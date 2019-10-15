Регионы распробовали президентские гранты

Питерский центр паллиативной помощи детям, сахалинская экологическая школа «Друзья океана», пансион для инвалидов «Дом Вероники» из Пензы и еще 97 проектов со всей России вошли в «Топ-100» лучших, получивших президентские гранты. При этом среди победителей очередного конкурса грантов – большинство из малых городов и сел. Всего же в 2019 году на президентские гранты для НКО будет распределено около 8 млрд рублей.

У поддержки гражданского общества через Фонд президентских грантов – не очень долгая история, всего два с половиной года. Но за это время успело пройти шесть сезонов грантовых конкурсов. На это государство выделило 22 млрд рублей, еще 14,7 млрд рублей внебюджетных средств. За поддержкой к Фонду обратилось около 22 тысяч организаций волонтеров, благотворителей и других общественников из всех 85 регионов или более 10% всех некоммерческих организаций (НКО) России. Более 10 тысяч проектов, сумели пройти жесткий отбор и запрошенную помощь получили.

Теперь – как решили организаторы конкурса – настало время назвать лучших из общега круга тех, кто претендовал на гранты. Начать решили с проверенных победителей самых первых конкурсов сезона 2017 года. «За каждый год у нас будет подводиться итог», – сообщил в понедельник первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко по завершении заседания Координационного комитета по проведению конкурса по проведению президентских грантов. Список «Топ-100» проектов получивших финансирование в 2017 и реализованных в 2018 году, был обнародован на портале оценка.гранты.рф.

«При отборе мы учли три критерия, – пояснил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. – Первый – это качество реализации проекта: как было запланировано изначально и что имеем в итоге. Второй – достижение реального социального эффекта, который должны ощутить люди. Третий критерий – информационная открытость. Люди должны понимать, что происходит. Если человек не знает, куда отвести ребенка, как получить поддержку от НКО, как найти это НКО, то это плохо».

Конкурс на попадание в лучшую сотню семь проектов на место. На основе трех критериев местные власти, региональные общественные палаты, эксперты и простые граждане давали оценки реализованным инициативам. «В итоге 681 проект-победитель конкурса 2017-18 годов был предложен в состав сотни лучших, то есть по семь проектов на одно место. И теперь объединенный экспертный совет отобрал победителей», – рассказал Чукалин.

К примеру, в сотню лучших вошла петербургская НКО «Детский хоспис», точнее ее ресурсный центр детской паллиативной помощи, первый в России. Стационар поддержки неизлечимо больных детей в парке «Куракина дача» работает с 2003 года, но в 2017 году врачи и волонтеры обратились с просьбой к Фонду поддержать инициированный ими всероссийский проект. Его цель – «методическая поддержка детских паллиативных служб в регионах России или выездных служб паллиативной помощи детям». В итоге на него было выделено 2,7 млн рублей.

Один из таких центров помощи открылся в августе в подмосковном городе Домодедово. В нем работает 15 врачей, в том числе онколог, анестезиолог-реаниматолог, психотерапевт, социальные работники, массажисты.

Другой пример с противоположного конца России – сахалинский экологический и одновременно образовательный проект «Друзья океана». Активисты получили в 2017 году для работы этой школы грант в 1,9 млн рублей и сверх того собрали еще 1,2 млн рублей пожертвований – на 200 тысяч больше заявленной суммы. Экологи проекта недавно стали известны на всю страну, когда суд Южно-Сахалинска поддержал их иск к Росприродназору о признании незаконным содержания в «китовой тюрьме» белух и других морских млекопитающих.

Попал в сотню лучших и пензенский «Дом Вероники», выигравший несколько лет назад грант в 3 млн рублей. На эти деньги был создан дом для юношей и девушек с тяжелой степенью инвалидности, который официально называется «центром сопровождаемого проживания и трудоустройства».

«Когда мы определялись в спорных ситуациях, мы для себя выбрали такой критерий как тиражируемость опыта, при прочих равных условиях – комментируя результаты отбора «лучшей сотни», отметил Сергей Кириенко. –

Сто лучших – это пример для других. На их примере надо учиться, их опыт надо тиражировать.

Поэтому выбирая между двумя и тремя очень хорошими проектами (плохих уже нет), мы старались выбрать не просто хороший, но тот, который может быть распространен в других населенных пунктах, в других регионах нашей страны».

Представителей «Топ-100» позовут на ежегодный Форум волонтеров, который намечен в Москве на 5 декабря, на День волонтера и добровольца. «Основная задача – обмен опытом. Все авторы и участники проектов-победителей будут приглашены на Форум. У них будет возможность провести там мастер-классы, и показать пример, как стать одними из ста лучших проектов в стране», – пояснил Кириенко.

Организации, вошедшие в «Топ-100», не будут дополнительно поощрять деньгами, зато для них предусмотрены дополнительные обучающие программы, программы акселерации. Кроме того, у них появится бонус, если они вновь подадут заявку на конкурс. Эксперты будут учитывать их опыт успешной реализации предыдущих проектов.

На том же заседании комитета в понедельник организаторы конкурса подводили итоги второго сезона 2019 года. Причем, сезон может побить рекорд по числу проектов, получивших грантовую поддержку, отметил Кириенко. Если по итогам первого конкурса были отобраны более полутора тысяч проектов, то сейчас на победу претендует более двух тысяч.

Главу объединенного экспертного совета конкурса Алексея Клепача поразило упорство некоторых конкурсантов – среди соискателей почти сорок организаций подают заявки уже в шестой раз. «Кто хочет, тот добьется», – заметил по этому поводу Клепач.

Кроме того, вперед вырывается глубинка. «Это не Москва и Санкт-Петербург сократили активность, а троекратно возросло число проектов из регионов. Традиционно лидирующие Башкирию и Татарстан, потеснили Волгоградская, Свердловская, Челябинская, Иркутская области», – заметил Клепач. Из 2128 тысяч заявок, больше тысячи – малые города и села, констатировал Кириенко. Такая тенденция – рост активности общественников из провинции – фиксируется уже как минимум с начала этого года.

Житель села Георгиевское Ивановской области Никита Елкин, победитель первого грантового конкурса-2019, – рассказал газете ВЗГЛЯД о проекте «Духовный спецназ на Верхней Волге», который уже 20 лет занимается помощью людям, попавшим в зависимость от алкоголя и наркотиков. В прошлом году, по словам Елкина, на одном из слетов православных центров помощи наркозависимым епископ Каменский Мефодий из синодального отдела по благотворительности и посоветовал ему вывести «Духовный спецназ» на новый уровень и подать заявку на грант.

Благодаря полученному гранту, удалось привлечь психологов, медиков, соцработников, рассказал Елкин. Кроме того, обновили материальную базу – построили уличную спортивную площадку для ребят, приобрели станки для столярного цеха, где работают воспитанники реабилитационного центра.

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Никита Елкин из села Георгиевское, похоже, попал в общий тренд – по итогам двух конкурсов этого года наибольшее число НКО-победителей пришлось на номинации «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (354 проекта на общую сумму 548 млн рублей) и «Социальная поддержка» (303 проекта на 639 млн рублей).

Еще одним лидирующим грантовым направлением, как и в прошлый раз, стала «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» (267 инициатив на 513 млн рублей).

В целом в этом году просветительские и краеведческие инициативы вырываются в лидеры. Проекты, связанные с поддержкой исторической памяти и краеведения, и традиционной культуры, получат в этом году свыше 1 млрд рублей, отметил Кириенко.

Примером такого краеведческой иницитивы может служить «Скобариада народных игр» из города Великие Луки Псковской области, о которой рассказал другой собеседник газеты ВЗГЛЯД. «Слово «скобарь» – наше, местное, оно просто-напросто означает жителя Псковской области, – пояснил необычность названия проекта его автор Дмитрий Михайлов. – Проект с народными играми мы развиваем не первый год. У нас сейчас в арсенале около 50 народных игр, к примеру, лапта. Удачный опыт получения грантов уже имеется – нас поддерживала администрация области. Но проект стал масштабнее и тогда мы решили поучаствовать в конкурсе президентских грантов. В прошлом году мы уже собрались было подать заявку, предприняли к этому определенные усилия, но потом решили не торопиться, подготовиться более качественно, договориться с партнерами. Наше терпение дало результат».

Проекты, победившие в нынешнем, втором конкурсе, смогут стартовать с 1 ноября, когда деньги поступят на счета НКО. А тем временем, уже со вторника, как решили на заседании комитета организаторы, начнется третий конкурс проектов этого года. Но их реализация начнется лишь в следующем году.

Всего в 2019 году гранатовый фонд составляет 8 млрд рублей. Ожидается, что еще 5 млрд рублей будет привлечено на финансирование победивших проектов из внебюджетных средств.