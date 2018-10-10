Куда может поднять социальный лифт «Лидеров России»

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15 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:45  |  vz.ru
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Переговоры России и Белоруссии еще не окончены Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия и Белоруссия пошли друг другу на уступки, решив ряд накопившихся нефтяных проблем. Продавать себе в ущерб бензин и дизтопливо Москва больше не будет. Однако урегулирование ключевой нефтяной проблемы соседям еще только предстоит. Как партнеры решат вопрос с компенсациями от налогового маневра?  Подробности...
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Новые санкции по химоружию напомнили сталинские времена

ЕС подготовил санкции по химоружиюФото: Henry Nicholls/Reuter
Европа обещает уже в понедельник утвердить новые санкции в связи с применением химоружия в Сирии и британском Солсбери. Подменой доказательств, обвинениями и санкциями уже никого не удивить. Зачем Запад ставит Россию и Сирию в один ряд нарушителей применения химического оружия? И стоит ли бояться новых ограничений? Подробности...
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
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Франция ответит за устроенную в Тихом океане радиационную катастрофу

Жители Океании продолжают испытывать на себе последствия ядерных взрывов, проведенных здесь десятилетия назадФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
На глазах рушится еще один миф о «невинном Западе» и «ужасном СССР». Именно Москву традиционно упрекали в чудовищных последствиях испытаний ядерного оружия, нанесении ущерба и людям, и природе. Однако появляется все больше фактов того, как западные страны заражали радиацией свои колонии и приблизили смерть десятков тысяч людей. Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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В мире корпоративного фашизма только одна правда

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Из того, как развивалась наша история, следует простой вывод – «глушилки» не работают. Люди начинают страшно хотеть узнать, что же такое говорят на этом ужасном русском, насквозь лживом кремлевском канале. Подробности...

Раскол неизбежен, но мы знаем, кто победит

Сергей Худиев, публицист, богослов
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          Куда может поднять социальный лифт «Лидеров России»

          Заявки на конкурс поступили не только со всей России, но и из нескольких десятков стран мира   15 октября 2018, 23:20
          Фото: Нина Зотина/РИА Новости
          Текст: Михаил Мошкин

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          Менее чем за неделю с момента старта конкурса «Лидеры России», число управленцев, желающих принять участие в состязании, превысило пятьдесят тысяч. Оно и понятно – перед глазами примеры участников прошлогоднего отбора, занявших посты вплоть до губернаторских, и в целом, серьезно изменивших свою профессиональную судьбу к лучшему. Как строится успешная карьера по завершении конкурса?

          Количество заявок, поступивших на второй конкурс управленцев «Лидеры России», в понедельник перевалило за 50 тысяч, и это всего за пять дней (состязание, напомним, стартовало 10 октября). Об этом свидетельствует статистика, собранная на официальном сайте конкурса – лидерыроссии.рф.

          Регионами-чемпионами стали Москва, в топ-5 входят Санкт-Петербург, Подмосковье, Свердловская область и Красноярский край. Заявки поступили из всех регионов России, а также из нескольких десятков стран мира, – сообщил в понедельник руководитель проекта, гендиректор АНО «Лидеры России» и проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

          Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, важным новшеством нынешнего сезона, в сравнении с конкурсом 2017-18 годов, станет участие потенциальных управленцев из ближнего и дальнего зарубежья. Вторая новация – повышение возрастного потолка, с 50 до 55 лет. Заметим, что поддержат и управленческую «молодежь»: для участников младше 35 лет действуют облегченные условия – им достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности, в то время как от других участников потребуется пять лет такого стажа.

          Кроме того, ожидается, что в сезоне 2018-19 годов в состязании будет больше представительниц прекрасного пола. Напомним, одна из наставников, глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула: «Этот конкурс разбивает разные «стеклянные потолки», и я надеюсь, что он разобьет гендерный «потолок».

          Следует напомнить, что наставники нового конкурса – настоящая «звездная сборная».  Участникам состязания в том числе будут помогать: глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Константин Чуйченко. В наставничество включились и ключевые министры, в том числе Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

          По первому конкурсу уже можно сделать вывод – заработал новый социальный лифт, который позволяет талантливым и в хорошем смысле амбициозным людям переменить судьбу.

          Напомним, что двое участников состязания заняли губернаторские позиции – это выигравшие выборы 9 сентября новый глава Амурской области Василий Орлов и самый молодой губернатор в современной истории, глава Ямала Дмитрий Артюхов. Трое прошедших отбор управленцев стали заместителями министров: в Минздраве, Минэнерго и Минэкономразвития. Около семи десятков победителей начали новую карьеру на значимых постах на госслужбе и в крупных корпорациях.

          О том, какой им видится роль конкурса «Лидеры России» с точки зрения построения успешной карьеры, газете ВЗГЛЯД рассказали участники первого, прошлогоднего состязания.

          «Я бы выделила три аспекта. Первый важный момент – конкурс дает возможность получить грант на обучение.

          В современном мире, когда все так быстро меняется, непрерывное обучение имеет очень большое значение», – отмечает Татьяна Дьяконова. До участия в конкурсе собеседница занимала пост директора по развитию HR-экспертизы «Хоум Кредит Банка». Сейчас Дьяконова – помощник министра экономического развития РФ.

          «Второе, что очень важно: победа в конкурсе дает возможность получить наставника – первых лиц государства, и представителей крупнейших компаний, –

          пояснила Дьяконова – Это мало с чем может сравниться в построении карьеры. Эти люди могут и поделиться своим опытом, и подсказать более короткие пути, которые могут тебя привести к цели, могут подсказать проекты, либо пригласит к участию в этих проектах».

          «Третий важный вывод, который я делаю сейчас – это появление целого сообщества людей, неравнодушных, и готовых менять мир вокруг себя к лучшему.

          Это большая сила, которая без конкурса вряд ли могла бы проявиться. Сейчас это даже не десятки, а сотни людей, которые объединяются вокруг хорошей, большой идеи, помогают друг другу», – поясняет собеседница.

          «Думаю, что это может быть неплохой трамплин для участников, для победителей, для того, чтобы заявить о себе; для того, чтобы люди, занимающие ответственные посты, могли бы увидеть конкурсантов, оценить их», – подчеркивает Сергей Адаев, начальник отдела развития инвестиционной деятельности Минэкономразвития. На госслужбу собеседник перешел из бизнеса – Адаев был совладельцем нескольких бизнесов в Подмосковье, в области страхования и автопроката.

          «Конкурс «Лидеры России» – это площадка, на которой люди обладающие определенными правильными компетенциями, лидерскими компетенциями, могли бы проявить себя, – подчеркивает Адаев. – И их услышат. Но и собственно, дальше идет непосредственная работа – как себя покажешь, так тебя и оценят».

          О том, какие качества и компетенции требуются от эффективных российских руководителей, рассказала Ирина Ганиева из Кемеровской области. До начала прошлогоднего конкурса она занимала пост главы Кемеровского сельхозинститута. Сейчас собеседница возглавляет департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза.

          «Элемент учета в своей работе фактора неопределенности в России силен как ни в одной другой стране, – подчеркивает Ганиева. – Много составляющих, в том числе, менталитет играет очень большую роль для управленца. Неопределенность – в хорошем смысле слова. Я считаю, что довольно скучно управлять, когда заранее можно просчитать траекторию управления на несколько шагов вперед. Важнее – иметь возможность работать с развилками в каждый момент времени».

          Конкурс «Лидеры России», в числе прочего, позволяет осознать уровень своей компетенции – достаточен ли он, и что еще требуется проработать, для того, чтобы стать успешным управленцем, – подчеркивает нижегородец Алексей Алехин. После конкурса он стал директором департамента по развитию туризма и народно-художественных промыслов Нижегородской области.

          «Думаю, что состязание управленцев – очень полезный инструмент, вне зависимости от результатов – от того, победил ты, или нет.

          Это, в любом случае, полезно, – отмечает Алехин. – Если говорить о результатах на каких-то более высоких этапах – о выходе в финал, либо о победе в финале, то это инструмент, который неоднократно показал себя как эффективный канал в устроении каких-то новых карьерных позиций. Люди получают предложения – и я был одним из них – и сейчас работают на новой позиции».

          В первом туре, который прошел в минувшем году, не было задачи, победив, непременно получить какое-то назначение, – отмечает одна из молодых победителей первого этапа, 26-летняя Екатерина Вебер. Сейчас она возглавляет управление сопровождения инвестиционных проектов департамента экономического развития в администрации Севастополя.

          «В этом году все несколько поменялось, есть пул партнеров, которые будут, в том числе, предлагать победителям и финалистам какие-то вакансии, – рассказывает Вебер. – В любом случае мне кажется новые возможности, новые знания, точки роста, позволяют стать немножко лучше, чем ты был до этого. Это безусловно сказывается и на твоей карьере, в том, числе».

          Напомним, что конкурс «Лидеры России» – это флагманский проект инициативы «Россия – страна возможностей», начатой около года назад по решению президента. Владимир Путин не оставляет этот проект без внимания. Так, на встрече с губернаторами, избранными 9 сентября (среди которых было и два участника прошлогоднего конкурса), глва государства подчеркнул: «Следует создать социальные лифты с использованием механизмов конкурса «Лидеры России». Этот механизм уже работает, прошу его поддержать»


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