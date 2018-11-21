Студенты учатся управлять своим будущим

В конце 2018 года стартовала регистрация участников нового сезона проекта «Кубок «Управляй!». Это соревнование по менеджменту призвано выявить молодых людей из числа студентов вузов с задатками управленцев. Кубок проводится уже второй раз. Газета ВЗГЛЯД поговорила с некоторыми из победителей предыдущего состязания.

Открытое соревнование по менеджменту среди студентов «Кубок «Управляй!» является частью платформы «Россия – страна возможностей». Проект нацелен на молодых людей, у которых пока еще нет управленческого опыта. Студенты всех специальностей могут, собрав команду в три-пять человек, принять в нем участие.

Цель состязания – раскрыть потенциал будущего управленца и протестировать его навыки в формате бизнес-игр. Оператором проекта выступает Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС), поддержку оказывает администрация президента.

Участников кубка ждет компьютерная учебная модель, так называемый бизнес-стимулятор. С его помощью командам студентов будет предоставлена возможность управлять виртуальными компаниями, демонстрируя, тем самым, свои управленческие и профессиональные компетенции.

Кубок «Управляй!» проводится во второй раз. В прошлом конкурсе, завершившемся весной 2018 года, приняли участие свыше 16 тысяч человек. 150 из них прошли в финал, победители которого получили призы, в числе которых и образовательные гранты.

С некоторыми из тех, кто выдержал испытание и победил, поговорила газета ВЗГЛЯД.

Александр Шебалов (фото: dzr.ranepa.ru)

Александр Шебалов (Дзержинск, Нижегородская область). Студент четвертого курса Дзержинского филиала РАНХиГС, призер проекта «Кубок «Управляй!»:

Хотел просто попробовать свои силы, поэкспериментировать. Все получилось. Все эти ночи подготовок были не зря.

Из 150 человек выбрали 10 победителей, я оказался на 3 месте. Я сейчас студент четвертого курса, летом буду поступать в магистратуру РАНХиГС в Москву. Грант в 500 тысяч рублей дает возможность поступления в любой вуз страны. Я для себя выбрал РАНХиГС.

Участие в конкурсе дало возможность показать свои навыки в области управления виртуальной компанией.

Проект оправдал мои ожидания. Благодаря конкурсу, потом я с командой принял участие в мировом этапе Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, проходившем в Дубае.

На проекте «Управляй!» мне больше всего запомнилось взаимодействие с участниками. Хороший опыт управления.

Советую всем поучаствовать в проекте. Это очень круто. Возможность выиграть грант на обучение в магистратуре есть у каждого, надо этой возможностью пользоваться.

Михаил Вишнивецкий (фото: предоставлено организаторами)

Михаил Вишнивецкий (Петрозаводск).

Магистрант РАНХиГС, победитель «Управляй!»:

«Управляй!» - это комплексная оценка как личной, так и командной компетенции. В этом плане участие в состязании, конечно же, дает хороший навык.

В первую очередь, мне интересно было попробовать поуправлять фирмой, своего рода это бизнес-симулятор. Во-вторых – приятные бонусы в виде гранта на магистерское обучение.

Благодаря конкурсу я больше узнал о механизме управления фирмой, о направлениях ее деятельности – маркетинг, поставки, работа с конкурентами. Особенно о работе с конкурентами, - подчеркнул Михаил, – сколько они тратят на маркетинг, как захватывают рынки: полный анализ их стратегии.

Виталия Акинина (фото: предоставлено организаторами)

Виталия Акинина (Рязань). Студентка Рязанского государственного радиотехнического университета, финалистка конкурса «Управляй!»:

Участие в конкурсе было несколько спонтанно, никто не знал, что это такое, как это должно выглядеть, мы же были участниками первого сезона. Участие в проекте позволило проявить свои управленческие качества, познакомиться с интересными людьми, а так же узнать, как в действительности выглядит управление компанией. Кроме того, участие в кубке, позволило узнать, насколько я способна достигать поставленных целей, принимать верные решения.

На церемонии закрытия форума «Россия – страна возможностей» я, вместе с некоторыми другими участниками проекта, вышла на сцену вместе с президентом Владимиром Путиным. Сейчас учусь на последнем курсе вуза, готовлюсь к защите диплома. После получения образования собираюсь работать в сфере консалтинга.

Участникам конкурса рекомендую в первую очередь, верить в свои силы и не бояться принимать рискованные решения. Большинство решений, которые я принимала руководствуясь интуицией, оказывались более эффективными, чем те, где был большой расчет. Риск оправдывал себя.