Российские корпорации начали охоту на лучших студентов

Талантливым студентам уже в третий раз предоставилась возможность не только получить образование в ведущих столичных университетах, но и сразу начать карьеру в крупных корпорациях, как Росатом или Сбербанк. В среду стартовал очередной сезон всероссийской олимпиады «Я – профессионал». Интерес к ней проявляют не только студенты, но и работодатели, испытывающие дефицит перспективных кадров.

В среду в самом «молодом» павильоне ВДНХ – в Центре информтехнологий «Умный город», прошла церемония открытия студенческой олимпиады «Я – профессионал». Место оказалось символичным: павильону новейших технологий «от роду» всего три года и олимпиада «Я – профессионал» проходит в третий раз. А в зале собрались, в основном, победители прошлого, второго этапа этой олимпиады.

Студенческая олимпиада стала одним из флагманов платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Владимира Путина, и одним из самых востребованных проектов, подчеркнул в своей речи на церемонии проректор РАНХиГС, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По итогам двух прошлых олимпиад победителями стало 3,5 тысячи студентов, из них около семисот были взяты на временную стажировку в крупные корпорации.

И вот лучшие из лучших студентов собрались в среду в «Умном городе», чтобы поделиться рассказами о своих успехах и напутствовать участников третьего сезона. Таким участником может стать каждый студент – достаточно зарегистрироваться на сайте олимпиады.

В зале на сцене был установлен экран в виде гигантского смартфона: на нем демонстрировались короткие видеоролики-презентации победителей олимпиады, после чего герои роликов поднимались на сцену. Так, к примеру, у Ксении Чабан, студентки из Оренбурга, дипломанта (победителя) состязаний по направлению «Бизнес-информатика», соперниками были больше 11 тысяч конкурсантов.

«Я рада, что не испугалась», – отметила Ксения. Она оказалась в числе 80 победителей олимпиады. Теперь она вознаграждена за свои старания – девушка поступила в столичную Высшую школу экономики и проходит стажировку в Сбербанке.

«Мы с удовольствием принимаем на работу тех, у кого горят глаза и кто будет готов к современным вызовам», – чуть позже выступая с той же сцены, заметил один из участников церемонии открытия – глава Сбербанка Герман Греф. А перед стартом олимпиады гендиректор «Яндекса» Елена Бунина поделилась: «Сейчас у нас уже проходят стажировку два финалиста олимпиады «Я – профессионал». Мы собеседуем довольно много ребят, которых тоже, надеемся, сможем оставить в «Яндексе».

«Появились первые ласточки: компании находят лучших выпускников не в Бауманке, не в питерском университете, а среди выпускников рядового регионального вуза.

Это огромные шансы и для вуза – доказать свой профессионализм», – в свою очередь отметил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Стоит отметить, что с каждым годом конкурс набирает размах. Если в первом сезоне, два года назад, попытать счастья решили менее 300 тысяч студентов по 27 специальностям, то в прошлый раз число заявок перевалило за полмиллиона, а количество направлений, по которым они смогли состязаться, проверяя свои знания и умения, превысило полсотни.

Для работодателей тот факт, что олимпиада оказалась не однодневной, что она стартует уже в третий раз – это правильный сигнал, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара. «В первый сезон олимпиады многие думали, что это просто «пшик», что год пройдет и все закроется. Соответственно, теперь к нам идут новые работодатели. Они убедились в том, что наш проект не только крепко встал на ноги, но и успешно развивается», – подчеркнула Касамара.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, обращаясь к участникам церемонии, не без гордости напомнил о своей роли отца-основателя проекта, и приложил большую букву «Я» к магнитной доске с будущей надписью «Я – профессионал» (последующие ораторы дополняли эту надпись недостающими буквами). На правах лидера крупнейшего объединения работодателей Шохин рассказал: число компаний – партнеров проекта выросло втрое, до трехсот. Среди них, такие «киты» отечественной технологии и индустрии, как Росатом или Тюменская металлургическая компания.

Организаторы подчеркивают: «палитра» направлений становится все богаче и разнообразнее – всего их будет 68, тогда как год назад было 54. Раньше это, в основном, были традиционные и массовые вузовские сферы, – такие как экономика, финансы и юриспруденция, но теперь олимпиада охватывает и информационные технологии, инженерные науки. Скажем, в этом году, к примеру, добавились кибербезопасность и операционные системы, отметила Касамара.

«У нас должен быть федеральный рынок выпускников высших школ. И олимпиада «Я – профессионал» – это первый шаг к тому, чтобы сложился такой федеральный marketplace для лучших и наиболее амбициозных выпускников», – призвал Кузьминов.

Все последние годы складывалась несколько странная ситуация – «рынок выпускников вузов вроде бы есть, а вроде бы его и нет», посетовал ректор ВШЭ. – «Если мы смотрим на выпуск из школ, то там есть ЕГЭ и система олимпиад – более-менее понятно, у кого какие возможности.

А для выпусков из вузов такой системы пока не было, поэтому в огромной степени преимущества до этого получали те, кто до этого окончил престижные вузы, или кто учился рядом с местом работы своего папаши».

Государство может только создать условия, для того, чтобы заработали карьерные лифты, подчеркнул в своем напутственном слове первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«Очень часто эти проекты, в том числе и олимпиаду, называют социальным лифтом. Но чтобы доехать на лифте, нужно сначала в него зайти, как минимум нажать кнопку, но это можно сделать только самому, – подчеркнул Кириенко. – Хочу порекомендовать тем, кто находится в зале, а также слышит нас по телевидению и в интернете, закончив просмотр, зайти на портал олимпиады и нажать на кнопку регистрации».

Времени на регистрацию достаточно – до 18 ноября. Онлайн-этап олимпиады пройдет с 22 ноября по 8 декабря, и 25 декабря будут обнародованы результаты отбора. В новом году, с 25 января по 4 марта состоится заключительный, уже очный этап состязаний, а имена победителей станут известны в конце марта 2020 года.

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