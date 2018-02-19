Ректор МАИ: Мы нацелены готовить людей, способных стать лидерами прорыва

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9 июня, суббота  |  Последнее обновление — 22:07  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Губернатор Алиханов: О перевоспитании homo sapiens и жилищах орков

Калининградский губернатор Антон Алиханов выглядит едва ли не наиболее современно среди всех региональных руководителейФото: Виталий Невар/ТАСС
«Коррупция – это не смазка. Она до какого-то момента кажется смазкой, а по прошествии времени оказывается кислотой». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как он реагирует на предлагаемые ему взятки и что думает по поводу иностранных агентов влияния. Подробности...
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Россия отстала от США на сотни петафлопс

Cуперкомпьютер Summit весит больше авиалайнера, но считает быстрее всех в миреФото: ornl.gov
«Происходит революция, подобная той, что произошла в конце 1940-х, когда появились первые вычислительные системы» – так директор Института прикладной математики Борис Четверушкин оценивает «гонку суперкомпьютеров». США предъявили миру машину, которая считает со скоростью 200 квадриллионов операций в секунду. Китай наступает на пятки. Где в этой гонке место России? Подробности...
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Почему американцы ведут переговоры с террористами

Готовясь к переговорам с талибами, американцы не учли главногоФото: Mirwais Khan/AP/ТАСС
Проблема Афганистана переживает тектонический сдвиг – США начали переговоры с террористическим движением «Талибан». Это стало следствием полного провала американской стратегии, что в Вашингтоне нехотя признали. Но беда в том, что за все эти годы американцы так и не поняли главной проблемы Афгана, ввиду чего рискуют наделать еще более страшных ошибок. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...

G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
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«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
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      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
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      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
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      Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох

      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
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          Ректор МАИ: Мы нацелены готовить людей, способных стать лидерами прорыва

          «МАИ – не только инженерная школа, но и школа для людей, которые добиваются успеха», – подчеркивает Михаил Погосян    9 июня 2018, 21:35
          Фото: Станислав Красильников/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          «Если человек нормально учился в МАИ, то средняя зарплата наших выпускников – 55-60 тысяч рублей», заявил газете ВЗГЛЯД ректор МАИ, в недавнем прошлом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Он рассказал о том, как российское образование, и МАИ в частности, будет обеспечивать тот самый «технологический прорыв», добиться которого потребовал Путин.

          В четверг в рамках «Прямой линии» Владимир Путин заявил о необходимости прорыва для России. «Мы должны не только впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда нового технологического уклада, а быть во главе этого поезда», – сказал глава государства.

          По словам Путина, если мы отстанем в своем технологическом развитии, если не будем уделять должного внимания «таким важнейшим вопросам, как здравоохранение и образование, мы можем безвозвратно отстать, и это поставит под вопрос наш суверенитет».

          В нашей сфере образования одним из лучших учреждений, которое готовит кадры для технологического прорыва, считается Московский авиационный институт (МАИ), получивший 9 лет назад статус национального исследовательского университета. Пожалуй, это единственный ВУЗ, который готовит специалистов по всему «жизненному циклу» авиационной и ракетно-космической техники.

          Судя по отчету международного рейтингового агентства Round University Ranking (RUR), в 2017 году МАИ продемонстрировал рекордный результат, поднявшись с 95 на 54 место благодаря резкому росту качества образования и исследований, международной активности и финансовой устойчивости. МАИ оказался в дюжине российских университетов, попавших в мировой Топ-100.

          По оценке портала Career.Ru, за прошлый год «маёвцы», закончившие факультет «Системы управления, информатика и электроэнергетика» вошли в топ-10 наиболее востребованных работодателями выпускников по направлению IT-технологий.

          С другой стороны, феврале «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и проект «Типичный абитуриент» представили исследование о вузах, основанное, правда на «интернет-сливах». Из публикации следовало, что МАИ оказался в числе трех вузов с наибольшей долей отрицательных отзывов.

          О том, насколько такие отзывы верны, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал ректор университета, в недавнем прошлом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил Погосян.

          ВЗГЛЯД: Михаил Асланович, подготовка будущих кадров – важная задача. Но были сообщения, что у вас недобор студентов и таким образом нашим оборонным предприятиям лет через пять грозит нехватка кадров.

          Михаил Погосян: Это неправильные сообщения. Мы сегодня никаких проблем с набором не испытываем. На бюджетные места мы принимаем ежегодно более 3,5 тысяч студентов. Примерно 1 тысячу студентов принимаем на платное направление подготовки.

          Собственно, по масштабам подготовки специалистов МАИ, также как и МГТУ имени Баумана являются, с моей точки зрения, наиболее комплексными и вузами, которые обучают специалистов для высокотехнологичных отраслей.

          ВЗГЛЯД: На интернет-форумах студенты и абитуриенты (или люди, представляющиеся таковыми) пишут, что ваш вуз считается более слабым, чем та же «Бауманка». В какой степени вы готовы с этим согласиться? Может, у МГТУ больше финансирование?

          М.П.: Есть отличия по финансированию. Может быть, с точки зрения некоторых показателей МАИ сегодня несколько отстает, но с точки зрения динамики изменения показателей, мы – однозначные лидеры.

          Я с уважением отношусь к той работе, которую ведет МГТУ им. Баумана, но считаю такое прямое сравнение некорректным. Не хотелось бы вдаваться в дискуссию, но – есть показатели, по которым МАИ опережает МГТУ. Нельзя проводить однозначное сравнение двух вузов, у каждого своя специфика. У нас есть своя линия, мы ее реализуем.

          ВЗГЛЯД: В части интеграции в мировое образовательное пространство МАИ опережает? Насколько мы можем судить, привлекаются англоговорящие преподаватели, и допускаются иностранные студенты на закрытые кафедры, обычно требующие спецдопуска. Что еще вы делаете в этом направлении?

          М.П.: Например, совместные с Шанхайским университетом англоязычные программы магистерской подготовки – это точно, я думаю, не имеет аналогов в других российских вузах. За прошлый год у нас наблюдалась очень хорошая динамика: в полтора раза было увеличилось количество иностранных студентов, которые поступают в МАИ. В 2017 году было принято более трехсот человек.

          В целом, заметно увеличилось количество студентов из КНР, которые обучаются в рамках программы «двойных дипломов».

          Кроме того, у нас налажена тесная координация с европейскими вузами. Например, по таким направлениям, как композитные конструкции, сервис авиационной техники.

          ВЗГЛЯД: Да, в отзывах о вузе, с одной стороны отмечается высокое качество преподавания. Но с другой стороны, некоторые студенты  жалуются, что среди преподавателей есть хорошие специалисты, которые, однако, не могут донести свои знания до студентов. То есть их лекции скучные. Как вы планируете с этим бороться?

          М.П.: Думаю, это субъективная оценка. Точно невозможно обеспечить одинаковый интерес по всем предметам подготовки, по всем преподавателям. У всех есть плюсы и минусы. Но заметим, что конкурс на целый ряд направлений подготовки в МАИ говорит о том, что есть устойчивый авторитет и интерес.

          Я знаю другие точки зрения: что МАИ подготовил не только инженеров, но и людей, которые способны решать сложные нетривиальные задачи. Это невозможно сделать, если преподаватели эффективно не прививают эти знания и навыки.

          ВЗГЛЯД: Если речь зашла о выпущенных специалистах, многие из которых действительно работают на важных направлениях, в том числе в «оборонке» – считаете ли вы справедливой оценку их труда? Попадались утверждения, что выпускники МАИ, например, работающие в Комсомольске-на-Амуре или Петропавловске-Камчатском могут получать 35 тыс. рублей, что явно мало и для Дальнего Востока...

          М.П.: Такой зарплаты, 35 тысяч, для специалиста нет. Если человек нормально учился в МАИ, то средняя зарплата наших выпускников – 55-60 тысяч рублей. Есть соответствующие рейтинги, можно к ним обратиться. МАИ входит в 5-7 ведущих вузов России с точки зрения оплаты труда выпускников, и с точки зрения востребованности специалистов. Так что, упомянутые вами утверждения – это просто слухи.

          ВЗГЛЯД: Президент на недавней встрече с ректорами вузов ставил вопрос ребром: что могут и должны сделать российские университеты для достижения технологического прорыва? Как МАИ будет участвовать в этом прорыве?

          М.П.: Действительно, задача, которая сейчас стоит перед вузами – это задача не только следования за промышленностью, а определение тех приоритетов, которые будут в значительной степени определять конкурентоспособность в будущем.

          Поэтому в университетах должны готовить людей не под сегодняшние технологии и услуги, а под завтрашние. И МАИ ведет работу в этом направлении. Она касается как традиционных направлений инженерной базовой подготовки (таких как авиастроение, космические летательные аппараты, двигателестроение), и таких направлений, как информационные технологии.

          Если говорить о том, как конкретно мы решаем эту задачу, то возьмем один из векторов: это существенное увеличение объемов работы в интересах индустрии, перспективных программ. В прошлом году мы вышли на объем научно-исследовательских работ на сумму больше 2 млрд рублей, в этом году планируем вплотную подойти к 3 млрд рублей. Это как раз достигнуто за счет того, что мы существенно расширяем спектр научных исследований.

          Кроме этого, мы активно участвуем в реализации стратегии научно-технологического развития. Направление стратегии, связанное с комплексным развитием территорий, нами тоже активно развивается. Мы в этой работе принимаем непосредственное участие.

          В рамках прорывов мы нацелены на подготовку людей, которые способны быть лидерами этих прорывов. Для этого мы сегодня реализуем целый ряд новых направлений их подготовки: такие, например, как управление жизненным циклом изделий (мы готовим тех, кто готов комплексно решать задачи). Второе из таких важных направлений - это школа управления, цель которой подготовка кадрового резерва корпораций.

          Мы также открываем новые направления подготовки – цифровое производство, управление разработкой программного обеспечения в области IT-технологий, композитные конструкции в области авиастроения, космической техники, и целый ряд других направлений.

          Таким образом, сферы, где применимы умения наших выпускников –  не только оборонно-промышленный комплекс, авиастроение, космос, двигателестроение и другие традиционные направления. Специалисты будут востребованы и в сфере IT-технологий. Есть целые компании, основу команды которых составляют выпускники наших факультетов, связанные с подготовкой специалистов по информационным технологиям.

          Если обратиться к истории, то МАИ всегда в большой степени готовил не просто специалистов, а успешных людей. Я считаю, что с точки зрения подготовки руководителей предприятий, МАИ занимает лидирующие позиции по сравнению с другими вузами – наши специалисты очень хорошо себя проявляют в аэрокосмической индустрии, металлургии.

          В целом можно сказать, что МАИ – не только инженерная школа, но и школа для людей, которые добиваются успеха в самых разных направлениях.


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