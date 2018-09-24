Дипломанты олимпиады «Я – профессионал» стали стажерами в крупных компаниях

Более 430 российских студентов, ставших дипломантами первой олимпиады студентов «Я – профессионал», вышли на стажировки в крупные компании России благодаря национальной базе «Я – профессионал», работающей по принципу кадрового агентства.

Возможность пройти стажировку в ведущих российских компаниях, получив опыт, без которого студенту или выпускнику вуза сложно выйти на рынок труда, стала одним из главных призов олимпиады «Я – профессионал», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В 2018 году в организации стажировок приняли участие 97 российских компаний, в том числе Сбербанк, «Банк ВТБ», «Трубная Металлургическая Компания», Росатом, «Яндекс», РЖД, Ростех, Россети, «Металлинвест», «Интерфакс», ТАСС, МИА «Россия сегодня», «Швабе», «Магнит», «Норникель», ВЦИОМ, «Лаборатория Касперского» и многие другие.

«Мы как работодатель в рамках олимпиады получили важный дополнительный опыт сотрудничества с ведущими вузами и талантливой молодежью. С одной стороны, поучаствовали в разработке заданий, проведении зимних школ по направлениям «Бизнес-информатика» и «Финансы и кредит», а также предоставили более чем 50 дипломантам возможность на практике узнать, что такое реальная работа в современном банке», – заявил руководитель департамента по работе с персоналом, старший вице-президент «Банка ВТБ» Глеб Ермаков.

«С другой стороны, мы как организация при работе над такими проектами получаем ценную информацию и опыт, позволяющие совершенствовать наши корпоративные программы работы с молодыми специалистами. В целом олимпиада «Я – профессионал» только в начале своего пути, и в этом году мы обязательно продолжим работу по этому направлению», – добавил Ермаков.

В топ-5 субъектов федерации по количеству стажеров вошли Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Ростовская область и Тюменская область.

По словам руководителя олимпиады «Я – профессионал» Валерии Касамара, из всех дипломантов, вышедших на стажировки, всего 14% переехали для этого в другой регион, несмотря на готовность организаторов предоставить бесплатные общежития.

Победитель направлению «Педагогическое образование» Алина Ивахина закончила 1 курс МПГУ и уже прошла двухмесячную стажировку в компании «Просвещение». Работа была максимально прикладной: сначала в течение месяца Ивахина находилась в московском офисе, где создавала кейсы и полноценную программу для профильного образовательного детского лагеря в Грозном, а после она получила возможность реализовать свои разработки на практике во время командировки в Грозный.

Елизавета Ломако, ставшая золотым медалистом в направлении «Государственное и муниципальное управление», благодаря олимпиаде попробовала себя в роли работодателя. Она попала на стажировку в HR-отдел «Банка ВТБ». Там она занималась подбором персонала в подразделения банка, изучала резюме и общалась с кандидатами. Теперь Ломако сама может давать мастер-классы по успешному прохождению собеседования. Главными качествами для кандидата она считает коммуникабельность и умение заинтересовать грамотным резюме.

Еще один пример – Елизавета Литвинцева, золотая медалистка олимпиады по направлению «Нефтегазовое дело». Девушка получила работу инженера 1-й категории отдела экспертизы и методического обеспечения моделирования разработки в ПАО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

Всего на олимпиаду «Я – профессионал» в 2017-2018 учебном году поступило 295 тыс. регистраций из 828 вузов и их филиалов из всех регионов России, кроме Чукотки. 50 тыс. человек попробовали свои силы в отборочном онлайн-этапе, финальное испытание прошли 4824 человека (2950 бакалавров и 1874 магистра) из 431 вуза и 78 субъектов РФ. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек.

Регистрация на вторую олимпиаду студентов «Я – профессионал» откроется 26 сентября на сайте конкурса.