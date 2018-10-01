Кремль напутствовал школьников-бизнесменов

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2 октября, вторник  |  Последнее обновление — 01:38  |  vz.ru
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США отнимают у России двигатель космического обогащения

Продажа РД-180 в Америку остается выгодной для России - и политически, и финансовоФото: Борис Кавашкин/ТАСС
Фирма «Блу Ориджин» (США) изготовила новый ракетный двигатель BE-4 и уже нашла на него покупателя. Новинка грозит лет через пять вытеснить российские двигатели РД-180 и с американского, и вообще с мирового рынка. Чтобы этого не допустить, инженеры должны успеть доказать, что отечественные движки тоже можно использовать повторно, запуская в космос по несколько раз на разных ракетах. Подробности...
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Грозит ли России американская морская блокада

Может ли американский флот перерезать морские коммуникации России?Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist Seaman Michael A. Colemanberry
США могут ввести против России морскую блокаду. С этим сенсационным заявлением выступил американский министр, правда, непрофильный – глава МВД Райан Зинке, по мнению которого необходимо помешать Москве экспортировать энергоносители на Ближний Восток. В России восприняли эти слова с недоумением, но не слишком ли легкомысленно считать их «всего лишь бредом»?  Подробности...
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Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
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Станут ли Россия и Китай конкурентами в послевоенной Сирии

Еще отец нынешнего сирийского лидера Хафез Асад наладил дружбу с Мао ЦзэдуномФото: imago stock&people/ТАСС,
Government of Syria
Глава китайской дипломатии Ван И пообещал, что Поднебесная поможет Сирии возродиться после войны. В арабской республике есть нефть, а значит со временем снова заведутся деньги, поэтому Пекин уже давно изучает, на чем именно сможет заработать в Сирии после войны. Не пора ли Москве уже начать опасаться, что, выиграв войну, она проиграет потом Сирию экономически? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Либеральная демократия – это последняя из священных коров

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Деление на «либералов» и «консерваторов» в наши дни выглядит совершенно архаичным. В этом смысле возникает простой вопрос – что охраняют нынешние консерваторы? И о какой именно свободе говорят современные либералы – так, чтобы их можно было отличить от демократов или социалистов? Подробности...

Остановите музыку, умер Азнавур

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда-то Азнавура нарекли «самым любопытным человеком в мире». До того он не раз бывал «самым работящим», «самым простодушным», «самым бескорыстным» и «самым непредсказуемым». Ключевое слово здесь – «самый». Подробности...

Сенаторы США санкционировали демонтаж американской республики

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Толпы активистов в сопровождении представителей СМИ будут держать в осаде Белый дом, здание Верховного суда и Капитолия до тех пор, пока от легитимной власти не останется камня на камне. Для этих адептов демократия – пустой звук. Подробности...
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
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      Пассажирский самолет скатился в океан в Микронезии

      Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, который совершал посадку в аэропорту штата Чуук Микронезии, не рассчитал размеров взлетно-посадочной полосы и скатился в океан. Воздушное судно остановилось в воде примерно в 150 метрах от аэропорта
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Кремль напутствовал школьников-бизнесменов

          «Я вам немножко завидую», – сказал Кириенко, обращаясь к молодым участникам бизнес-конкурса   2 октября 2018, 01:00
          Фото: Владимир Гердо/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          Уверенно принимать решения, масштабно смотреть на вещи и не бояться идти к цели – такие навыки получили молодые предприниматели, участники конкурса «Мой первый бизнес». Теперь их место в образовательной программе займут новые начинающие бизнесмены: в Москве стартовал второй сезон этого состязания школьников-бизнесменов, в который будет вовлечено уже полмиллиона ребят из России и зарубежья.

          В понедельник в Москве и по всей России был дан старт конкурсу для школьников «Мой первый бизнес». Это один из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» – инициативы, начатой при поддержке Владимира Путина. Конкурс, готовящий будущих капитанов отечественного предпринимательства – уже второй по счету. Торжественный «спуск на воду» нового этапа провели победители и финалисты  первого, прошлогоднего, конкурса.

          Проект дает возможность школьникам с 5-го по 11-й класс представить свои идеи в области предпринимательства, обсудить их с наставниками и обучиться навыкам проектного управления.

          Встреча двухсот начинающих бизнесменов и их кураторов прошла во всех смыслах на высоте – в конференц-зале Северной Башни «Москва-Сити». Участники встречи вряд ли могли затеряться среди небоскребов столичного делового центра – они отличали друг друга по утепленным курткам-«бомберам» с логотипом конкурса. Весьма, заметим, уместным в холодный первый день октября. Также уместной была небольшая разминка с участием группы танцоров, предварившая открытие конкурса в зале Северной Башни.

          «Пошумим!», – призвал один из соведущих, известный видеоблогер Костя Павлов. Он, кстати, не просто «делал шоу», но также представил собственный бизнес-проект, агентство WildJam. Костя же отвечал за трансляцию в сети Вконтакте. Без связи по интернету было не обойтись, ведь в группе в этой соцсети – более 750 тысяч участников.

          В прошлом году в конкурсе участвовало под 408 тысяч молодых людей и девушек, на новом этапе ожидают уже полмиллиона участников, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья. Конкурс впервые станет международным: уже поданы заявки из Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Украины, Узбекистана и Эстонии.

          «И 12 тысяч призов, на две тысячи больше, чем в прошлом году!», – наперебой обещали ведущие. Призы самые разнообразные: от айфонов и макбуков до полутора тысяч путевок на образовательные и бизнес-интенсивы и 70 путевок в новый центр для молодых профи – сочинский образовательный центр «Сириус».

          «Конкурс уже сейчас можно назвать ежегодным. Более того, в этом году мы ставим перед собой задачу расширить количество конкурсов, расширить количество социальных лифтов, – рассказал газете ВЗГЛЯД директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров, глава автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».  «Будет больше наставников, появятся новые партнеры. Наша задача – сделать так, чтобы как можно больше людей в нашей стране, независимо от того, в какой отрасли они работают, в каких областях у них есть таланты, нашли себя и смогли реализовать свои таланты», – подчеркнул Комиссаров.

          Собственно открытие нового конкурса началось с того, что победители первого этапа – старшеклассники и младшекурсники, рассказали о том, как открыли в себе бизнес-таланты. «Мой первый предпринимательский опыт мне подарили ёлки», – поведал Вячеслав Мачнев из Оренбурга. Сейчас ему 17, а два года назад он «решил попробовать обеспечивать себя сам». «Закупил в питомнике 400 штук маленьких елей. Первыми инвесторами выступили родители, дали 20 тысяч рублей. Я думал – сейчас реализую, всё у меня пойдет хорошо. Но не тут-то было: пока они шли, 220 штук погибло, остальные 180 пытался продать через интернет, но продал только три штуки...». Поскольку интернет-бизнес сразу не пошел, пришлось продавать по старинке – на елочном базаре, договариваться с охранниками, чтобы «дали торговую точку». И каков был результат? – поинтересовались у молодого предпринимателя. «Половину продал. Часть погибла, а часть растёт. С этим проектом я в плюс не вышел», – ответил Слава. Теперь он рассчитывает на новый проект – создание экологичной мебели из качественной древесины.

          «На конкурсе я выиграл грант в 50 тысяч рублей на развитие бизнеса, запустил новое дело по производству мебели, и рассматриваю другие инициативы», – рассказал школьник под бурные аплодисменты товарищей – победителей конкурса 2017 года.

          У 18-летнего Яна Пушкарева из Смоленска, который сейчас учится на первого курсе факультета бизнеса «Капитаны» (это еще один новый проект, созданный в ведущем экономическом вузе страны, РЭУ имени Плеханова), старт бизнес-карьеры был, пожалуй, еще более необычным. «Первым своим бизнес-опытом, я считаю первую продажу. Нет, это был не айфон или какая-то подобная техника. Я продал живого кабана. Получилось так, что на Avito.ru я нечаянно наткнулся на объявление. Кому-то срочно требовался этот зверь. Зная, что у нас в деревне есть охотник, я решил попытать удачи, – рассказал Ян. – Подъехал, поговорили, он мне за хорошую цену его отдал – а я перепродал автору объявления». Но кабан понадобился не для питомника или даже не для частного зверинца, а на мясо – что изрядно расстроило, признался Ян. «И я решил, что это не мой бизнес, – добавил 18-летний предприниматель, – Было несколько проектов после – например, пытался продавать квадрокоптеры». А потом, при моральной поддержке старшего брата, уже состоявшегося бизнесмена, Ян решил попытать счастья на конкурсе «Мой первый бизнес».

          Благо, выбор был большим – у конкурса несколько направлений, или треков, как их называют организаторы: «Инновации», «Сделай своими руками», «E-COMMERCE», «Youtube». К слову, именно в Youtube решил опробовать свой бизнес-талант один из победителей прошлогоднего конкурса Егор Ольха из Краснодара: сперва  с друзьями они сняли пародию на клип Киркорова «Цвет настроения синий», набрали 300 тысяч просмотров. Теперь же, после конкурса Егор хочет попробовать силы в кинобизнесе. Непременно в команде.

          Заметим, в новом сезоне добавился и новый трек – «Командный бизнес-проект». «Новый сезон конкурса стал еще более масштабным, – говорит Алексей Комиссаров. – Стало больше и образовательных направлений, и больше возможностей для участия школьников, начиная уже с пятого класса».

          «Пятый класс, не говоря уже о шестом, и тем более десятом классе – это время, когда надо не готовиться к жизни, а уже начинать жить»,

          – добавил один из наставников, основатель  Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны», основатель компании Faberlic Алексей Нечаев.

          Тем, кто в 20-е годы 21 века будет выводить свой корабль в бурное море предпринимательства, придется куда легче, чем тем, кто начинал бизнес в перестройку и в лихие 90-е, подчеркивали наставники. «Первый мой бизнес был таким: вместе с школьными товарищами мы продавали газеты в подземном переходе у метро «Сокол».  Мы продали 200 газет, по пять копеек с газеты, это было 10 рублей», – вспомнил Нечаев. За годы деловой карьеры с десяти рублей выручку удалось поднять до 30 миллиардов, – обнадежил он своим примером юных начинающих бизнесменов.  «Бизнес – это возможность, не боясь ничего, сделать то, что ты давно хотел», – подчеркнул предприниматель.

          О том же в своем напутственном слове сказал и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который и дал торжественный старт новому сезону проекта. 

          «Вы молодые и очень крутые, я вами очень горжусь, – сказал Кириенко. – У этих ребят есть чему поучиться: самый главный враг, которого нужно побороть – это собственный страх и лень. Эти ребята научились побеждать». «Я вам немножко завидую», – добавил он. «Чтобы освоить разные компетенции даже в крупных компаниях, нужны десятилетия, – подчеркнул Кириенко. – А предпринимательство – уникальная вещь, позволяющая на самой ранней стадии, на самом маленьком проекте опробовать все роли. Предприниматель – это всегда и творец, и исследователь, и организатор, и лидер команды».

          Подать заявку на участие в следующем конкурсе новые молодые  предприниматели смогут до 10 декабря на сайте kapitany.ru.


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