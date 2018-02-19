Ректор МАИ: Мы нацелены готовить людей, способных стать лидерами прорыва

«Если человек нормально учился в МАИ, то средняя зарплата наших выпускников – 55-60 тысяч рублей», заявил газете ВЗГЛЯД ректор МАИ, в недавнем прошлом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Он рассказал о том, как российское образование, и МАИ в частности, будет обеспечивать тот самый «технологический прорыв», добиться которого потребовал Путин.

В четверг в рамках «Прямой линии» Владимир Путин заявил о необходимости прорыва для России. «Мы должны не только впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда нового технологического уклада, а быть во главе этого поезда», – сказал глава государства.

По словам Путина, если мы отстанем в своем технологическом развитии, если не будем уделять должного внимания «таким важнейшим вопросам, как здравоохранение и образование, мы можем безвозвратно отстать, и это поставит под вопрос наш суверенитет».

В нашей сфере образования одним из лучших учреждений, которое готовит кадры для технологического прорыва, считается Московский авиационный институт (МАИ), получивший 9 лет назад статус национального исследовательского университета. Пожалуй, это единственный ВУЗ, который готовит специалистов по всему «жизненному циклу» авиационной и ракетно-космической техники.

Судя по отчету международного рейтингового агентства Round University Ranking (RUR), в 2017 году МАИ продемонстрировал рекордный результат, поднявшись с 95 на 54 место благодаря резкому росту качества образования и исследований, международной активности и финансовой устойчивости. МАИ оказался в дюжине российских университетов, попавших в мировой Топ-100.

По оценке портала Career.Ru, за прошлый год «маёвцы», закончившие факультет «Системы управления, информатика и электроэнергетика» вошли в топ-10 наиболее востребованных работодателями выпускников по направлению IT-технологий.

С другой стороны, феврале «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и проект «Типичный абитуриент» представили исследование о вузах, основанное, правда на «интернет-сливах». Из публикации следовало, что МАИ оказался в числе трех вузов с наибольшей долей отрицательных отзывов.

О том, насколько такие отзывы верны, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал ректор университета, в недавнем прошлом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил Погосян.

ВЗГЛЯД: Михаил Асланович, подготовка будущих кадров – важная задача. Но были сообщения, что у вас недобор студентов и таким образом нашим оборонным предприятиям лет через пять грозит нехватка кадров.

Михаил Погосян: Это неправильные сообщения. Мы сегодня никаких проблем с набором не испытываем. На бюджетные места мы принимаем ежегодно более 3,5 тысяч студентов. Примерно 1 тысячу студентов принимаем на платное направление подготовки.

Собственно, по масштабам подготовки специалистов МАИ, также как и МГТУ имени Баумана являются, с моей точки зрения, наиболее комплексными и вузами, которые обучают специалистов для высокотехнологичных отраслей.

ВЗГЛЯД: На интернет-форумах студенты и абитуриенты (или люди, представляющиеся таковыми) пишут, что ваш вуз считается более слабым, чем та же «Бауманка». В какой степени вы готовы с этим согласиться? Может, у МГТУ больше финансирование?

М.П.: Есть отличия по финансированию. Может быть, с точки зрения некоторых показателей МАИ сегодня несколько отстает, но с точки зрения динамики изменения показателей, мы – однозначные лидеры.

Я с уважением отношусь к той работе, которую ведет МГТУ им. Баумана, но считаю такое прямое сравнение некорректным. Не хотелось бы вдаваться в дискуссию, но – есть показатели, по которым МАИ опережает МГТУ. Нельзя проводить однозначное сравнение двух вузов, у каждого своя специфика. У нас есть своя линия, мы ее реализуем.

ВЗГЛЯД: В части интеграции в мировое образовательное пространство МАИ опережает? Насколько мы можем судить, привлекаются англоговорящие преподаватели, и допускаются иностранные студенты на закрытые кафедры, обычно требующие спецдопуска. Что еще вы делаете в этом направлении?

М.П.: Например, совместные с Шанхайским университетом англоязычные программы магистерской подготовки – это точно, я думаю, не имеет аналогов в других российских вузах. За прошлый год у нас наблюдалась очень хорошая динамика: в полтора раза было увеличилось количество иностранных студентов, которые поступают в МАИ. В 2017 году было принято более трехсот человек.

В целом, заметно увеличилось количество студентов из КНР, которые обучаются в рамках программы «двойных дипломов».

Кроме того, у нас налажена тесная координация с европейскими вузами. Например, по таким направлениям, как композитные конструкции, сервис авиационной техники.

ВЗГЛЯД: Да, в отзывах о вузе, с одной стороны отмечается высокое качество преподавания. Но с другой стороны, некоторые студенты жалуются, что среди преподавателей есть хорошие специалисты, которые, однако, не могут донести свои знания до студентов. То есть их лекции скучные. Как вы планируете с этим бороться?

М.П.: Думаю, это субъективная оценка. Точно невозможно обеспечить одинаковый интерес по всем предметам подготовки, по всем преподавателям. У всех есть плюсы и минусы. Но заметим, что конкурс на целый ряд направлений подготовки в МАИ говорит о том, что есть устойчивый авторитет и интерес.

Я знаю другие точки зрения: что МАИ подготовил не только инженеров, но и людей, которые способны решать сложные нетривиальные задачи. Это невозможно сделать, если преподаватели эффективно не прививают эти знания и навыки.

ВЗГЛЯД: Если речь зашла о выпущенных специалистах, многие из которых действительно работают на важных направлениях, в том числе в «оборонке» – считаете ли вы справедливой оценку их труда? Попадались утверждения, что выпускники МАИ, например, работающие в Комсомольске-на-Амуре или Петропавловске-Камчатском могут получать 35 тыс. рублей, что явно мало и для Дальнего Востока...

М.П.: Такой зарплаты, 35 тысяч, для специалиста нет. Если человек нормально учился в МАИ, то средняя зарплата наших выпускников – 55-60 тысяч рублей. Есть соответствующие рейтинги, можно к ним обратиться. МАИ входит в 5-7 ведущих вузов России с точки зрения оплаты труда выпускников, и с точки зрения востребованности специалистов. Так что, упомянутые вами утверждения – это просто слухи.

ВЗГЛЯД: Президент на недавней встрече с ректорами вузов ставил вопрос ребром: что могут и должны сделать российские университеты для достижения технологического прорыва? Как МАИ будет участвовать в этом прорыве?

М.П.: Действительно, задача, которая сейчас стоит перед вузами – это задача не только следования за промышленностью, а определение тех приоритетов, которые будут в значительной степени определять конкурентоспособность в будущем.

Поэтому в университетах должны готовить людей не под сегодняшние технологии и услуги, а под завтрашние. И МАИ ведет работу в этом направлении. Она касается как традиционных направлений инженерной базовой подготовки (таких как авиастроение, космические летательные аппараты, двигателестроение), и таких направлений, как информационные технологии.

Если говорить о том, как конкретно мы решаем эту задачу, то возьмем один из векторов: это существенное увеличение объемов работы в интересах индустрии, перспективных программ. В прошлом году мы вышли на объем научно-исследовательских работ на сумму больше 2 млрд рублей, в этом году планируем вплотную подойти к 3 млрд рублей. Это как раз достигнуто за счет того, что мы существенно расширяем спектр научных исследований.

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Кроме этого, мы активно участвуем в реализации стратегии научно-технологического развития. Направление стратегии, связанное с комплексным развитием территорий , нами тоже активно развивается. Мы в этой работе принимаем непосредственное участие

В рамках прорывов мы нацелены на подготовку людей, которые способны быть лидерами этих прорывов. Для этого мы сегодня реализуем целый ряд новых направлений их подготовки: такие, например, как управление жизненным циклом изделий (мы готовим тех, кто готов комплексно решать задачи). Второе из таких важных направлений - это школа управления, цель которой подготовка кадрового резерва корпораций.

Мы также открываем новые направления подготовки – цифровое производство, управление разработкой программного обеспечения в области IT-технологий, композитные конструкции в области авиастроения, космической техники, и целый ряд других направлений.

Таким образом, сферы, где применимы умения наших выпускников – не только оборонно-промышленный комплекс, авиастроение, космос, двигателестроение и другие традиционные направления. Специалисты будут востребованы и в сфере IT-технологий. Есть целые компании, основу команды которых составляют выпускники наших факультетов, связанные с подготовкой специалистов по информационным технологиям.

Если обратиться к истории, то МАИ всегда в большой степени готовил не просто специалистов, а успешных людей. Я считаю, что с точки зрения подготовки руководителей предприятий, МАИ занимает лидирующие позиции по сравнению с другими вузами – наши специалисты очень хорошо себя проявляют в аэрокосмической индустрии, металлургии.

В целом можно сказать, что МАИ – не только инженерная школа, но и школа для людей, которые добиваются успеха в самых разных направлениях.