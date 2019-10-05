«Лидеры России» получили новые возможности

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МС-21 вредят на этапе испытаний

Сливать негатив во время испытаний новейшей техники нехорошоФото: Марина Лысцева/ТАСС
В четверг СМИ рассказали, что испытания новейшего российского лайнера МС-21 в небе чуть не закончились катастрофой. На самом деле происшествие оказалось совсем не страшным – испытатели посадили самолет в штатном режиме, пострадавших нет. В этой истории важно другое: кто-то допускает утечки негативной информации о самолете в ходе летных испытаний. В США или Европе такое невозможно представить. Подробности...
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Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

Брюссель готов принять жителей ДНР и ЛНР только по украинским паспортамФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз. И хотя набор критериев не разглашается, в самих республиках считают, что заявления Евросоюза – это формальность, а желающие выехать в Европу жители Донбасса найдут способ это сделать. Подробности...
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Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

Алана Ибрагимова задерживали весьма жесткоФото: кадр телеканала РЕН ТВ
Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного мажора на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС, и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовала настолько решительно – и насколько это оправданно? Подробности...
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Россия застрахует Китай от нападения США

Россия защитит Китай от ракетно-ядерного удара США Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Москва поделилась с Пекином технологиями СПРН – возможностью обнаружения запуска баллистических ракет, что защитит Поднебесную от ядерной атаки со стороны США. По словам Владимира Путина, такой системой обладают лишь Россия и Америка. В экспертной среде это событие уже окрестили «беспрецедентным». Почему Россия решила помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Ошибки США и Китая в IT-индустрии дают преимущество России

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Российское государство всерьез взялось за регулирование сферы цифровых технологий. Собственного опыта у нас мало. Поэтому придется пользоваться одним из трех – американским, европейским или китайским. По какому пути пойдет Россия? Подробности...
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В Москве вещает призрак Греты Тунберг

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о том, что оппозицию не пустили на выборы, про умное голосование, «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия» – во всякие мундепы и МГД навыбирали настолько бессмысленных персонажей, что это даже уже не смешно. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

Мы сильные, поэтому обязаны быть добрыми

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
К концу следующего года в России станет на 300 тысяч инвалидов меньше. Значит ли это, что 300 тысяч человек станут здоровыми? Нет. Это значит, что чиновники лишат их пособий. Подробности...
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      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси».
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      В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
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              «Лидеры России» получили новые возможности

              Поучиться у Путина опыту грандиозных кадровых проектов уже не прочь Германия и даже Китай   5 октября 2019, 17:44
              Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин, Сочи

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              В Сочи дан старт новому, третьему по счету сезону конкурса «Лидеры России», призванному отобрать лучших управленцев для государственного аппарата и компаний. С этого года особый упор будет сделан на специалистов в области медицины, науки и финансов. А методиками конкурса заинтересовались в Германии, Китае и Казахстане.

              В сочинском научно-технологическом университете «Сириус» при участии Владимира Путина и «десанта» профильных министров в пятницу состоялось первое заседание наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ), который, напомним, президент страны лично и возглавляет.

              Одним из итогов заседания стало решение расширить формат управленческого конкурса «Лидеры России» – ведущего проекта платформы РСВ, созданной по инициативе президента два года назад. Как отметили организаторы проекта, за два годы работы «Лидеров России» число назначений на серьезные позиции превысило 150. Среди финалистов и полуфиналистов: два губернатора, четыре заместителя федеральных министров.

              «Эти назначения для нас показатель того, что система отбора настроена правильно», – констатировал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. При этом, отметил он, два прошедших сезона всероссийского состязания управленцев показали: у партнеров конкурса – работодателей в сферах бизнеса и госуправления возник запрос не только на собственно лидерские качества управленцев - победителей состязания, но и на специфические профессиональные знания и умения.

              «Ребятам с базовым медицинским образованием может быть сложно соревноваться с антикризисными менеджерами, со специальными бизнес-задачами», – пояснил в кулуарах газете ВЗГЛЯД первый замруководителя президентской администрации, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.

              Поэтому, подчеркнул он, руководители конкурса и предложили, начиная с третьего сезона, дать участникам новую возможность: «Человек, подавая заявку на участие в конкурсе «Лидеры России», сможет выбрать для себя один из профессиональных путей».

              Таких новых «треков» было предложено три: «Здравоохранение», «Наука и образование», «Финансы и технологии».

              При этом, добавил Кириенко, «у нас остается общеуправленческий универсальный путь, то есть человек может идти просто как универсальный управленец».

              О том же, открывая заседание Набсовета, рассказал и Комиссаров.  «Если вы поддерживаете запуск трех новых направлений – «Здравоохранение», «Наука и образование», «Финансы и технологии», то мы хотели бы попросить вас разрешить дать старт третьему сезону, – обратился Комиссаров к президенту. – У нас это в режиме реального времени происходит. Если вы нам даете добро, то наши победители запустят рассылку приглашений всем тем, кто прошел предварительную регистрацию, всем тем, кто участвовал в конкурсе в прошлом году». «Пожалуйста!» – ответил Путин, тем самым дав старт сезону.

              «Мы действительно сегодня отчетливо осознаем острый дефицит в управленцах для университетов, научных организаций», – сказал участникам заседания глава Минобрнауки Михаил Котюков. Министерство совместно с Академией наук уже пыталось решить проблему дефицита кадров собственными силами, «даже сделали свой список кадрового резерва, там больше 1,5 тысячи человек и уже в этом году запустили первый этап школы будущих управленцев в Москве». Как добавил Котюков, руководители российской науки очень рассчитывают на то, что появление «научного» трека «Лидеров России» позволит «существенно увеличить возможности нашего резерва».

              О необходимости поиска не только менеджеров-лидеров, но и узких специалистов с лидерскими качествами заговорил и другой наставник конкурса, глава Сбербанка Герман Греф. «Мы ушли от поиска управленцев в целом – к все-таки отраслевой специфике, – подчеркнул он. – Мы сейчас совместно с коллегами решили попробовать такой отдельный трек, как финансовые технологии». По его словам, ставка будет сделана на поиск одновременно «лидеров цифровой трансформации» и «лидеров финансовых компаний и учреждений».

              Еще один наставник, вице-премьер Татьяна Голикова повела речь о том, как медицинское направление конкурса поможет решить многие застарелые проблемы.«Сегодня в стране работает 3 миллиона медицинских работников различного уровня, но из них только 1 процент – это врачи-организаторы, – констатировала Голикова. – Мы ждем, что благодаря конкурсу «Лидеры России» в наши поликлиники и больницы придут новые молодые руководители, желающие положительно изменить ситуацию в этой сфере». 

              Некоторые из таких новых медиков-руководителей приехали на заседание в качестве гостей и тоже получили слово. «Я участвовал в конкурсах два раза. В первый раз попал в полуфинал, там столкнулся с конкуренцией со стороны других управленцев из других областей. Но я не сдался», – рассказал участникам заседания победитель конкурса, зам главврача одной из питерских клиник Владимир Остроменский.«В целом, конкурс дает возможность выявить профессионалов, чтобы они в конечном итоге стали бы руководителями больниц, главными врачами», – добавил Остроменский. Он напомнил: ошибка при назначении на руководящую должность некомпетентного человека будет особенно дорогого стоить в медицине.

              «Безусловно, наша медицина развивается. Появляются современные технологии. Есть точки роста, над которыми мы должны работать, –  сказал Остроменский позднее в беседе с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД. – При этом достойная заработная плата является неотъемлемой частью нормальной жизни. Надеюсь, что такое пристальным вниманием президента к этой проблеме поможет справиться с проблемами по этой части».

              Путин прямо по ходу заседания советовался с аудиторией о том, как следует совершенствовать нашу медицину.  «А здравоохранение может работать как корпорация?», – задал он вопрос. «Вот Сергей Владиленович когда-то создал корпорацию «Росатом», она функционирует весьма эффективно», – подчеркнул глава государства, указав на Кириенко.«В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее, – продолжил Путин. – А само здравоохранение как система оказания очень важных для человека услуг работает именно как корпорация: со всеми зданиями, сооружениями, с показателями».

              Ответил президенту все тот же Остроменский. Да, полагает питерский врач, отечественная система здравоохранения может работать как корпорация, но для этого надо будет переформатировать систему подготовки специалистов и руководителей. И здесь, сошлись во мнении участники встречи, как раз и поможет новое направление «Здравоохранение» в конкурсе «Лидеры России».

              Результаты, которые принесет работа по всем новым направлениям, можно будет обсудить уже в будущем году здесь же в Сочи. Президент одобрил идею, которую предложил еще один победитель конкурса 2017-18 годов, а ныне советник ростовского губернатора Антон Алексеев: организовать в следующем году очередной форум «Россия – страна возможностей».

              За два прошедших года проект РСВ стал значимым явлением. «Участие в проектах, конкурсах и соревнованиях приняли более 2 миллионов 650 тысяч россиян, – доложил на заседании Комиссаров. – Это не просто большое число. Это показатель востребованности проектов платформы».

              Помимо самого известного проекта – «Лидеры России» – обсуждалась на заседании Набсовета работа по другим проектам платформы, а их уже около двух десятков. «Я участвовала в нескольких проектах РСВ – в чемпионате World Skills Russia-2017 по направлению «преподавание в младших классах», стала серебряным медалистом олимпиады «Я – профессионал» в номинации «педагогическое образование», - поделилась с газетой ВЗГЛЯД участница нескольких проектов «России – страны возможностей» Екатерина Мокина.  «Когда мы участвовали в чемпионате World Skills Russia, в сборной нашей Тюменской области была девушка-плотник. Она была единственной в своей компетенции девушкой, соревновалась наравне с парнями», – добавила Екатерина.

              Тема взлома «стеклянных потолков» – препятствий для профессионального роста женщин, особенно в «неженских» профессиях оказалась одним из лейтмотивов заседания. Руководитель Агентства стратегических инициатив, член Набсовета Светлана Чупшева рассказала о том, что в рамках «Лидеров» сложился своего рода женский клуб.«Это здорово», – заметил в ответ Путин. «То, что на этой платформе образовался такой женский клуб, который думает, как организовать работу, как помочь, как сделать так, чтобы все вовремя получалось и качественно – это очень важно», – подчеркнул президент.

              Оказалось, что опыт России в кадровых проектах не прочь позаимствовать не только наши соседи, в Казахстане и Азербайджане, но и в Германии, и даже в Китае (при том, что именно Поднебесная в древности подарила миру идею экзаменов для чиновников). «Если вы, Владимир Владимирович, и наблюдательный совет нам одобрите такую деятельность, то мы коллегам поможем с точки зрения методики, организации этого конкурса», – обратился к Путину Алексей Комиссаров. «То, что вы сказали, называется «франшиза». Продавать надо!», – призвал глава государства.

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