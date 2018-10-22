Руководитель конкурса «Лидеры России» не ожидал такого наплыва соискателей из-за рубежа

«Конкурс оказался гораздо интереснее, чем мы предполагали. Ожидалось, что заявки поступят из стран ближнего зарубежья. Но на сегодняшний день у нас есть участники из 56 стран мира», – сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Комиссаров.

В целом на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» поступило уже более 180 тысяч заявок. Можно предположить, что за два дня, оставшиеся до завершения подачи заявок, их число перевалит за 200 тысячи. Напомним, что прием новых заявок будет прекращен в 00:00 25 октября.

«Трудно сказать, сколько будет заявок. В прошлом году основной всплеск пришелся на последний день. Возможно, кто-то сейчас оставляет возможность подать заявку на последний момент, хотя мы призываем так не делать, и зарегистрироваться заранее», – отмечает руководитель конкурса «Лидеры России», гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

По его оценке, вполне вероятно, что цифра будет близка к прошлогодней. «Но в этом году мы рассчитываем на то, что в этом году качество заявок будет выше, – подчеркивает руководитель конкурса. – Если в прошлом году необходимо было лишь фактически оставить лишь ФИО и электронную почту, то теперь надо будет заполнить довольно подробную анкету».

Также отметим, что в нынешнем конкурсе действует новая система верификации заявок. У участников отбора нет возможности регистрировать несколько аккаунтов. «В прошлом году были попытки зарегистрироваться на первом этапе под разными именами и фамилиями, для того, чтобы сначала потренироваться под чужим именем, а потом хорошо пройти тест под своим, – отмечает Комиссаров. – Если уже прошлом году это уже было если не невозможно, то очень непросто, то в этом году это становится совсем бессмысленно. Сейчас необходимо полностью указать свои паспортные данные, записать видеообращение. В конечном итоге, те, кто дойдут до полуфинала, вынуждены будут пройти похожий тест уже в присутствии друг друга и внешних экспертов».

Как напоминают организаторы конкурса, победители получат грантовую поддержку в размере 1 млн рублей на человека. Кроме того, успешных участников проекта ожидает работа с наставниками из числа лучших менеджеров, работающих в сферах государственного управления и частного бизнеса. Подать заявку можно на сайте форума.