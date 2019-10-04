Путин посоветовал платформе «Россия – страна возможностей» распространять опыт по франшизе в других странах

Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» посоветовал организации делиться опытом проведения конкурсов для поиска талантов с другими странами, в том числе по модели франшизы.

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров на заседании наблюдательного совета организации рассказал, что сама по себе технология конкурсного отбора, который проводит организация, вызывает интерес в мире, передает ТАСС.

«К нам обращались из многих других стран. Китай обращался, Германия, другие европейские страны, Казахстан на прошлой неделе обратился с такой просьбой, помочь им в проведении конкурса, и Азербайджан», – рассказал он.

«Если вы и наблюдательный совет нам одобрите такую деятельность, то мы коллегам поможем с точки зрения методики, организации этого конкурса», – добавил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей».

«Вы ищите еще людей и для занятия бизнесом тоже? Ведь идут тоже люди в корпорации? То, что вы сказали, называется «франшиза». Продавать надо!», – ответил Путин.

В рамках очередного конкурса «Лидеры России» в этом году пройдет с учетом отраслевой специфики, также будет добавлен трек «финансовые технологии», сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

«Мне кажется, третий этап конкурса («Лидеры России») обрел такое новое направление. Мы ушли от того, что называется по-английски general management skills – от общеуправленческих навыков, от поиска управленцев в целом – к все-таки отраслевой специфике. Мы сейчас совместно с коллегами решили попробовать такой отдельный трек, как финансовые технологии, и вместе с компаниями нашей экосистемы будем отбирать таланты и ребят, которые смогут быть лидерами цифровой трансформации и лидерами финансовых компаний и учреждений. Финансы и технологии, два направления», – подчеркнул Греф.

Греф также отметил, что новое направление в рамках конкурса будет опробовано до середины следующего года.

«У нас есть хорошая инфраструктура для этого, попробуем провести отбор талантливых ребят, подготовить их и, может быть, через год, на следующем совете, доложим вам, что из этого получилось», – сказал Греф, обращаясь к президенту Владимиру Путину.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека.

Второй конкурс «Лидеры России» начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.