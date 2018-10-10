«Лидеры России» заложили основы меритократического общества

В Москве стартовал новый конкурс «Лидеры России» – новый «движок» формирования общества меритократии, как выражаются его участники. Это означает отбор самых достойных управленцев для нашей властной вертикали – по объективным прозрачным критериям. По сравнению с прошлым конкурсом, возраст соискателей поднят с 50 до 55 лет. И, как ни странно, теперь на «лидерство» претендуют даже иностранцы.

«Сама траектория развития, сама аура Москвы очень похожа на те принципы, которые заложены в конкурсе «Лидеры России». Москва – город лидеров», – сказал столичный градоначальник Сергей Собянин, ставший одним из важных гостей на открытии второго по счету конкурса. Главное состязание для молодых (и не очень молодых, но амбициозных) управленцев стартовало в среду, в деловом «сердце» столицы – на 58-м этаже башни «Империя», одного из небоскребов «Москвы-Сити».

Собянин говорил о том, что «молодые москвичи, начиная со школы, впитывают азы лидерства». Но, справедливости ради, подчеркнем: первый конкурс «Лидеры России» 2017-18, собрал участников вовсе не только из столицы. Было зарегистрировано почти 90 тысяч участников со всей страны, «до самых до окраин». Из них 12 тысяч прошли сложнейший тест на управленческий потенциал. В полуфинал тогда вышло чуть более 2,6 тысяч конкурсантов, по итогам состязания определились триста финалистов, из них 103 стали победителями.

Да и в начавшемся втором сезоне 2018-19 годов дело не ограничится москвичами. Напротив, в жестком отборе под «присмотром» маститых наставников примут участие уже не только конкурсанты с российскими паспортами. Участие примут соотечественники из-за рубежа, в какой бы стране они ни жили. Это одно из двух важных новшеств, о которых рассказал на открытии конкурса первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«Нам часто писали соотечественники, которые живут не в России, которые живут в странах СНГ... да и в странах дальнего зарубежья, разговаривающие на русском языке, которые говорили о том, что тоже хотели бы принять участие», – отметил Кириенко. Речь идет об управленцах с гражданством любой страны ближнего или дальнего зарубежья, владеющих русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов конкурса «Лидеры России».

Еще одно важное новшество – изменение возрастного «потолка». «У нас было много жалоб от людей, которые чуть-чуть не попадали по возрасту. Был критерий для участия – 25-50 лет», – напомнил Кириенко. Наблюдательный совет «Лидеров России» учел эти просьбы – и во втором сезоне возраст участников повышен на пять лет, до 55.

«Это совершенно нормально и правильно, что люди хотя бы до 55 могут принять участие, потому что их опыт может оказаться полезным. Это движение к равенству возможностей.

В наше время 55 лет – это не старость, не закат карьеры. Это возраст, когда люди находятся в расцвете сил», – сказала по этому поводу газете ВЗГЛЯД участница первого конкурса «Лидеры России», вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. Прошлогодний конкурс уже показал, что был сделан серьезный задел на обновление управленческой системы, добавила она.

К такому же выводу пришли и наставники и победители этого конкурса, участвовавшие в открытии нового сезона. Напомним, что конкурс – это флагманский проект инициативы «Россия – страна возможностей», начатой год назад по инициативе президента.

О том, что этот социальный и карьерный лифт заработал без сбоев, свидетельствует простая статистика, которую привели наставники конкурса. Среди победителей прошлого конкурса – два избранных в сентябре губернатора – новый глава Амурской области Василий Орлов, и самый молодой региональный руководитель в современной истории, глава Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов. Теперь, как рассказывает 30-летний губернатор, механизмы отбора мотивированных специалистов, которые работают на конкурсе, применяются и на Ямале.

Победителей можно найти и в правительстве – трое стали заместителями министров, в Минздраве, Минэнерго и Минэкономразвития. Из сотни победителей прошлогоднего конкурса 70 получили назначения на госслужбе и в крупных корпорациях.

«Победа – это хороший бонус, который лично мне позволил существенно изменить свою жизнь», – поделился с газетой ВЗГЛЯД Кирилл Бабаев, победитель прошлогоднего отбора. Сейчас он – директор по коммуникациям «Сбербанка России». «Я много лет работаю в крупных корпорациях в области коммуникаций. С другой стороны, я ученый, доктор филологических наук, занимаюсь лингвистикой и этнографией», – рассказал собеседник.

Притом, что карьера развивалась весьма успешно, конкурс открыл новые перспективы. «Это не только возможность максимально расширить свой кругозор, познакомиться с большим количеством людей, узнать уровень управленческой компетенции, который сейчас существует в стране, но и проверить свой собственный уровень», – сказал Бабаев.

Наставником собеседника был и остается помощник президента Андрей Фурсенко. Его помощь Бабаев оценивает крайне высоко. «Андрей Александрович всегда готов встречаться, всегда откликается, с ним прекрасный контакт, он, мне кажется, один из самых внимательных наставников», – говорит Бабаев.

Екатерина Вебер из Севастополя, которая стала одной из 103 победителей первого конкурса, теперь может повышать уровень одновременно в бизнес-школе Сколково (по программе Master in Public Strategy) и по программе кадрового управленческого резерва в академии РАНХиГС. График плотный, учитывая, что 26-летняя Екатерина – занимает серьезный пост в севастопольской администрации: начальник управления сопровождения инвестиционных проектов департамента экономического развития. Наставником Екатерины в конкурсе «Лидеры России» был вице-премьер Дмитрий Козак.

«Мы с ним, можно сказать, выбрали друг друга, у нас с ним была встреча, это очень важно иметь возможность встретиться, увидеть человека такого масштаба, управленца такого уровня», – сказала Вебер газете ВЗГЛЯД.

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«Я глубоко убеждена, что то, каким ты будешь через пять лет, определяют две вещи: книги, которые ты читаешь и люди, с которыми ты общаешься. Благодаря этому конкурсу и то, и другое изменилось в моей жизни. Это значит, что и я через пять лет буду другой, чем была до конкурса», – рассказывает собеседница.

К слову, в прошлом году был невысокий процент женщин-участниц, – отмечает участница состязания 2017-18 годов, политолог Анна Федорова. «Сегодня, на открытии второго конкурса, специально было обозначено, что женщин на этом конкурсе ждут, – указала она. – Моменты, связанные с профессиональной дискриминацией женщин, надо прекращать. Многим женщинам в голову может не прийти подать заявку. Мол, кто нас, женщин, там ждет? Выясняется, что ждут».

О том же на открытии второго сезона управленческих состязаний говорила и руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, одна из наставников конкурсантов. «Этот конкурс разбивает разные стеклянные потолки, которые существуют. И я надеюсь, что он разобьет гендерный стеклянный потолок», – сказала она.

Но главный принцип отбора, заметим, не гендерный, и не региональный, а теперь и – не по наличию гражданства. «В основе – идея выбора по способностям, а не по блату, деньгам или знакомству, не по каким-то связям, идея честного меритократического соревнования, – сказал газете ВЗГЛЯД председатель экспертного совета «Лидеров России» Павел Безручко. Меритократический принцип, поясним – это отбор наиболее достойных.

«В ход идет то, на что ты реально способен, что знаешь и умеешь. Мне кажется, это очень правильный посыл обществу и «движок» для формирования общества меритократии, где идет отбор более достойных по объективным, прозрачным, внятным критериям», – сказал Безручко.

Новый «меритократический отбор» начался 10 октября. Среди наставников, которые будут помогать в его прохождении – глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Константин Чуйченко. В наставничество включились и ключевые министры, в том числе Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Также нельзя не упомянуть руководителя Центробанка Эльвиру Набиуллину и главу исполкома ОНФ Алексея Анисимова.

Партнерами второго конкурса станут 20 крупнейших российских компаний. В их числе – Ростех, Роскосмос, Сбербанк, «Газпром нефть». «Я, как наставник конкурса, считаю, что это абсолютно правильное мероприятие в правильном контексте», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков. Он советует амбициозным сотрудникам возглавляемой им корпорации поучаствовать в конкурсе.

Прием заявок будет продолжаться до 27 октября. «В новом конкурсе этап регистрации будет проходить всего две недели, так что участникам нужно подавать заявки максимально оперативно», – предупредил руководитель проекта, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. В ноябре-декабре состоится дистанционный этап. В январе-феврале будущего года пройдут региональные финалы в восьми федеральных округах. Наконец, марте 2019-го состоится финал конкурса, в котором примет не менее 300 человек, из них, как ожидается, не менее ста человек станут победителями.

Напомним, что президент не оставляет без внимания флагманский проект инициативы «Россия – страна возможностей». Более того, на недавней встрече с губернаторами, избранными 9 сентября, Владимир Путин подчеркнул: «Следует создать социальные лифты с использованием механизмов конкурса «Лидеры России». Этот механизм уже работает, прошу его поддержать».