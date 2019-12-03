Волонтеры из города атомщиков привлекли сотрудников АЭС к уличному спорту

Волонтеры из города атомщиков - Курчатова - проводят открытые тренировки для горожан на свежем воздухе и украшают фасады зданий. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель молодежной организации Курской АЭС Дмитрий Синичка, участник Международного форума добровольцев в Сочи.

«У нас в «Росатоме» нынешний, 2019 год, объявлен годом здоровья. На фоне этого мы стремимся к тому, чтобы каждый атомщик занимался своим здоровьем – укреплял, занимался профилактикой, – рассказал глава молодежной организации Курской АЭС. – У нас проходят открытые тренировки. По большей части мы проводим встречи с молодежью. Это одно из направлений работы не только в нашем «атомграде» – городе Курчатов Курской области, но и мы неоднократно выезжали в другие города-спутники. Мы были, например, на Калининской АЭС, в городе Удомля, там развивали это направление».

«Наши атомщики – не только профессионалы своего дела, они еще и занимаются творчеством – художественным искусством и это «несут в массы», украшая фасады городских зданий, – Еще один пример проекта, который организуют волонтеры «Росатома» помимо художественного – уличные воркауты. Это когда простые люди могут делать простые вещи на простых тренажерах во дворе и не тратить деньги на спортзал», – рассказал Дмитрий Синичка.

По словам собеседника, на Международном форуме добровольцев развернут инфостенд «Росатома». «Мы открыты для всех желающих», – подчеркнул Синичка. Собеседник также поделился первыми впечатлениями от участия в форуме. «Вчера мы принимали участие в субботнике, сажали деревья. Это очень важно приезжать в другой город и оставлять в нем частичку себя. Тем более, когда мы вроде бы из разных профессий, предприятий, но объединены одной целью», – сказал глава «молодежки» Курской АЭС.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, более 6,5 тыс. волонтеров из всех регионов России и иностранных государств принимают участие в Международном форуме добровольцев, который открывается в Сочи во вторник. Одной из ключевых тем слета станет вопрос участия волонтеров в реализации нацпроектов.

Также волонтеры поделятся опытом в реализации успешных инициатив и подведут итоги уходящего года.

Форум продлится до 5 декабря. Его работа будет состоять из полезной и деловой программ.