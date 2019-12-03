Международный форум добровольцев открылся в Сочи

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3 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 13:47  |  vz.ru
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Что мешает России и Китаю удвоить «Силу Сибири»

Первый трубопроводный российский газ пошел в Китай Фото: gazprom.ru
Спустя шесть лет после подписания секционного газового соглашения с Китаем, Россия впервые пустила свой трубопроводный газ не в Европу, а в Азию. Это событие имеет знаковое значение не только с геополитической точки зрения. Какие именно выгоды принесет новый газопровод и России, и Китаю? И почему по второму газопроводу в Китай так до сих пор и не договорились?  Подробности...
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Санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями

Товарищ Хуа Чуньин – типичный продукт системы по воспроизводству управленческой элиты КНР.Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Ввиду «серьезных нарушений международного права» и «вмешательства во внутренние дела Китая» Пекин вводит против США ряд санкций, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Эти санкции, как и тон заявления Хуа, могут показаться чем-то дежурным. Но на деле речь идет об очень важной для Китая поворотной точке, а на кону сейчас находится судьба всей мировой экономики. Подробности...
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Россия увидит врага далеко в Арктике

Россия – единственная страна, выстроившая сплошное эшелонированное радиолокационное поле над своей территориейФото: mil.ru
По всему периметру России появится принципиально другое сплошное радиолокационное поле. При помощи новых РЛС «Контейнер» можно будет обнаруживать любые аэродинамические цели, в том числе созданные по технологии «стелс». Видит РЛС и оружие, которое есть сейчас только у России — гиперзвуковое. Первая станция прикрывает центр России, следующие разместят на направлении, откуда исходит серьезная угроза ракетного нападения. Подробности...
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Как Германия кормит бывшие страны соцлагеря

Бюджетная несообразность угрожает распадом Евросоюза в ближайшие годыФото: Sascha Steinach/Global Look Press
Советский Союз неоднократно обвиняли в ущемлении прав исконно русских областей в пользу национальных окраин. РСФСР была едва ли не единственной республикой-донором – большинство остальных регионов бывшей империи, от Прибалтики до Грузии, получали дотации. Ровно то же самое сейчас происходит с Евросоюзом. Какую дань платят Берлин и Париж болгарам и полякам? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Опыт «Дом-2» расширяет горизонты философии

Илья Переседов, журналист
Много лет приходится слышать, что у классической философии нет будущего - она слишком сложна для понимания, к тому же полна противоречий. Но все противоречия философии не дотягивают до парадоксов Алёны Водонаевой, выходящих стотысячными тиражами. Подробности...
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В толпе каждая шавка может чувствовать себя героем

Алексей Алешковский, сценарист
Попробуйте остаться при своих принципах, когда вам светит век воли не видать, как Владимиру Буковскому или Нельсону Манделе. Если вы не цените чужие принципы, так ли крепки ваши? В отличие от диванных бойцов, солдаты настоящей войны уважают мужество противника. Подробности...
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Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей

Андрей Манчук, политолог
Положа руку на сердце, украинцев честно предупреждали, что на пути к свободе и счастью им надо будет пройти через горнило радикальных неолиберальных реформ, в опасности и бессмысленности которых убедились уже, кажется, все. Подробности...
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              Международный форум добровольцев открылся в Сочи

              3 декабря 2019, 12:55

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Больше 6,5 тыс. волонтеров примут участие в Международном форуме добровольцев, который открывается в Сочи во вторник. Одной из ключевых тем слета станет участие волонтеров в реализации нацпроектов.

              Организаторы мероприятия сообщили, что «на Международном форуме добровольцев соберутся более 6,5 тыс. участников из всех регионов страны и иностранных государств, чтобы поделиться опытом реализации успешных волонтерских инициатив и подвести итоги уходящего года», передает ТАСС.

              Форум продлится до 5 декабря. Его работа будет состоять из полезной и деловой программ.

              В рамках полезной программы участники будут посещать различные учреждения, расположенные в Сочи. В частности, запланировано посещение Сочинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы. Также в рамках этого блока пройдут презентация системы «Лиза Алерт», различные квесты, знакомство с парком науки и искусства «Сириус».

              Одним из главных событий первого дня деловой программы станет панельная дискуссия «Роль НКО и волонтеров в реализации национальных проектов». Как ожидается, в обсуждении примет участие генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

              «Участники обсудят взаимодействие добровольческого движения России с некоммерческим сектором, бизнесом и государством, а также влияние НКО на достижение результатов национальных проектов и на изменения в социальном самочувствии граждан», – подчеркнули организаторы.

              На сессию пригласили представителей федеральных и региональных органов власти, в том числе руководителя Федеральной службы государственной статистики Павла Малкава и вице-президента Высшей школы экономики Льва Якобсона.

              «Важным событием станет панельная дискуссия «Волонтеры масштабных спортивных и иных мероприятий: новые возможности». Российские волонтеры, которые помогали в организации чемпионата мира по футболу 2018 года, поделятся опытом и обсудят дальнейшее сотрудничестве при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2020 года, который пройдет в Катаре. К дискуссии присоединятся специалист по корпоративным связям FIFA Хани Таджие, исполнительный директор международной молодежной организации Save the dream Массимилиано Монтанари и многие другие», – сказали организаторы.

              В свою очередь, участники команды «Молодежка ОНФ» предложат всем желающим присоединиться к уникальным проектам #ГероиНашегоВремени и «Адресная помощь людям в условиях ЧС».

              Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева расскажет о том, как не попасться на удочку финансовых мошенников, а член Центрального штаба ОНФ Любовь Духанина презентует карту бесплатных волонтерских кружков и экологическое пособие, которые работают в формате дополненной реальности.

              Первый день деловой программы завершится торжественным открытием Международного форума добровольцев.

              4 декабря участников ждет площадка по обмену практиками в сфере социальной рекламы волонтерских проектов и мероприятия для корпоративных волонтеров.

              «На панельной дискуссии «Экологический маршрут – маршрут к чистой России» участники поднимут актуальные вопросы эковолонтерства, обсудят популяризацию зеленого добровольчества и экологическую культуру граждан. Экспертами встречи выступят, как планируется, председатель межрегиональной общественной организации «Чистые игры» Дмитрий Иоффе и руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев», – сказали организаторы.

              На площадке «Волонтеры культуры: создаем общество вместе» будут обсуждаться особенности работы добровольцев с учреждениями культуры.

              «Также в рамках секции подведут итоги федеральной программы «Волонтеры культуры», – отметили в оргкомитете форума.

              Во второй день форума пройдет интерактивная межнациональная сессия «Цели устойчивого развития ООН: как добровольчество может помочь их достижению». Там участники обсудят цели для будущего международного сотрудничества, выделят актуальные проекты, которые способствуют экономическому, социальному и экологическому развитию государств, а также поднимут тему добровольческой деятельности в этих проектах.

              В свою очередь, дискуссия «Равенство возможностей: волонтерство без границ» посвятят участию людей с ограниченными возможностями здоровья в добровольческом движении.

              «Экспертами встречи выступят член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России, президент благотворительного фонда «Возможно все» Ксения Безуглова, руководитель программы «Особый взгляд» Ксения Дмитриева», – отметили организаторы.

              В рамках форума руководитель Росстата Павел Малков и директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева подпишут соглашение о сотрудничестве при проведении переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 декабря будущего года.

              На форуме также представят проекты ОНФ: «Карта убитых дорог ОНФ» и «За честные закупки». При этом активисты проведут мастер-класс «Поиск сомнительных закупок», во время которого научат участников мероприятия находить и предотвращать сомнительные траты бюджетных средств.

              «Член центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер расскажет о том, как можно присоединиться к проекту ОНФ «Регион заботы», а сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в ходе мастер-класса проинформирует о роли волонтерских инициатив в формировании эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», – сообщили организаторы.

              Программа дня завершится торжественной церемонией награждения победителей конкурса «Регион добрых дел».

              Завершающий день форума посвятят торжественному награждению победителей конкурса «Доброволец России – 2019», который является проектом платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проходит уже в девятый раз. В этом году на него подали более 28,1 тыс. заявок. Грантовый фонд составил 45 млн рублей, что в три раза больше, чем в 2018 году.

              Конкурс позволяет выявить успешные социальные инициативы для поддержки и тиражирования по всей стране. Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 млн рублей, а также возможность принять участие в партнерских образовательных программах.

              Завершится церемония праздничным концертом с участием известных исполнителей.


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