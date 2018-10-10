Новые управленцы оценили роль нематериальных стимулов

«В какой-то момент деньги перестают иметь большое значение. Ты ориентируешься именно на долг, на то чтобы приносить пользу тем, с кем ты работаешь, и обществу в целом», – сказал газете ВЗГЛЯД один из участников первого конкурса «Лидеры России». Второй конкурс, регистрация на который близится к завершению, должен обогатить класс российских управленцев людьми с такой же альтруистической мотивацией.

До завершения подачи заявок на второй конкурс управленцев «Лидеры России» остается всего пару дней, но еще не поздно заполнить анкету на сайте. Количество желающих поучаствовать в состязании, получить наставления от мастеров госуправления и корпоративного менеджмента, и вывести свою карьеру на принципиально новый уровень, превысило 180 тысяч человек. Причем не только из России. «Ожидалось, что заявки поступят из стран ближнего зарубежья. Но на сегодняшний день у нас есть участники из 56 стран мира», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Показательно, что среди участников второго конкурса примерно 20% – женщины. Это на пять процентов больше, чем на прошлом конкурсе. Напомним, что одна из наставников конкурса, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, напутствуя участников и участниц состязания, подчеркнула: «Этот конкурс разбивает разные стеклянные потолки, которые существуют. И я надеюсь, что он разобьет гендерный стеклянный потолок».

Цель конкурса «Лидеры России», флагмана линейки проектов «Россия – страна возможностей» (стартовавшей по инициативе президента Владимира Путина) – помочь продвижению талантливых управленцев, которые получат возможность получить работу в сферах государственного управления и большого бизнеса. Наконец, конкурс даст его участникам и нематериальную выгоду. Они получат беспристрастную оценку их лидерским качествам. Значительный фактор успеха – это мотивация человека, решившегося стать управленцем.

О том, чем для руководителей стала их высокая позиция – привилегией или долгом, газета ВЗГЛЯД поговорила с участниками прошлогоднего, первого конкурса «Лидеры России».

Татьяна Дьяконова

(фото: лидерыроссии.рф)

Татьяна Дьяконова, помощник министра экономического развития России. На момент начала конкурса – директор по развитию HR-экспертизы ООО «Хоум Кредит Банк»:

Это в первую очередь служение, безусловно. Руководитель или лидер – это тот человек, который достигает результатов посредством других людей. В том, что касается служения другим людям, я «перевернула бы эту пирамиду» – люди очень хорошо считывают, когда ты работаешь для них, а не на себя, они готовы отдавать многократно. Для меня это в первую очередь служение ­– людям, обществу, компании.

Екатерина Вебер (фото: лидерыроссии.рф)

Екатерина Вебер, начальник управления сопровождения инвестиционных проектов департамента экономического развития Севастополя. На момент начала конкурса – директор по развитию ЗАО «Завод дефибрерных камней»:

Я считаю, что это в большей степени долг, потому что ты берешь ответственность на себя, и ты уже отвечаешь за результат общества и команды. Соответственно, ты начинаешь уже не только за свои действия отвечать, но и в целом за результат и это накладывает больше ответственности. Когда ты просто специалист, ты ответственен перед твоим начальником исключительно. У тебя есть задача и должен ее решить.

Когда ты начинаешь подниматься по карьерной лестнице, становишься руководителем, ты ответственен перед своим начальником и подчиненными, с двух сторон. Ты, так или иначе, все равно должен правильно ставить задачи, правильно оценивать результаты. Когда подчиненный что-либо делает плохо, бывает ситуация, когда это заслуга только подчиненного, но как правило виноваты двое, подчиненный и начальник. Ты где-то не работал, получается.

Назар Галайда

(фото: лидерыроссии.рф)

Назар Галайда, советник по малому и среднему бизнесу зампреда правительства Московской области. На момент начала конкурса генеральный директор ООО «Джи Эн Пи: Личное Финансовое Консультирование»:

Это долг, конечно. Управленческая должность - это ответственность. Это позиция, на которой ты можешь на что - то повлиять, но при этом ты полностью отвечаешь за результат. Времена вассалов, монархии, рыцарей давно прошли и сейчас управленческая должность это в первую очередь ответственность.

Владислав Васильев

(фото: лидерыроссии.рф)

Владислав Васильев, развивает свои бизнес-проекты в части консалтинга, образования и строительства, учится в Стокгольмской школе экономики по программе МBA. На момент начала конкурса – гендиректор ЗАО «Северсталь Стальные Решения» в структуре группы компаний «Северсталь»:

Если рассматривать привилегии как что-то, что это дает тебе какие-то преимущества, – безусловно, это не так. Любая управленческая позиция, тем более на самом высоком уровне – это в большей степени долг.

В какой-то момент деньги перестают иметь большое значение. Когда у тебя появляется квартира, машина, загородный дом или что-то еще и в большей степени, занимая высокие позиции, ты ориентируешься именно на долг, на то чтобы приносить пользу людям, с которыми ты работаешь и обществу в целом.

Александр Садовский

(фото: лидерыроссии.рф)

Александр Садовский, управляющий директор дивизиона «Цифровой кредитный мониторинг» ПАО «Сбербанк России». На момент начала конкурса – директор центра инвестиций и инноваций в Лаборатории Касперского:

Чем выше позиция лидера, тем сильнее он влияет на судьбы людей. Это больше, чем просто экономика. Когда сотруднику не нравится руководитель, он может сменить работу. Но в зону влияния высоких руководителей попадает огромный пласт ситуаций, когда человек не может быстро изменить свою судьбу. И каждое решение надо принимать со всей ответственностью за людей, на которых оно влияет.

Чем выше позиция руководителя, тем больше в его устремлениях долга и меньше личных карьерных мотивов.

Карьера и само лидерство становятся инструментами для решения по-настоящему масштабных задач. С каждым шагом в карьере часто растет социальная ответственность. Материальные вопросы давно решены, а задачи служения обществу гораздо сложнее и интереснее обычной карьеры.

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Я думаю, что высокая позиция лидераэто прежде всего долг. Долг перед обществом, которое доверило свое благополучие. Долг перед предшественниками, достижения которых хочется не просто сохранить, но и приумножить. Долг перед самим собойчтобы реализовать сполна свой потенциал. Когда руководитель на высокой позиции чувствует и понимает это, у него появляется готовность думать не просто о своём предприятии, а мыслить шире - в контексте региона, индустрии, своей страны, а иногда даже в планетарном масштабе. Мыслить о людях сегодня, и людях завтра.