млн рублей, что в три раза больше, чем в 2018 году.

Конкурс позволяет выявить успешные социальные инициативы для поддержки и тиражирования по всей стране. Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 млн рублей, а также возможность принять участие в партнерских образовательных программах.

Завершится церемония праздничным концертом с участием известных исполнителей.