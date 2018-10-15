На конкурс «Лидеры России» зарегистрировались более 50 тыс. человек

Число заявок на конкурс «Лидеры России» к утру 15 октября превысило 50 тысяч, наибольшее количество регистраций поступило из регионов Центрального федерального округа.

В частности, из регионов ЦФО поступило 36,8% всех зарегистрированных на конкурс участников. На втором месте – Приволжский федеральный округ, из которого на данный момент 15,6% конкурсантов. Далее идут Северо-Западный федеральный округ (12,8%), Сибирский (9,8%), Уральский (9,7%), Южный (8,8%), Дальневосточный (3,4%) и Северо-Кавказский (3,1%), следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Регионом-лидером по-прежнему остается Москва. Из этого региона 21,1% участников, на втором месте Санкт-Петербург (8%), далее – Московская область (6,7%), Свердловская область и Краснодарский край (по 3,2%).

Прием заявок для участия в конкурсе проходит с 10 по 24 октября, загрузить видеоинтервью можно будет до 27 октября. Всем желающим необходимо зарегистрироваться на сайте «Лидеры России». В ноябре-декабре пройдет дистанционный этап, а заключительные полуфиналы состоятся в Центральном федеральном округе 16-20 февраля. Итоги будут подведены в марте следующего года.

Напомним, что крупнейшие российские компании-партнеры всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» предоставят возможность участникам пройти стажировки и обучение в своих корпоративных университетах.