На первый конкурс президентских грантов 2019 года подали больше 9 тыс. проектов

В пятницу завершился прием заявок на первый в 2019 году конкурс на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества.

В Фонд президентских грантов поступило 9 тыс. 11 проектов от 7 тыс. 760 некоммерческих организаций из всех регионов страны, говорится в пресс-релизе организаторов конкурса, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В первом конкурсе 2019 года самыми активными, исключая Москву и Санкт-Петербург, стали некоммерческие организации Волгоградской области – они подали 419 проектов.

На втором месте – Республика Татарстан, из которой поступило 395 проектов, на третьем – Республика Башкортостан с 268 инициативами.

Больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тыс. до 3 млн рблей, таких проектов – 53%. Заявок на сумму до 500 тыс. рублей – 30 %.

Традиционно самое популярное грантовое направление среди участников конкурса – «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», по нему представлено 1 % проектов.

13 % проектов подано по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», еще 12% – по направлению «Поддержка проектов в области культуры и искусства».

В первую волну приема заявок Фонд президентских грантов провел 20 образовательных мероприятий, в которых приняли участие 1 тыс. 845 человек.

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы до 1 июня 2019 года. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 июля.

В 2019 году подать заявки также можно будет с 10 июня по 31 июля (на второй конкурс 2019 года) и с 14 октября по 25 ноября (на первый конкурс 2020 года).

По итогам двух конкурсов 2019 года между некоммерческими организациями будет распределено до 8 млрд рублей.

Напомним, конкурсы в целях обеспечения государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. Список победителей первого конкурса был утвержден распоряжением Президента Российской Федерации. С 2007 по 2016 годы конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор – Фонд президентских грантов.

В течение 2017-2018 гг. Фонд президентских грантов организовал четыре конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в которых приняли участие 16 тыс. 814 некоммерческих организаций. Всего ими было подано 35 тыс. 184 социально значимых проектов. По итогам четырех конкурсов было поддержано 6 тыс. 786 проектов на общую сумму 14,5 млрд рублей.

В 2018 году Фондом президентских грантов было проведено два конкурса. На них поступило рекордное количество – 19 тыс. 018 проектов от некоммерческих организаций. Грантовую поддержку получили 3 тыс. 573 проекта из всех регионов страны на общую сумму 7,8 млрд рублей.

В 2017 году Фондом президентских грантов также было проведено два конкурса. На них было подано 16 тыс. 166 проектов. Поддержку получили 3 тыс. 213 проектов на общую сумму 6,6 млрд рублей.