Кремль напутствовал школьников-бизнесменов

Уверенно принимать решения, масштабно смотреть на вещи и не бояться идти к цели – такие навыки получили молодые предприниматели, участники конкурса «Мой первый бизнес». Теперь их место в образовательной программе займут новые начинающие бизнесмены: в Москве стартовал второй сезон этого состязания школьников-бизнесменов, в который будет вовлечено уже полмиллиона ребят из России и зарубежья.

В понедельник в Москве и по всей России был дан старт конкурсу для школьников «Мой первый бизнес». Это один из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» – инициативы, начатой при поддержке Владимира Путина. Конкурс, готовящий будущих капитанов отечественного предпринимательства – уже второй по счету. Торжественный «спуск на воду» нового этапа провели победители и финалисты первого, прошлогоднего, конкурса.

Проект дает возможность школьникам с 5-го по 11-й класс представить свои идеи в области предпринимательства, обсудить их с наставниками и обучиться навыкам проектного управления.

Встреча двухсот начинающих бизнесменов и их кураторов прошла во всех смыслах на высоте – в конференц-зале Северной Башни «Москва-Сити». Участники встречи вряд ли могли затеряться среди небоскребов столичного делового центра – они отличали друг друга по утепленным курткам-«бомберам» с логотипом конкурса. Весьма, заметим, уместным в холодный первый день октября. Также уместной была небольшая разминка с участием группы танцоров, предварившая открытие конкурса в зале Северной Башни.

«Пошумим!», – призвал один из соведущих, известный видеоблогер Костя Павлов. Он, кстати, не просто «делал шоу», но также представил собственный бизнес-проект, агентство WildJam. Костя же отвечал за трансляцию в сети Вконтакте. Без связи по интернету было не обойтись, ведь в группе в этой соцсети – более 750 тысяч участников.

В прошлом году в конкурсе участвовало под 408 тысяч молодых людей и девушек, на новом этапе ожидают уже полмиллиона участников, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья. Конкурс впервые станет международным: уже поданы заявки из Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Украины, Узбекистана и Эстонии.

«И 12 тысяч призов, на две тысячи больше, чем в прошлом году!», – наперебой обещали ведущие. Призы самые разнообразные: от айфонов и макбуков до полутора тысяч путевок на образовательные и бизнес-интенсивы и 70 путевок в новый центр для молодых профи – сочинский образовательный центр «Сириус».

«Конкурс уже сейчас можно назвать ежегодным. Более того, в этом году мы ставим перед собой задачу расширить количество конкурсов, расширить количество социальных лифтов, – рассказал газете ВЗГЛЯД директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров, глава автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». «Будет больше наставников, появятся новые партнеры. Наша задача – сделать так, чтобы как можно больше людей в нашей стране, независимо от того, в какой отрасли они работают, в каких областях у них есть таланты, нашли себя и смогли реализовать свои таланты», – подчеркнул Комиссаров.

Собственно открытие нового конкурса началось с того, что победители первого этапа – старшеклассники и младшекурсники, рассказали о том, как открыли в себе бизнес-таланты. «Мой первый предпринимательский опыт мне подарили ёлки», – поведал Вячеслав Мачнев из Оренбурга. Сейчас ему 17, а два года назад он «решил попробовать обеспечивать себя сам». «Закупил в питомнике 400 штук маленьких елей. Первыми инвесторами выступили родители, дали 20 тысяч рублей. Я думал – сейчас реализую, всё у меня пойдет хорошо. Но не тут-то было: пока они шли, 220 штук погибло, остальные 180 пытался продать через интернет, но продал только три штуки...». Поскольку интернет-бизнес сразу не пошел, пришлось продавать по старинке – на елочном базаре, договариваться с охранниками, чтобы «дали торговую точку». И каков был результат? – поинтересовались у молодого предпринимателя. «Половину продал. Часть погибла, а часть растёт. С этим проектом я в плюс не вышел», – ответил Слава. Теперь он рассчитывает на новый проект – создание экологичной мебели из качественной древесины.

«На конкурсе я выиграл грант в 50 тысяч рублей на развитие бизнеса, запустил новое дело по производству мебели, и рассматриваю другие инициативы», – рассказал школьник под бурные аплодисменты товарищей – победителей конкурса 2017 года.

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У 18-летнего Яна Пушкарева из Смоленска, который сейчас учится на первого курсе факультета бизнеса «Капитаны» (это еще один новый проект, созданный в ведущем экономическом вузе страны, РЭУ имени Плеханова), старт бизнес-карьеры был, пожалуй, еще более необычным. «Первым своим бизнес-опытом, я считаю первую продажу. Нет, это был не айфон или какая-то подобная техника. Я продал живого кабана. Получилось так, что на Avito.ru я нечаянно наткнулся на объявление. Кому-то срочно требовался этот зверь. Зная, что у нас в деревне есть охотник, я решил попытать удачи, – рассказал Ян. – Подъехал, поговорили, он мне за хорошую цену его отдал – а я перепродал автору объявления». Но кабан понадобился не для питомника или даже не для частного зверинца, а на мясо – что изрядно расстроило, признался Ян. «И я решил, что это не мой бизнес, – добавил 18-летний предприниматель, – Было несколько проектов после – например, пытался продавать квадрокоптеры». А потом, при моральной поддержке старшего брата, уже состоявшегося бизнесмена, Ян решил попытать счастья на конкурсе «Мой первый бизнес».

Благо, выбор был большим – у конкурса несколько направлений, или треков, как их называют организаторы: «Инновации», «Сделай своими руками», «E-COMMERCE», «Youtube». К слову, именно в Youtube решил опробовать свой бизнес-талант один из победителей прошлогоднего конкурса Егор Ольха из Краснодара: сперва с друзьями они сняли пародию на клип Киркорова «Цвет настроения синий», набрали 300 тысяч просмотров. Теперь же, после конкурса Егор хочет попробовать силы в кинобизнесе. Непременно в команде.

Заметим, в новом сезоне добавился и новый трек – «Командный бизнес-проект». «Новый сезон конкурса стал еще более масштабным, – говорит Алексей Комиссаров. – Стало больше и образовательных направлений, и больше возможностей для участия школьников, начиная уже с пятого класса».

«Пятый класс, не говоря уже о шестом, и тем более десятом классе – это время, когда надо не готовиться к жизни, а уже начинать жить»,

– добавил один из наставников, основатель Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны», основатель компании Faberlic Алексей Нечаев.

Тем, кто в 20-е годы 21 века будет выводить свой корабль в бурное море предпринимательства, придется куда легче, чем тем, кто начинал бизнес в перестройку и в лихие 90-е, подчеркивали наставники. «Первый мой бизнес был таким: вместе с школьными товарищами мы продавали газеты в подземном переходе у метро «Сокол». Мы продали 200 газет, по пять копеек с газеты, это было 10 рублей», – вспомнил Нечаев. За годы деловой карьеры с десяти рублей выручку удалось поднять до 30 миллиардов, – обнадежил он своим примером юных начинающих бизнесменов. «Бизнес – это возможность, не боясь ничего, сделать то, что ты давно хотел», – подчеркнул предприниматель.

О том же в своем напутственном слове сказал и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который и дал торжественный старт новому сезону проекта.

«Вы молодые и очень крутые, я вами очень горжусь, – сказал Кириенко. – У этих ребят есть чему поучиться: самый главный враг, которого нужно побороть – это собственный страх и лень. Эти ребята научились побеждать». «Я вам немножко завидую», – добавил он. «Чтобы освоить разные компетенции даже в крупных компаниях, нужны десятилетия, – подчеркнул Кириенко. – А предпринимательство – уникальная вещь, позволяющая на самой ранней стадии, на самом маленьком проекте опробовать все роли. Предприниматель – это всегда и творец, и исследователь, и организатор, и лидер команды».

Подать заявку на участие в следующем конкурсе новые молодые предприниматели смогут до 10 декабря на сайте kapitany.ru.