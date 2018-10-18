Молодые профессионалы поделились технологией успеха

«Изначально участие в проекте сулило мне бесплатное место в ординатуре. Это очень мотивировало, потому что у самого возможности оплачивать обучение не было. Однако теперь я смог поступить в главный медицинский вуз страны», – поделился с газетой ВЗГЛЯД призер олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Лечебное дело» Руслан Рудь. Количество участников этой образовательной программы растет с каждым годом.

В феврале наступающего 2019 года участники олимпиады «Я – профессионал», показавшие высокие результаты на отборочном онлайн-этапе, смогут пройти обучение в одной из полутора десятков зимних школ по выбранному направлению состязаний.

Пока же, в финале года 2018-го, можно подвести некоторые итоги состязания будущих специалистов: учителей, врачей, бизнесменов и представителей других, не менее важных специальностей. Студенческая олимпиада «Я – профессионал» – один из 15 проектов, которые входят в платформу «Россия – страна возможностей».

Состязание, проходящее при поддержке Министерства науки и высшего образования, предназначено для студентов как технических, так и гуманитарных и естественнонаучных вузов.

Задания для участников олимпиады составляли эксперты, в том числе из ведущих компаний страны. Проверке подлежат профессиональные знания. Победители получат денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны. Так что олимпиада окажется подспорьем в трудоустройстве молодого специалиста.

По словам первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, на участие было подано более полумиллиона заявок (для сравнения, на предыдущий конкурс 2017–2018 годов – менее 300 тысяч).

Проект, напомним, стартовал в 2017 году. Победителями первой олимпиады стали около двух тысяч человек, которые получили премии в 200–300 тысяч рублей.

Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» совместно с десятью вузами, в числе которых Высшая школа экономики, РАНХиГС, Медицинский университет имени Сеченова, Уральский и Тюменский федеральные университеты. Партнером проекта выступает компания «Яндекс».

В уходящем 2018 году число направлений олимпиады увеличилось до 54. К вузам-организаторам присоединились еще 11 ведущих университетов страны, в том числе МГУ, СПбГУ, Бауманка, Финансовый университет.

Газета ВЗГЛЯД пообщалась с некоторыми из победителей олимпиады молодых профессионалов и узнала подробности их пути к победе в состязании.

Руслан Рудь (фото: instagram.com/ruslan_cardio)

Руслан Рудь, призер олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Лечебное дело»:

Изначально участие в проекте сулило мне бесплатное место в ординатуре, это очень мотивировало, потому что у самого возможности оплачивать обучение не было. Однако теперь я смог поступить в главный медицинский вуз страны – МГМУ им. И. М. Сеченова. Я добился своей цели.

К конкурсу я практически не готовился. Просто на протяжении своего обучения в университете был, так скажем, «прилежным» студентом. Того минимума, который дал вуз, вполне хватило для победы.

В семье Руслана нет врачей, но молодой человек уже с девятого класса определился с будущей профессией, мечтая делать жизнь людей лучше. С этого времени он начал подготовку к поступлению в медицинский университет, причем, живя в Уссурийске, выбрал КубГМУ в Краснодаре, куда прошел на бюджет.

С третьего курса Руслан Рудь регулярно посещал множество конференций и участвовал в олимпиадах в Москве. Например, во Всероссийской студенческой олимпиаде по патологии и практической медицинской олимпиаде «Золотой МедСкилл», где занял первое место по направлению «Реанимация». В университете Рудь активно занимался наукой и организовал на своей кафедре кружок по патологической физиологии для студентов. С третьего по шестой курс стажировался в краевой больнице Краснодара в отделении кардиологии.

В ближайшем будущем Руслан Рудь хочет стать высококлассным кардиологом-практиком, но и науку оставлять не планирует. «Только совмещая занятие наукой и медицинскую практику, можно стать настоящим профессионалом», – считает Рудь.

Найти Руслана Рудя можно в больницах Сеченовского университета или на просторах интернета, где он ведет свой блог.

«Хочется поблагодарить олимпиаду @yaprofessional за то, что они сделали из меня настоящего профессионала. Именно благодаря вам я сейчас ординатор главного медицинского вуза страны. Благодаря вам я сейчас имею возможность максимально раскрывать свой потенциал. Я бесконечно счастлив и благодарю каждый день, который провожу у себя в отделении с самым лучшим коллективом. У меня лучший наставник, который позволяет мне считать себя полноценным практикующий врачом. Все, кто меня окружает в отделении, настоящие профессионалы. Благодаря им я развиваюсь каждый день. И то ли еще будет».

«Я помню, что многие мои одногруппники с недоверием отнеслись к этой олимпиаде и даже не пытались участвовать. Очень зря. Я бы всем советовал участвовать», – мотивирует возможных участников олимпиады Руслан Рудь.

Петр Юрлов (фото: кадр из видео)

Петр Юрлов, медалист олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Реклама и связи с общественностью»:

Я бы хотел реализовать благотворительный проект. Суть моего проекта заключается в том, что при каждой покупке онлайн или через карту часть сдачи переносится в фонд через банк. Покупатель заранее соглашается на эту акцию в личном кабинете, потом каждый раз небольшая сумма (20–30 копеек) будет переводиться в благотворительный фонд. Но поскольку люди часто совершают покупки через карточку, то объем средств будет большим.

Еще в школе Петр подрабатывал уборщиком, а в студенчестве провел несколько лет на стройке.

По его словам, именно этот опыт дает стимул на всю жизнь:

«Чтобы снова туда не попасть, тебе нужно работать головой». Собеседник учился на преподавателя иностранных языков и истории, после университета стал кандидатом исторических наук. В ходе работы над диссертацией понял, что его больше интересует экономика и реклама, так как большая часть работы была написана на основе анализа рекламных объявлений газет 1920-х годов и статистических данных. Поэтому после защиты он решил продолжить обучение по направлению «Учет и финансовый анализ».

Став серебряным призером олимпиады по направлению «Реклама и связи с общественностью», Петр поступил без экзаменов в магистратуру по медиакоммуникациям НИУ ВШЭ. Чтобы учиться очно и получить по-настоящему качественное образование по профессии, о которой мечтал, Петр переехал из Красноярска в Москву, оставив работу доцентом кафедры истории в СФУ и родной город. Фактически Петр решил полностью изменить свою жизнь.

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Мама Петра, экскурсовод Вера Панкратовна Юрлова и сестра, конструктор одежды Елена Михайлова, хотя и волнуются за переезд сына, решение Петра полностью поддерживают. «Он очень упертый, и, если что-то решил, обязательно это сделает. Один из примеров – бальные танцы, которыми Петя занимался с детства. В начальной школе все преподаватели ему говорили, что ничего не получится, потому что «медведь на ухо наступил», – рассказывает мама. В результате за несколько лет самостоятельных тренировок он настолько развил у себя и слух, и пластику, что учителя бальных танцев потом только удивлялись», – рассказывает сестра Петра Елена.

По словам заместителя декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Дмитрия Шелухина, преподаватели Высшей школы экономики рады, что в числе их магистрантов будут такие мотивированные люди, не только доказавшие качество своих знаний на олимпиаде, но и проделавшие немалый путь, чтобы прийти к своей мечте. «Я – профессионал» – отличный шанс для студентов из регионов получить образование мечты, – говорит Шелухин. – Петр – яркий пример. Из разговоров с ним понятно, что он планирует взять от нашей магистратуры все, чтобы стать настоящим профессионалом и покорить Москву. Мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы у него и у других мотивированных ребят это получилось».

Алексей Маклаков (фото: yandex.ru/profi)

Алексей Маклаков, серебряный медалист олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Педагогическое образование»

Все началось с того, что я узнал об этой олимпиаде из соцсетей и СМИ. К участию меня побудила именно практическая значимость. Это возможность попробовать свои знания и умения, профессиональные компетенции, навыки. Это хорошая возможность раскрыть свой стратегический потенциал. Второй момент – это возможность для победителей получить стажировку в крупной российской компании, где я могу потенциально встретиться с будущим работодателем и попробовать себя в реальной ситуации, когда я нахожусь на работе с детьми. Мне, как студенту, это очень пригодится. Поэтому я решил попробовать и пойти на опережение.

Участие в олимпиаде дало мне опыт проведения открытого модельного учебного занятия. Это было решение педагогических кейсов на общение с родителями. Проходил тесты на знание русского языка, детской психологии, педагогики. Насколько мне известно, абсолютно такие же испытания проходят выпускники всех педагогических вузов Москвы.

Алексей участвовал в олимпиаде, когда учился еще на втором курсе МГТУ им. Г. И. Носова (сейчас на третьем). Его не остановило то, что задания рассчитаны на старшекурсников. С апреля по август Алексей проходил педагогическую практику в Артеке. По его словам, в общей сложности он проработал там вожатым около полгода.

«Мне этот опыт очень понравился. Я сумел работать с детским коллективном, отрядом. У нас были совместные мероприятия. Они подарили мне бесценный опыт. Это всегда работа в режиме многозадачности. Развитие своих навыков. Каждый день насыщен, ставишь много задач перед собой, чтобы ребята в отряде были эмоционально вовлечены, чтобы команда была сплоченной», – рассказал он.

Также благодаря победе в олимпиаде Алексей получил работу куратора в образовательном центре «Сириус» в городе Сочи, где пробыл около двух месяцев.

«В «Сириусе» удалось поработать с одаренными школьниками Ребята разрабатывали проекты, посещали лекции, семинары, участвовали в творческих выставках. Мы готовили совместные мероприятия. Моя задача заключалась в том, чтобы у них не пропадала мотивация к учебе», – рассказал Алексей.

Сейчас Алексей совмещает учебу с практикой в школе в роли преподавателя. У него есть четко сформулированный карьерный план. Медалист олимпиады и будущий учитель русского языка и литературы после окончания университета собирается выиграть профессиональный конкурс «Педагогический дебют», затем набраться опыта и стать «учителем года», а потом возглавить учебное заведение для одаренных детей. Дипломант намерен участвовать в олимпиаде и в следующий раз. «Я считаю, чтобы быть лучшим, нужно учиться у лучших», – говорит Алексей.

Сейчас он работает в школе в Магнитогорске и совмещает практику с учебой.