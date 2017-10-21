Стартовал второй сезон сериала, который запустил Кремль

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26 сентября, среда  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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Что угрожает финансовой системе России

Задолженность россиян растет в разы быстрее уровня зарплат Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Пять рисков для отечественного банковского сектора насчитали в рейтинговом агентстве Fitch. Это не только возможность нового обвала нефтяных цен или введения санкций против госбанков со стороны США. Одна из главных проблем в том, что реальные доходы населения не поспевают за кредитными амбициями россиян. Какова вероятность реализации этих рисков и что ждет нас при самом плохом варианте развития событий? Подробности...
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Что изменит С-300 в небе Сирии

Присутствие российских военных в расчетах сирийских ПВО вполне возможноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Израиль продолжит боевые операции в Сирии, пообещал премьер еврейского государства Нетаньяху. Да, в Тель-Авиве делают оговорку – атаковать будут иранцев, а с Россией усилится координация. Но где гарантия, что комплексы С-300, переданные для защиты Сирии, не станут целью ударов? И не окажутся ли под прицелом израильских истребителей российские офицеры, прикомандированные к расчетам ПВО? Подробности...
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Командир «Союза Т-10»: Через четыре секунды мы попросту бы сгорели

Владимир Титов и Геннадий Стрекалов перед посадкой на корабль, который через несколько минут взорветсяФото: Телестудия Роскосмоса/YouTube
Ровно тридцать пять лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными испытателями САС – системы аварийного спасения. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10». Но главными действующими лицами этой истории стали не только они. Подробности...
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К чему приведет блокировка Ираном Ормузского пролива

Эксперты предупреждают, что Иран способен перекрыть Ормузский пролив в считаные часыФото: Hamed Jafarnejad/Fars News/Reuters
Иран в ответ на санкции США вновь угрожает перекрыть Ормузский пролив, заблокировав нефтяные поставки из стран Персидского залива. США заявляют, что пролив не принадлежит лишь исламской республике, и обещают «иранскому режиму» не допустить такого сценария. Насколько реальны угрозы Тегерана и чем чревата блокировка пролива, по которому проходит до трети мировых поставок нефти? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Право отморозить уши даровано нам Конституцией

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Зайди маятник слишком далеко, Россия, конечно, вспрянет ото сна, но на обломках самовластья напишут слово из трех букв. И уже только потом, в качестве уточнения, наши имена с адресами и телефонами. Подробности...

Почему фейки победят журналистику

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Фейк лёгок, как вздох, быстр, как сплетня, и неуловим, как испортивший воздух пассажир в переполненном вагоне. Фейк не дымит и не пахнет, не пыхтит и не пашет, зато доступен и всепроникаем. Подробности...
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Зачем Фоменко и Носовский фальсифицируют историю

Егор Холмогоров, Публицист
Сердцевиной новохронологического учения является отвязное фэнтези про Русь-Орду. При его конструировании идут в ход любые, даже только что объявленные фальшивкой материалы, главное, чтобы они прошли через шаловливые ручки новых исторических пророков. Подробности...
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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

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        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

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        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
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          Стартовал второй сезон сериала, который запустил Кремль

          Замглавы администрации президента Сергей Кириенко сам курирует проект «Я – профессионал»   26 сентября 2018, 21:20
          Фото: Максим Григорьев/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          В Москве и по всей России стартовал второй сезон олимпиады «Я – профессионал». За ее ходом наблюдают и в Кремле, и в штаб-квартирах крупнейших корпораций, и в ректоратах ведущих вузов. Судя по финалу первого сезона студенческого суперконкурса, на новые перспективы могут рассчитывать не только юные, но и взрослые, решившие круто изменить свою профессию. Какие испытания ждут участников нового сезона?

          Зал конгресс-центра Первого медицинского университета – «Сеченовки», вообще-то достаточно вместительный, – в четверг был заполнен «под завязку». Здесь чествовали победителей первого сезона студенческой олимпиады «Я – профессионал» и открывали второй ее сезон. Аналогии с модными нынче сериалами – которые выходят сезонами – не раз звучали из уст соведущих, руководителя олимпиады Валерии Касамары и главреда журнала Esquire Сергея Минаева. Этот «сериал» обещает становиться все более популярным.

          Олимпиада – один из флагманских проектов созданной по указанию Владимира Путина открытой платформы «Россия – страна возможностей». Проект «Я – профессионал» курирует лично первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

          «Что произошло из того, чего мы не ожидали от первого сезона? – задалась вопросом и пояснила Касамара. –

          Первое – это масштаб. 295 тысяч регистраций от студентов из всех регионов, кроме Чукотки...». «Это примерно шесть битком набитых стадионов «Спартак»,

          – привел наглядную аналогию Минаев.

          Задания для участников олимпиады и уже составляли, и будут составлять эксперты из ведущих вузов и потенциальных работодателей – крупнейших компаний России. Проверяется не «общая эрудиция», а готовность молодого «спеца» применить свои профессиональные знания на практике. Борьба ближе к финалу развернулась не хуже, чем на обычной олимпиаде – в финал вышли 4 тысячи участников, а победили в итоге (стали «дипломантами») вполовину меньше. Причем большинство из них – это ребята из провинции, и лучшие из них теперь учатся в магистратурах и аспирантурах крупнейших столичных вузов. Четыре сотни победителей уже практикуются в ведущих компаниях, от РЖД и Ростеха до «Яндекса» и ВТБ.

          В ближайшее время они сами начнут продвигать российскую науку и образование. «Ведь работодателем выступают не только корпорации. Университеты – это тоже корпорации, которые нуждаются в новых кадрах и в развитии своих возможностей», – сказал газете ВЗГЛЯД министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, также участвовавший во встрече дипломантов.

          Первый сезон был представлен в зале «сборной» из двухсот молодых людей и девушек, активно болевших за свои новые «альма-матер». «Откуда вы?» – звучало со сцены. «РАНХиГС!», «Первый медицинский!». – «Ну, это понятно – хозяева. А кто еще?» – «Московский государственный педагогический!» – слышалось стройное скандирование с правых скамей.

          «Ребята волнуются», – заметила Касамара. Для разрядки решили немного «раскачать» зал. «Сейчас мы покажем ролик-тизер нового сезона, но для этого нужно изобразить хлопушку, как на съемочной площадке», – призвала одна из студенток-организаторов. По ее команде зал начал ритмично рукоплескать.

          На втором дружном хлопке в зал зашли гости, и мероприятие, которое до тех пор больше напоминало студенческий капустник, тут же превратилось в серьезную, но при этом динамичную летучку.

          Состав гостей впечатлял: первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор СПбГУ Николай Кропачев, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. И, что в данном случае крайне важно, представитель потенциальных работодателей – глава РСПП Александр Шохин.

          На сцену поднялись Кириенко и пятеро молодых людей из «сборной» победителей первого сезона. Первым слово дали самому юному из поднявшихся на сцену дипломантов – Алексею Маклакову из Магнитогорска, будущему педагогу и серебряному медалисту олимпиады. Сейчас младшекурсник прилетел в Москву со стажировки в новом образовательном центре «Сириус» в Сочи.

          «Изначально было представление, что олимпиада – только для студентов старших курсов. Но мой пример это отрицает, – сказал Алексей. – Да, задания были сложными, например, по моему направлению «Педагогическое образование» нужно было презентовать открытое модельное интерактивное занятие и смоделировать проблемную педагогическую ситуацию. Но я справился!»

          Следующим из пятерки дипломантов оказался серебряный медалист Петр Юрлов из Красноярска – пример того, что получить новую профессию никогда не поздно. И, похоже, его пример впечатлил присутствующих.

          «Мы, когда смотрели список участников, удивились. Вам 30 лет, и вы – студент?» – обратился к дипломанту Сергей Минаев. Если быть точным, Петр – магистрант «вышки» по специальности «медиакоммуникации» (или проще – реклама), а еще – кандидат исторических наук и в недавнем прошлом преподаватель Сибирского федерального университета. «Если честно, по профессиям меня «помотало», – признал Юрлов. – Закончил истфак, потом пошел на бухучет... Но мне, на самом деле, всегда была интересна реклама. Телевизор смотрю только ради нее», – заметил 30-летний студент не без самоиронии. Интересно, как работают рекламные технологии, пояснил он уже серьезнее. Теперь же хобби превратится в профессию.

          После этого слово взял Сергей Кириенко. «Олимпиада «Я – профессионал» внесла серьезные изменения в жизнь призеров, открыла для них новые возможности. Примите для себя решение: встаньте со стула, с дивана и подайте заявки на олимпиаду «Я – профессионал», – сказал замглавы кремлевской администрации, добавив, что этот конкурс позволяет отбирать наиболее талантливых студентов и дает им возможность учиться в престижных вузах и проходить стажировки в крупных компаниях.

          «Вы талантливы, пробуйте, дерзайте!» – обратился Кириенко к аудитории. Он подчеркнул, что в будущем человеку, чтобы быть успешным, необходимо заниматься образованием в течение всей жизни. «Нельзя один раз получить высшее образование и считать себя профессионалом», – подчеркнул Кириенко.

          «Люди могут менять свою траекторию в любом возрасте», – подтвердил выступавший следом Ярослав Кузьминов, ректор ВШЭ – вуза, где сейчас учится Петр Юрлов. «Смена траектории в профессии, впрочем, не означает, что ты отбрасываешь свой багаж, это позволяет быть оригинальным и принимать нестандартные решения, – добавил Кузьминов. – Не надо бояться крутых перемен, надо просто быть к ним готовым».

          И организаторы, и участники и в зале, и в кулуарах говорили о том, что главная мотивация для будущих специалистов – не столько материальный стимул, сколько возможность применить свои знания. Одна из ключевых проблем – отрыв учебного процесса от производства. Известны истории, когда приходит молодой специалист, а ему говорят: забудь все, чему тебя учили в вузе, мы тебя сейчас быстренько переучим. Вторая проблема для ребят – успешные молодые специалисты претендуют на интересную работу, а им говорят – пока у вас не будет опыта, мы вас не возьмем. А откуда возьмется опыт?

          Эту печальную закономерность и должна переломить олимпиада «Я – профессионал», сказал один из дипломантов в кулуарах, она должна стать мостиком от университета к будущей работе. Пока что, судя по сообщению Александра Шохина, мосты наводят около сотни российских компаний, готовых предоставить свои площадки для стажировки. Но потенциальных работодателей должно стать больше – и это уже задача для «второго сезона сериала».

          Отметим, что число направлений для олимпиад в сезоне 2018–2019 увеличится с 27 до 54, а к вузам-организаторам добавится 11 университетов, в том числе «Бауманка», МИФИ и Финансовый университет. До 22 ноября студенты и недавние выпускники вузов смогут зарегистрироваться для участия в олимпиаде на сайте, который открыл партнер олимпиады – «Яндекс». 23 ноября второй сезон начнется с отборочного онлайн-этапа. После Нового года ожидается открытие зимних школ для финалистов, и заключительный этап, который пройдет более чем в полусотне городов России. А весной определятся победители второй и явно не последней олимпиады.

          «Как человек, который кое-что понимает в сериалах, могу сказать: «Я – профессионал» имеет все шансы на успех, – заметил, подводя итог, Сергей Минаев. – Очевидно, что в 21 веке страны конкурируют не деньгами, не ресурсами, а мозгами. Чем больше у нас проектов, которые позволяют молодым людям проявлять свой интеллектуальный потенциал, тем больше у страны шансов быть конкурентной».


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