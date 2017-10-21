Стартовал второй сезон сериала, который запустил Кремль

В Москве и по всей России стартовал второй сезон олимпиады «Я – профессионал». За ее ходом наблюдают и в Кремле, и в штаб-квартирах крупнейших корпораций, и в ректоратах ведущих вузов. Судя по финалу первого сезона студенческого суперконкурса, на новые перспективы могут рассчитывать не только юные, но и взрослые, решившие круто изменить свою профессию. Какие испытания ждут участников нового сезона?

Зал конгресс-центра Первого медицинского университета – «Сеченовки», вообще-то достаточно вместительный, – в четверг был заполнен «под завязку». Здесь чествовали победителей первого сезона студенческой олимпиады «Я – профессионал» и открывали второй ее сезон. Аналогии с модными нынче сериалами – которые выходят сезонами – не раз звучали из уст соведущих, руководителя олимпиады Валерии Касамары и главреда журнала Esquire Сергея Минаева. Этот «сериал» обещает становиться все более популярным.

Олимпиада – один из флагманских проектов созданной по указанию Владимира Путина открытой платформы «Россия – страна возможностей». Проект «Я – профессионал» курирует лично первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«Что произошло из того, чего мы не ожидали от первого сезона? – задалась вопросом и пояснила Касамара. –

Первое – это масштаб. 295 тысяч регистраций от студентов из всех регионов, кроме Чукотки...». «Это примерно шесть битком набитых стадионов «Спартак»,

– привел наглядную аналогию Минаев.

Задания для участников олимпиады и уже составляли, и будут составлять эксперты из ведущих вузов и потенциальных работодателей – крупнейших компаний России. Проверяется не «общая эрудиция», а готовность молодого «спеца» применить свои профессиональные знания на практике. Борьба ближе к финалу развернулась не хуже, чем на обычной олимпиаде – в финал вышли 4 тысячи участников, а победили в итоге (стали «дипломантами») вполовину меньше. Причем большинство из них – это ребята из провинции, и лучшие из них теперь учатся в магистратурах и аспирантурах крупнейших столичных вузов. Четыре сотни победителей уже практикуются в ведущих компаниях, от РЖД и Ростеха до «Яндекса» и ВТБ.

В ближайшее время они сами начнут продвигать российскую науку и образование. «Ведь работодателем выступают не только корпорации. Университеты – это тоже корпорации, которые нуждаются в новых кадрах и в развитии своих возможностей», – сказал газете ВЗГЛЯД министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, также участвовавший во встрече дипломантов.

Первый сезон был представлен в зале «сборной» из двухсот молодых людей и девушек, активно болевших за свои новые «альма-матер». «Откуда вы?» – звучало со сцены. «РАНХиГС!», «Первый медицинский!». – «Ну, это понятно – хозяева. А кто еще?» – «Московский государственный педагогический!» – слышалось стройное скандирование с правых скамей.

«Ребята волнуются», – заметила Касамара. Для разрядки решили немного «раскачать» зал. «Сейчас мы покажем ролик-тизер нового сезона, но для этого нужно изобразить хлопушку, как на съемочной площадке», – призвала одна из студенток-организаторов. По ее команде зал начал ритмично рукоплескать.

На втором дружном хлопке в зал зашли гости, и мероприятие, которое до тех пор больше напоминало студенческий капустник, тут же превратилось в серьезную, но при этом динамичную летучку.

Состав гостей впечатлял: первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор СПбГУ Николай Кропачев, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. И, что в данном случае крайне важно, представитель потенциальных работодателей – глава РСПП Александр Шохин.

На сцену поднялись Кириенко и пятеро молодых людей из «сборной» победителей первого сезона. Первым слово дали самому юному из поднявшихся на сцену дипломантов – Алексею Маклакову из Магнитогорска, будущему педагогу и серебряному медалисту олимпиады. Сейчас младшекурсник прилетел в Москву со стажировки в новом образовательном центре «Сириус» в Сочи.

«Изначально было представление, что олимпиада – только для студентов старших курсов. Но мой пример это отрицает, – сказал Алексей. – Да, задания были сложными, например, по моему направлению «Педагогическое образование» нужно было презентовать открытое модельное интерактивное занятие и смоделировать проблемную педагогическую ситуацию. Но я справился!»

Следующим из пятерки дипломантов оказался серебряный медалист Петр Юрлов из Красноярска – пример того, что получить новую профессию никогда не поздно. И, похоже, его пример впечатлил присутствующих.

«Мы, когда смотрели список участников, удивились. Вам 30 лет, и вы – студент?» – обратился к дипломанту Сергей Минаев. Если быть точным, Петр – магистрант «вышки» по специальности «медиакоммуникации» (или проще – реклама), а еще – кандидат исторических наук и в недавнем прошлом преподаватель Сибирского федерального университета. «Если честно, по профессиям меня «помотало», – признал Юрлов. – Закончил истфак, потом пошел на бухучет... Но мне, на самом деле, всегда была интересна реклама. Телевизор смотрю только ради нее», – заметил 30-летний студент не без самоиронии. Интересно, как работают рекламные технологии, пояснил он уже серьезнее. Теперь же хобби превратится в профессию.

После этого слово взял Сергей Кириенко. «Олимпиада «Я – профессионал» внесла серьезные изменения в жизнь призеров, открыла для них новые возможности. Примите для себя решение: встаньте со стула, с дивана и подайте заявки на олимпиаду «Я – профессионал», – сказал замглавы кремлевской администрации, добавив, что этот конкурс позволяет отбирать наиболее талантливых студентов и дает им возможность учиться в престижных вузах и проходить стажировки в крупных компаниях.

«Вы талантливы, пробуйте, дерзайте!» – обратился Кириенко к аудитории. Он подчеркнул, что в будущем человеку, чтобы быть успешным, необходимо заниматься образованием в течение всей жизни. «Нельзя один раз получить высшее образование и считать себя профессионалом», – подчеркнул Кириенко.

«Люди могут менять свою траекторию в любом возрасте», – подтвердил выступавший следом Ярослав Кузьминов, ректор ВШЭ – вуза, где сейчас учится Петр Юрлов. «Смена траектории в профессии, впрочем, не означает, что ты отбрасываешь свой багаж, это позволяет быть оригинальным и принимать нестандартные решения, – добавил Кузьминов. – Не надо бояться крутых перемен, надо просто быть к ним готовым».

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И организаторы, и участники и в зале, и в кулуарах говорили о том, что главная мотивация для будущих специалистов – не столько материальный стимул, сколько возможность применить свои знания. Одна из ключевых проблем – отрыв учебного процесса от производства. Известны истории, когда приходит молодой специалист, а ему говорят: забудь все, чему тебя учили в вузе, мы тебя сейчас быстренько переучим. Вторая проблема для ребят – успешные молодые специалисты претендуют на интересную работу, а им говорят – пока у вас не будет опыта, мы вас не возьмем. А откуда возьмется опыт?

Эту печальную закономерность и должна переломить олимпиада «Я – профессионал», сказал один из дипломантов в кулуарах, она должна стать мостиком от университета к будущей работе. Пока что, судя по сообщению Александра Шохина, мосты наводят около сотни российских компаний, готовых предоставить свои площадки для стажировки. Но потенциальных работодателей должно стать больше – и это уже задача для «второго сезона сериала».

Отметим, что число направлений для олимпиад в сезоне 2018–2019 увеличится с 27 до 54, а к вузам-организаторам добавится 11 университетов, в том числе «Бауманка», МИФИ и Финансовый университет. До 22 ноября студенты и недавние выпускники вузов смогут зарегистрироваться для участия в олимпиаде на сайте, который открыл партнер олимпиады – «Яндекс». 23 ноября второй сезон начнется с отборочного онлайн-этапа. После Нового года ожидается открытие зимних школ для финалистов, и заключительный этап, который пройдет более чем в полусотне городов России. А весной определятся победители второй и явно не последней олимпиады.

«Как человек, который кое-что понимает в сериалах, могу сказать: «Я – профессионал» имеет все шансы на успех, – заметил, подводя итог, Сергей Минаев. – Очевидно, что в 21 веке страны конкурируют не деньгами, не ресурсами, а мозгами. Чем больше у нас проектов, которые позволяют молодым людям проявлять свой интеллектуальный потенциал, тем больше у страны шансов быть конкурентной».