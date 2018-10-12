Участникам «Лидеров России» дадут шанс пройти обучение в крупных компаниях

Крупнейшие российские компании-партнеры всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» предоставят возможность участникам пройти стажировки и обучение в своих корпоративных университетах.

В пресс-службе автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» сообщили, что участниками конкурса в этом году смогут стать руководители до 55 лет, так как организаторы подняли планку с 50 лет, передает РИА «Новости».

Впервые к конкурсу присоединились 20 крупнейших отечественных корпораций: «Аэрофлот», «Газпром нефть», «Интер РАО», «Лукойл», «НЛМК», «Норникель», РЖД, Росатом, Роскосмос, «Россети», «Ростелеком», Ростех, «Русал», Роснефть, «Русгидро», Сбербанк, «Северсталь», «Сибур», АНО «ТВ-Новости» (RT), образовательный фонд «Талант и успех».

«Наши партнеры готовы предложить свои ресурсы для выявления и развития управленческих талантов, в том числе организовать стажировки для участников конкурса, предоставить доступ к своим образовательным программам, дать возможность обучения в корпоративных университетах. Некоторые из компаний рассматривают участников и финалистов конкурса в качестве потенциальных кандидатов для работы в Москве и регионах», – заявил руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

По его словам, положительный эффект от конкурса получат «как участники, так и сами компании-партнеры».

В организации уточнили, что партнеры сформируют пул вакансий и предложат победителям и финалистам конкурса как назначения на должности, так и стажировки под началом руководителей верхнего звена. Образовательные программы на корпоративных площадках будут проходить и в онлайн-форматах.

«К очному этапу конкурса партнеры предоставят реальные управленческие задачи из своей практики – решение этих кейсов участниками усилит развивающую составляющую оценочных процедур», – добавили в АНО.

Как рассказал на стартовой пресс-конференции конкурса председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, сейчас партнеры совместно с АНО «Россия - страна возможностей» приступили к разработке платформы, на которой конкурсанты смогут проявить себя в решении прикладных бизнес-задач конкретных компаний, образуя проектные команды.

Он отметил, что «Лидеры России» – эффективный инструмент для развития управленческого кадрового потенциала страны, а значит и повышения ее конкурентоспособности. По его словам, партнерство с конкурсом важно для компании «Газпром нефть» в том числе и в контексте решения прикладных задач.

«Если говорить о нашей отрасли, конкуренция обостряется, масштаб деятельности нашей компании растет, растет сложность этого бизнеса. Для нас талант наших менеджеров и их уровень управленческой подготовленности становится определяющим фактором и мы серьезно занимаемся развитием управленческого потенциала, развитием нашей команды, и для нас уже достаточно продолжительное время талант является более важным, чем капитал», – сказал Дюков.

Представитель еще одной компании-партнера президент ПАО «Сбербанк России» Герман Греф рассказал, что в конкурсе «Лидеры России» 2017-2018 года участвовали 1975 сотрудников компании. По его мнению, это следствие того, что лидерство является одной из ключевых корпоративных ценностей Сбербанка. В числе победителей было восемь сотрудников компании, из которых трое ушли на повышение в государственные и коммерческие структуры. Он отметил, что в результате конкурса компания приобрела четырех человек, трое из них назначены на руководящие должности в центральный аппарат.

Греф призвал всех воспользоваться предоставленным шансом и активнее подавать заявки на конкурс. «Не допускайте того, чтобы жизнь прошла мимо», – сказал он.

В среду официально стартовал прием заявок для участия в конкурсе. Регистрация будет проходить с 10 по 24 октября, а загрузить видеоинтервью можно будет до 27 октября. В ноябре-декабре пройдет дистанционный этап, а заключительные полуфиналы состоятся в Центральном федеральном округе 16-20 февраля. Итоги будут подведены в марте следующего года.