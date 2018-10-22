Женщины стали активнее участвовать в конкурсе «Лидеры России»

По состоянию на 22 октября доля женщин среди граждан России, зарегистрировавшихся для участия в конкурсе «Лидеры России» 2018-2019 годов, составляет 22,3% – это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Больше всего женщин среди участников конкурса в Дальневосточном федеральном округе – 24,6% от всех заявок; в Сибирском – 24%, в Северо-Западном – 22,9%, в Южном и Приволжском – 22,2%, в Центральном – 22%, в Уральском – 21,6%, в Северо-Кавказском – 19,1%, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

При этом на конкурсе «Лидеры России» 2017-2018 годов доля женщин, прошедших дистанционный этап, составила 15%.

«В число наставников конкурса «Лидеры России» вошли такие известные управленцы как заместители председателя правительства РФ Татьяна Голикова и Ольга Голодец, министры Ольга Васильева и Вероника Скворцова, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, председатель ЦИК Элла Памфилова, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и другие известные женщины-руководители. История их карьерного продвижения подтверждает широкие возможности для женщин по достижению высоких результатов», – сказал Алексей Комиссаров, руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС.

Он пригласил представительниц прекрасного пола еще активнее подавать заявки на конкурс.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявляла, что решила стать наставником в конкурсе «Лидеры России» и рассказала, как сама участвовала в подобном американо-советском проекте.

Подать заявку можно по ссылке: лк.лидерыроссии.рф/registration.