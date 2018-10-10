«Лидеры России» заложили основы меритократического общества

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10 октября, среда  |  Последнее обновление — 23:03  |  vz.ru
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100 долларов за баррель России больше не нужны

Россия отказывается от дорогой нефти Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Казалось бы, чем дороже нефть, тем России лучше. Однако министр энергетики Александр Новак уверяет, что это совсем не так. Чересчур высокая цена барреля скрывает в себе опасность, которой Россия при поддержке ОПЕК очень хотела бы избежать. Чего же именно боится российский министр энергетики? Подробности...
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Денис Пушилин: В ДНР может и должно быть лучше

«По-настоящему нас беспокоит отток специалистов», – признается ПушилинФото: Валентин Спринчак/ТАСС
«К отражению серьезных угроз армия республики вполне подготовлена. Проблемы, которые я считаю более существенными, относятся к экономической и политической сферам», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД врио главы ДНР Денис Пушилин. Он обещает, что жизнь в республике станет лучше. Но за счет чего? Подробности...
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С чего начинались «Сатана» и «Сармат»

История РВСН длиной в 70 лет: от легендарной Р-1 до ракеты «Сармат»Фото: Фотохроника ТАСС, Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
70 лет назад, 10 октября 1948 года, был произведен первый успешный пуск баллистической ракеты дальнего действия Р-1 – той самой обрусевшей «Фау-2». Через семь десятилетий с полигона Плесецк произведены бросковые запуски новейшей МБР «Сармат» – наследницы знаменитой «Сатаны», Р-36М2. Оба этих события неразрывно связаны, если проследить историю создания ракетного оружия в России. Подробности...
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Кто заменит Никки Хейли в ООН

У каждого из возможных сменщиков Хейли есть свои сильные стороныФото: Ron Sachs, Christian Charisius/DPA,
Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
На место объявившей о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур. Наиболее подходящей на эту должность он назвал свою дочь Иванку, которая уже успела ответить отцу. Кроме того, на пост претендуют посол-гомосексуалист и топ-менеджер корпорации Goldman Sachs. У кого наибольшие шансы на важный пост? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Россия демонстрирует новую тактику работы в горячих точках

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Феномен наблюдается отчетливый: Запад все чаще проигрывает России, которая обладает существенно меньшими ресурсами и при этом умудряется успешно действовать сразу по нескольким направлениям. Разгадка проста. Подробности...

76 лет назад в Ейске убивали детей

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда проводили эксгумацию, у детей находили в руках игрушки, открытки, вышитые своими руками платочки. Они брали с собой дорогие им вещи, чтобы не было страшно. Но им было невыносимо страшно. Подробности...

Без Маккейна в юбке нам будет скучно

Андрей Бабицкий, журналист
Западные СМИ поспешили объявить о том, что отставка Хейли – это капитуляция Трампа перед Москвой. Дескать, президент избавляется от бескомпромиссного критика путинского режима. Эта гипотеза может оказаться верна. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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        • Нет, нужно оставить как есть

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          «Лидеры России» заложили основы меритократического общества

          Среди наставников «Лидеров России» будут Максим Орешкин, Сергей Кириенко и Сергей Собянин   10 октября 2018, 22:40
          Фото: Илья Питалев/РИА Новости
          Текст: Михаил Мошкин

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          В Москве стартовал новый конкурс «Лидеры России» – новый «движок» формирования общества меритократии, как выражаются его участники. Это означает отбор самых достойных управленцев для нашей властной вертикали – по объективным прозрачным критериям. По сравнению с прошлым конкурсом, возраст соискателей поднят с 50 до 55 лет. И, как ни странно, теперь на «лидерство» претендуют даже иностранцы.

          «Сама траектория развития, сама аура Москвы очень похожа на те принципы, которые заложены в конкурсе «Лидеры России». Москва – город лидеров», – сказал столичный градоначальник Сергей Собянин, ставший одним из важных гостей на открытии второго по счету конкурса. Главное состязание для молодых (и не очень молодых, но амбициозных) управленцев стартовало в среду, в деловом «сердце» столицы – на 58-м этаже башни «Империя», одного из небоскребов «Москвы-Сити».   

          Собянин говорил о том, что «молодые москвичи, начиная со школы, впитывают азы лидерства». Но, справедливости ради, подчеркнем: первый конкурс «Лидеры России» 2017-18, собрал участников вовсе не только из столицы.  Было зарегистрировано почти 90 тысяч участников со всей страны, «до самых до окраин». Из них 12 тысяч прошли сложнейший тест на управленческий потенциал. В полуфинал тогда вышло чуть более 2,6 тысяч конкурсантов, по итогам состязания определились триста финалистов, из них 103 стали победителями.

          Да и в начавшемся втором сезоне 2018-19 годов дело не ограничится москвичами. Напротив, в жестком отборе под «присмотром» маститых наставников примут участие уже не только конкурсанты с российскими паспортами. Участие примут соотечественники из-за рубежа, в какой бы стране они ни жили. Это одно из двух важных новшеств, о которых рассказал на открытии конкурса первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

          «Нам часто писали соотечественники, которые живут не в России, которые живут в странах СНГ... да и в странах дальнего зарубежья, разговаривающие на русском языке, которые говорили о том, что тоже хотели бы принять участие», – отметил Кириенко. Речь идет об управленцах с гражданством любой страны ближнего или дальнего зарубежья, владеющих русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов конкурса «Лидеры России».

          Еще одно важное новшество – изменение возрастного «потолка». «У нас было много жалоб от людей, которые чуть-чуть не попадали по возрасту. Был критерий для участия – 25-50 лет», – напомнил Кириенко. Наблюдательный совет «Лидеров России» учел эти просьбы – и во втором сезоне возраст участников повышен на пять лет, до 55.

          «Это совершенно нормально и правильно, что люди хотя бы до 55 могут принять участие, потому что их опыт может оказаться полезным. Это движение к равенству возможностей.

          В наше время 55 лет – это не старость, не закат карьеры. Это возраст, когда люди находятся в расцвете сил», – сказала по этому поводу газете ВЗГЛЯД участница первого конкурса «Лидеры России», вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. Прошлогодний конкурс уже показал, что был сделан серьезный задел на обновление управленческой системы, добавила она.

          К такому же выводу пришли и наставники и победители этого конкурса, участвовавшие в открытии нового сезона. Напомним, что конкурс – это флагманский проект инициативы «Россия – страна возможностей», начатой год назад по инициативе президента.

          О том, что этот социальный и карьерный лифт заработал без сбоев, свидетельствует простая статистика, которую привели наставники конкурса. Среди победителей прошлого конкурса – два избранных в сентябре губернатора – новый глава Амурской области Василий Орлов, и самый молодой региональный руководитель в современной истории, глава Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов. Теперь, как рассказывает 30-летний губернатор, механизмы отбора мотивированных специалистов, которые работают на конкурсе, применяются и на Ямале.

          Победителей можно найти и в правительстве – трое стали заместителями министров, в Минздраве, Минэнерго и Минэкономразвития.  Из сотни победителей прошлогоднего конкурса 70 получили назначения на госслужбе и в крупных корпорациях.

          «Победа – это хороший бонус, который лично мне позволил существенно изменить свою жизнь», – поделился с газетой ВЗГЛЯД Кирилл Бабаев, победитель прошлогоднего отбора. Сейчас он – директор по коммуникациям «Сбербанка России». «Я много лет работаю в крупных корпорациях в области коммуникаций. С другой стороны, я ученый, доктор филологических наук, занимаюсь лингвистикой и этнографией», – рассказал собеседник.

          Притом, что карьера развивалась весьма успешно, конкурс открыл новые перспективы. «Это не только возможность максимально расширить свой кругозор, познакомиться с большим количеством людей, узнать уровень управленческой компетенции, который сейчас существует в стране, но и проверить свой собственный уровень», – сказал Бабаев.

          Наставником собеседника был и остается помощник президента Андрей Фурсенко. Его помощь Бабаев оценивает крайне высоко. «Андрей Александрович всегда готов встречаться, всегда откликается, с ним прекрасный контакт, он, мне кажется, один из самых внимательных наставников», – говорит Бабаев.

          Екатерина Вебер из Севастополя, которая стала одной из 103 победителей первого конкурса, теперь может повышать уровень одновременно в бизнес-школе Сколково (по программе Master in Public Strategy) и по программе кадрового управленческого резерва в академии РАНХиГС. График плотный, учитывая, что 26-летняя Екатерина – занимает серьезный пост в севастопольской администрации: начальник управления сопровождения инвестиционных проектов департамента экономического развития. Наставником Екатерины в конкурсе «Лидеры России» был вице-премьер Дмитрий Козак.

          «Мы с ним, можно сказать, выбрали друг друга, у нас с ним была встреча, это очень важно иметь возможность встретиться, увидеть человека такого масштаба, управленца такого уровня», – сказала Вебер газете ВЗГЛЯД.

          «Я глубоко убеждена, что то, каким ты будешь через пять лет, определяют две вещи: книги, которые ты читаешь и люди, с которыми ты общаешься. Благодаря этому конкурсу и то, и другое изменилось в моей жизни. Это значит, что и я через пять лет буду другой, чем была до конкурса», – рассказывает собеседница.

          К слову, в прошлом году был невысокий процент женщин-участниц, – отмечает участница состязания 2017-18 годов, политолог Анна Федорова. «Сегодня, на открытии второго конкурса, специально было обозначено, что женщин на этом конкурсе ждут, – указала она. – Моменты, связанные с профессиональной дискриминацией женщин, надо прекращать. Многим женщинам в голову может не прийти подать заявку. Мол, кто нас, женщин, там ждет? Выясняется, что ждут».

          О том же на открытии второго сезона управленческих состязаний говорила и руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, одна из наставников конкурсантов. «Этот конкурс разбивает разные стеклянные потолки, которые существуют. И я надеюсь, что он разобьет гендерный стеклянный потолок», – сказала она.

          Но главный принцип отбора, заметим, не гендерный, и не региональный, а теперь и – не по наличию гражданства. «В основе – идея выбора по способностям, а не по блату, деньгам или знакомству, не по каким-то связям, идея честного меритократического соревнования, – сказал газете ВЗГЛЯД председатель экспертного совета «Лидеров России» Павел Безручко. Меритократический принцип, поясним – это отбор наиболее достойных.

          «В ход идет то, на что ты реально способен, что знаешь и умеешь. Мне кажется, это очень правильный посыл обществу и «движок» для формирования общества меритократии, где идет отбор более достойных по объективным, прозрачным, внятным критериям», – сказал Безручко.

          Новый «меритократический отбор» начался 10 октября. Среди наставников, которые будут помогать в его прохождении – глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Константин Чуйченко. В наставничество включились и ключевые министры, в том числе Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Также нельзя не упомянуть руководителя Центробанка Эльвиру Набиуллину и главу исполкома ОНФ Алексея Анисимова.

          Партнерами второго конкурса станут 20 крупнейших российских компаний. В их числе – Ростех, Роскосмос, Сбербанк, «Газпром нефть». «Я, как наставник конкурса, считаю, что это абсолютно правильное мероприятие в правильном контексте», – сказал  газете ВЗГЛЯД гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков. Он советует амбициозным сотрудникам возглавляемой им корпорации поучаствовать в конкурсе.

          Прием заявок будет продолжаться до 27 октября. «В новом конкурсе этап регистрации будет проходить всего две недели, так что участникам нужно подавать заявки максимально оперативно», – предупредил руководитель проекта, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. В ноябре-декабре состоится дистанционный этап. В январе-феврале будущего года пройдут региональные финалы в восьми федеральных округах. Наконец, марте 2019-го состоится финал конкурса, в котором примет не менее 300 человек, из них, как ожидается, не менее ста человек станут победителями.

          Напомним, что президент не оставляет без внимания флагманский проект инициативы «Россия – страна возможностей». Более того, на недавней встрече с губернаторами, избранными 9 сентября, Владимир Путин подчеркнул: «Следует создать социальные лифты с использованием механизмов конкурса «Лидеры России». Этот механизм уже работает, прошу его поддержать». 


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