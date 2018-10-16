Матвиенко захотела стать наставником в конкурсе «Лидеры России»

Взгляд
16 октября, вторник  |  Последнее обновление — 17:32  |  vz.ru
Разделы

Чем конфликт США с саудитами выгоден России

США и Саудовская Аравия обменялись угрозамиФото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
Если США введут «суровое наказание» против Саудовской Аравии, то Эр-Рияд ответит еще более «жесткими мерами» в силу своей исключительной роли в мировой экономике. В чем же исключительность саудитов, которой они пугают США? И к чему может привести конфликт, если угрозы воплотятся в жизнь? Подробности...
Перейти а раздел…

Андрей Безруков: Россия может быть мировым лидером справедливости

«Придет новое поколение, для которого холодная война – это история», – верит политолог Андрей БезруковФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
«Почему все эти информационные атаки привязаны к нашим позитивным событиям вроде чемпионата мира по футболу? Потому что они для того и делаются, чтобы их влияние нивелировать», – сказал газете ВЗГЛЯД разведчик Андрей Безруков. Он считает, что для победы в информационной войне России нужна повестка дня, которая идет дальше, чем просто демократия, – за лучшую и справедливую планету. Подробности...
Перейти а раздел…

Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия должна требовать компенсации от Эстонии

Эстония была одной из самых богатых советских республик – в том числе благодаря дотациям из центраФото: А. Варфоломеев/РИА «Новости»
Всего лишь чуть больше миллиарда евро – такую сумму «ущерба от советской оккупации» подсчитали в эстонском правительстве. Упомянуты и чисто анекдотические категории «ущерба» – например, за доставку в ЭССР «много рабочей силы». Зачем в странах Прибалтики вообще составляют подобные документы, ведь Россия никогда не признает их справедливость? Подробности...
Перейти а раздел…

Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
Перейти а раздел…

Православные в этом конфликте именно мы

Егор Холмогоров, Публицист
Разрыв евхаристического общения Московского и Константинопольского патриархатов породил легкую панику: «Если мы разорвали с главным православным патриархом мира, то мы теперь не православные? А тогда кто?» Подробности...

В Хакасии ведется работа над ошибками

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Есть подозрение, что население в Хакасии несколько устало от политических маневров и бесконечных ожиданий «второго тура» , а голосовать будет с поправкой на этот психологический настрой. Подробности...

Как сделать комедию из блокады Ленинграда

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Был в «святые девяностые» такой «арт-проект»: ездили по кладбищам, находили толпу возле свежей могилы, выпускали из машины голую девицу, фотографировали её на фоне похорон и сматывались. «Интересный контраст». Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

    Обсуждение: 12 комментариев

    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

    Обсуждение: 4 комментария

    Как сильно Россия зависит от доллара

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:РПЦ может приостановить служение у Гроба Господня
          В РПЦ разъяснили заявление Синода по паломничеству на АфонКокорин и Мамаев снова повстречались с Паком и ГайсинымРостех заявил о начале производства устойчивых к кибератакам серверовАсаду подарили «вежливых людей»
          Названа цель «контрнаступления» РПЦ на Константинопольский патриархатПорошенко прокомментировал ссору РПЦ и КонстантинополяВ Госдуме назвали возможные сроки дедолларизации«Мажоры» в Подмосковье разогнали иномарку до 300 км/ч
          Православные церкви Болгарии, Грузии и Польши отреагировали на решение Синода РПЦНазваны самые частые виды мошенничества с маткапиталомРоссийские военные оценили работу ВС Турции в ИдлибеМединский сказал, откуда взялись деньги на комедию о блокадном Ленинграде

          Главная тема


          Европейская засуха даст заработать России

          «ни совести, ни чести»


          Командарм обнаружил «бардак, который не встретишь даже в сирийской армии»

          очередная версия


          Появилось новое объяснение гибели подлодки «Курск»

          аварийная посадка


          Американский F-15 угодил в «чрезвычайную ситуацию» на Украине

          Видео

          уроки истории


          Раскрыты огромные потери Красной армии в битве под Прохоровкой

          Рост цен на топливо


          Российским авиакомпаниям угрожает массовое разорение

          выборы в баварии


          Меркель теперь спасет только чудо

          общественное мнение


          Как относиться к комедии про блокаду Ленинграда

          нефтяные проблемы


          В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

          «наградная бестолковщина»


          Дометий Завольский: Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как открытки к 23 Февраля

          «тушение пожара»


          Дмитрий Дробницкий: Закачался один из столпов глобального миропорядка, установившегося после распада СССР

          «атака укро-павианов»


          Игорь Мальцев: Девушки с канала «Россия» – это девушки из кремня и стали

          на ваш взгляд


          Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?

          Матвиенко захотела стать наставником в конкурсе «Лидеры России»

          16 октября 2018, 15:56

          Версия для печати

          Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что решила стать наставником в конкурсе «Лидеры России» и рассказала, как сама участвовала в подобном американо-советском проекте.

          «Я приняла решение стать наставником. Мне кажется, что для молодых людей безусловно важно получить дополнительное образование, прослушать цикл умных, интересных лекций, но не менее важно воспитание на примере. На примере личного успеха, на истории того, как удалось добиться карьерного роста», – сказала Матвиенко.

          Спикер отметила, что ей очень хочется поделиться с молодыми перспективными людьми накопленным опытом работы во власти.

          «Это будет очень интересно для меня. Я буду делать все возможное, чтобы люди, которые выберут меня в качестве наставника, действительно стали лучшими», – добавила она, передает ТАСС.

          Спикер Совфеда рассказала, что внимательно следила за конкурсом и что считает его одним из самых удачных проектов, «который открывает возможности молодым талантливым людям реализовать свой потенциал».

          «Это реальные социальные лифты, механизмы карьерного роста для ребят и возможность участвовать в реальной жизни, в реальной работе», – сказала Матвиенко.

          Она подчеркнула, что проект оказывает государственную поддержку креативным, думающим, умным, образованным управленцам нового поколения, которые должны обеспечить прорыв в развитии страны.

          Матвиенко также рассказала, что в 1970-х годах она была участником американо-советского проекта «Молодые политические лидеры». «Я в течение нескольких лет регулярно ездила в США, где в течение месяца жила в семьях. Там очень многому нас научили. Научили тому, как живет другое общество, что такое малый и средний бизнес, и как государство им оказывает поддержку», – вспомнила она.

          Она также рассказала, что участников проекта учили выступать как перед большими, так и перед малыми аудиториями и отвечать, в том числе, на «самые нелицеприятные вопросы».

          «Мы жили в семьях сенаторов, мы общались с американским истеблишментом. Мне это очень многое дало. Я благодарна тому периоду. И до сих пор у меня остались друзья в США, с которыми тогда довелось общаться», – сказала спикер Совфеда, подчеркнув, что понимает, насколько важна помощь и поддержка лидерам в их стремлении стать востребованными.

          Она сообщила, что прошла и советскую школу подготовки кадров, заметив, что в Советском Союзе была выстроена система подбора, обучения, переподготовки и продвижения кадров. «Для перспективных людей создавались условия для карьерного роста. Да, там, может быть, было больше бюрократии, больше еще чего-то, но все равно это была система», – подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

          Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия - страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое – заместителями федеральных министров.

          Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия - страна возможностей» создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............