Гендиректор «Газпром нефти» рассказал о преимуществах конкурса «Лидеры России»

«Это не поручение и не рекомендация, а совет поучаствовать», прокомментировал генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков сообщения о том, что руководящим сотрудникам компании будет рекомендовано участие в конкурсе «Лидеры России».

«Я, как наставник конкурса, считаю, что это абсолютно правильное мероприятие в правильном контексте», – сказал Александр Дюков газете ВЗГЛЯД. Конкурс управленцев «Лидеры России» – мероприятие для амбициозных, целеустремленных людей, так что почему бы и сотрудникам «Газпром нефти» не поучаствовать, отметил собеседник.

Напомним, в среду в Москве стартовал конкурс «Лидеры России» сезона 2018-19 годов, уже второе подобное мероприятие. Из 100 победителей первого конкурса 70 получили назначения на государственной службе и в крупных компаниях. Двое участников конкурса – Василий Орлов и Дмитрий Артюхов – стали губернаторами, трое – заместителями министра.

Партнерами второго конкурса станут 20 крупнейших российских компаний: Сбербанк, Ростех, Роскомос – и в том числе «Газпром нефть». Александр Дюков отметил, что не опасается рисков, переманивания талантливых участников конкурса в другие структуры. «Компания интересна для наших работников», – уверен собеседник.

Напомним, что конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», созданной год назад по инициативе Владимира Путина. Прием заявок на второй конкурс перспективных управленцев продлится до 27 октября. В ноябре-декабре состоится дистанционный этап, в январе-феврале будущего года пройдут региональные финалы в восьми федеральных округах. В марте 2019-го состоится финал конкурса, в котором примет не менее 300 человек, из них, как ожидается, не менее ста человек станут победителями.

Среди наставников конкурса 2018-2019 года: глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Константин Чуйченко.

В числе наставников и ключевые министры: глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель МИД Сергей Лавров, министр просвещения Ольга Васильева, руководитель Минспорта Павел Колобков, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров. Также нельзя не упомянуть руководителя Центробанка Эльвиру Набиуллину и главу исполкома ОНФ Алексея Анисимова.