Новые управленцы оценили роль нематериальных стимулов

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22 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:18  |  vz.ru
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Рублю предлагают повторить историю американского доллара

Российскому рублю предложили завоевать мир путем возврата к золотому стандартуФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
России вместе с ЕАЭС стоит прекратить стесняться. Им надо создать свою Бреттон-Вудскую систему. Если рубль обеспечить золотом в это смутное время, то с ним станут считаться на мировой арене. Такое предложение сделал глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. Стоит ли России рассмотреть такую возможность? Подробности...
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Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США

Договор больше не сможет сдерживать ракетные амбиции СШАФото: Barratts/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москве встретили вопросом в духе «вы что творите?». Решение Вашингтона выйти из договора по РСМД назвали «катастрофой» даже в Берлине. Зачем Белому дому понадобилось разрывать важнейшее соглашение с Россией именно сейчас? И можно ли ждать новой сделки, о которой упомянул Трамп?  Подробности...
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Какими именами лучше всего наградить аэропорты России

Проект только начался, но уже понятно, что великих людей в России очень многоФото: Артем Геодакян/ТАСС
В понедельник стартовал второй этап проекта «Великие имена России», в рамках которого выбирают людей, чье имя достоин носить один из аэропортов России. Расширенные списки имен уже выбраны, осталось утвердить финальные варианты. Эксперты предположили, по какому принципу можно было бы делать такой отбор. Подробности...
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Прибалты рвутся в Крым, несмотря на угрозу тюрьмы

Жители бывших советских прибалтийских республик тоже любят Крым, несмотря на санкцииФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Отдых в Крыму продолжает набирать популярность, и это затронуло даже некоторые страны Евросоюза. По крайней мере, в Прибалтике крайне активно борются с турфирмами, отправляющими желающих отдохнуть на российский курорт – в том числе с помощью уголовных дел. Однако в Крым тянутся не только прибалтийские туристы, но даже предприниматели. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Как Джамал Хашогги испортил дело Скрипалей

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Разница в делах Скрипаля и Хашогги не в том, что один после покушения выжил, а второго расчленили. А в том, что первая история была срежиссирована, а вторая свалилась как снег на голову и все испортила. Подробности...

Пять главных ошибок русских на Украине

Юрий Ткачёв, журналист
Мы, живущие на Украине русские, много пишем о том, что не так у наших врагов, украинских националистов. Но при этом молчим о собственных ошибках. А мы их, безусловно, наделали. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Покажите народу его героев

Эдуард Биров, журналист
По ТВ должны греметь имена тех, кто без оружия и почти без шансов на спасение встал на пути керченского убийцы, пожертвовав собой и выиграв секунды, которые для кого-то стали спасительными. Однако – не гремят. И вот почему. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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    Обсуждение: 10 комментариев

    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

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    Обсуждение: 12 комментариев
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
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        • Остался прежним

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          Новые управленцы оценили роль нематериальных стимулов

          Высокий пост – это в первую очередь служение, уверены участники конкурса «Лидеры России»   22 октября 2018, 23:00
          Фото: Илья Питалев/РИА Новости
          Текст: Мария Трубина,
          Олег Москвин

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          «В какой-то момент деньги перестают иметь большое значение. Ты ориентируешься именно на долг, на то чтобы приносить пользу тем, с кем ты работаешь, и обществу в целом», – сказал газете ВЗГЛЯД один из участников первого конкурса «Лидеры России». Второй конкурс, регистрация на который близится к завершению, должен обогатить класс российских управленцев людьми с такой же альтруистической мотивацией.

          До завершения подачи заявок на второй конкурс управленцев «Лидеры России» остается всего пару дней, но еще не поздно заполнить анкету на сайте. Количество желающих поучаствовать в состязании, получить наставления от мастеров госуправления и корпоративного менеджмента, и вывести свою карьеру на принципиально новый уровень, превысило 180 тысяч человек. Причем не только из России. «Ожидалось, что заявки поступят из стран ближнего зарубежья. Но на сегодняшний день у нас есть участники из 56 стран мира», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

          Показательно, что среди участников второго конкурса примерно 20% – женщины. Это на пять процентов больше, чем на прошлом конкурсе. Напомним, что одна из наставников конкурса, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, напутствуя участников и участниц состязания, подчеркнула:  «Этот конкурс разбивает разные стеклянные потолки, которые существуют. И я надеюсь, что он разобьет гендерный стеклянный потолок».

          Цель конкурса «Лидеры России», флагмана линейки проектов «Россия – страна возможностей» (стартовавшей по инициативе президента Владимира Путина) – помочь продвижению талантливых управленцев, которые получат возможность получить работу в сферах государственного управления и большого бизнеса. Наконец, конкурс даст его участникам и нематериальную выгоду. Они получат беспристрастную оценку их лидерским качествам. Значительный фактор успеха – это мотивация человека, решившегося стать управленцем.

          О том, чем для руководителей стала их высокая позиция – привилегией или долгом, газета ВЗГЛЯД поговорила с участниками прошлогоднего, первого конкурса «Лидеры России».

          Татьяна Дьяконова<br>(фото: лидерыроссии.рф)
          Татьяна Дьяконова
          (фото: лидерыроссии.рф)

          Татьяна Дьяконова, помощник министра экономического развития России. На момент начала конкурса – директор по развитию HR-экспертизы ООО «Хоум Кредит Банк»:

          Это в первую очередь служение, безусловно. Руководитель или лидер – это тот человек, который достигает результатов посредством других людей. В том, что касается служения другим людям, я «перевернула бы эту пирамиду» – люди очень хорошо считывают, когда ты работаешь для них, а не на себя, они готовы отдавать многократно. Для меня это в первую очередь служение ­– людям, обществу, компании.

          Екатерина Вебер (фото: лидерыроссии.рф)
          Екатерина Вебер (фото: лидерыроссии.рф)

          Екатерина Вебер, начальник управления сопровождения инвестиционных проектов департамента экономического развития Севастополя. На момент начала конкурса  – директор по развитию ЗАО «Завод дефибрерных камней»:

          Я считаю, что это в большей степени долг, потому что ты берешь ответственность на себя, и ты уже отвечаешь за результат общества и команды. Соответственно, ты начинаешь уже не только за свои действия отвечать, но и в целом за результат и это накладывает больше ответственности. Когда ты просто специалист, ты ответственен перед твоим начальником исключительно. У тебя есть задача и должен ее решить.

          Когда ты начинаешь подниматься по карьерной лестнице, становишься руководителем, ты ответственен перед своим начальником и подчиненными, с двух сторон. Ты, так или иначе, все равно должен правильно ставить задачи, правильно оценивать результаты. Когда подчиненный что-либо делает плохо, бывает ситуация, когда это заслуга только подчиненного, но как правило виноваты двое, подчиненный и начальник. Ты где-то не работал, получается.

          Назар Галайда<br>(фото: лидерыроссии.рф)
          Назар Галайда
          (фото: лидерыроссии.рф)

          Назар Галайда, советник по малому и среднему бизнесу зампреда правительства Московской области. На момент начала конкурса генеральный директор ООО «Джи Эн Пи: Личное Финансовое Консультирование»:

          Это долг, конечно. Управленческая должность - это ответственность. Это позиция, на которой ты можешь на что - то повлиять, но при этом ты полностью отвечаешь за результат. Времена вассалов, монархии, рыцарей давно прошли и сейчас управленческая должность это в первую очередь ответственность.

          Владислав Васильев<br>(фото: лидерыроссии.рф)
          Владислав Васильев
          (фото: лидерыроссии.рф)

          Владислав Васильев, развивает свои бизнес-проекты в части консалтинга, образования и строительства, учится в Стокгольмской школе экономики по программе МBA. На момент начала конкурса – гендиректор ЗАО «Северсталь Стальные Решения» в структуре группы компаний «Северсталь»:

          Если рассматривать привилегии как что-то, что это дает тебе какие-то преимущества, – безусловно, это не так. Любая управленческая позиция, тем более на самом высоком уровне – это в большей степени долг. 

          В какой-то момент деньги перестают иметь большое значение. Когда у тебя появляется квартира, машина, загородный дом или что-то еще и в большей степени, занимая высокие позиции, ты ориентируешься именно на долг, на то чтобы приносить пользу людям, с которыми ты работаешь и обществу в целом. 

          Александр Садовский<br>(фото: лидерыроссии.рф)
          Александр Садовский
          (фото: лидерыроссии.рф)

          Александр Садовский,  управляющий директор дивизиона «Цифровой кредитный мониторинг» ПАО «Сбербанк России». На момент начала конкурса – директор центра инвестиций и инноваций в Лаборатории Касперского:

          Чем выше позиция лидера, тем сильнее он влияет на судьбы людей. Это больше, чем просто экономика. Когда сотруднику не нравится руководитель, он может сменить работу. Но в зону влияния высоких руководителей попадает огромный пласт ситуаций, когда человек не может быстро изменить свою судьбу. И каждое решение надо принимать со всей ответственностью за людей, на которых оно влияет.
          Чем выше позиция руководителя, тем больше в его устремлениях долга и меньше личных карьерных мотивов.

          Карьера и само лидерство становятся инструментами для решения по-настоящему масштабных задач. С каждым шагом в карьере часто растет социальная ответственность. Материальные вопросы давно решены, а задачи служения обществу гораздо сложнее и интереснее обычной карьеры.

          Я думаю, что высокая позиция лидера  это прежде всего долг. Долг перед обществом, которое доверило свое благополучие. Долг перед предшественниками, достижения которых хочется не просто сохранить, но и приумножить. Долг перед самим собой  чтобы реализовать сполна свой потенциал. Когда руководитель на высокой позиции чувствует и понимает это, у него появляется готовность думать не просто о своём предприятии, а мыслить шире - в контексте региона, индустрии, своей страны, а иногда даже в планетарном масштабе. Мыслить о людях сегодня, и людях завтра.


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