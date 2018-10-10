Какие качества нужны высококлассным управленцам в России

Что отличает российских управленцев от из зарубежных коллег? Об этом газета ВЗГЛЯД расспросила нескольких финалистов первого конкурса «Лидеры России». Судя по ответам, на первое место вышли такие качества, как решительность, упорство и, при этом, неравнодушие к людям. Какой еще навык развит у нашего топ-менеджмента лучше, чем у западных коллег, так это быстрая реакция на изменение обстановки.

На конкурс управленцев «Лидеры России», стартовавший всего неделю назад, поступило уже свыше 70 тысяч заявок. «Лидеры России», напомним, это флагманский проект президентской инициативы «Россия – страна возможностей», которая объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты для школьников, студентов, волонтеров, а также профессионалов госслужбы и корпоративного управления.

Участникам нынешнего, второго по счету, флагманского проекта будут, как и в первом сезоне 2017-18 годов, помогать наставники. В новом состязании ими будут 90 топ-менеджеров и государственных деятелей нашей страны. Накануне о своем решении стать наставником сообщила, к примеру, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Само же по себе обновление управленческих кадров подразумевает формирование среды, в которой действуют определенные правила и этические нормы. Это рамочное условие не исключает учета «местной специфики»: в одной стране больше ценится верность устоявшимся правилам, в другой – инновационность и готовность решать нестандартные задачи.

Есть ли какие-либо особенные качества, отличающие честного и высококлассного управленца именно в России? Этот вопрос газета ВЗГЛЯД задала финалистам прошлогоднего, первого конкурса «Лидеров России».

Татаренко Павел Сергеевич (фото: лидерыроссии.рф)

Павел Татаренко, министр образования Новгородской области. На момент начала конкурса был территориальным менеджером Сбербанка:

Во-первых, любой высококлассный управленец – это тот, кто способен принимать решения и, самое главное, нести ответственность за эти решения. Во-вторых, это тот человек, который стремится и готов что-то менять. Третье: это умение подобрать правильных людей на правильные места.

Я знаю о западном бизнесе только исходя из опыта работы моих близких, поэтому мне не с чем сравнивать. Однако я уверен, что у российского управленца есть своя специфика. Это работа в среде высокой неопределенности, причем достаточно эффективная работа. Плюс постоянное очень серьезное геополитическое влияние, которое приходится учитывать. На Западе управленцы меньше подвержены такому влиянию.

Константин Тулупов

(фото: лидерыроссии.рф)

Константин Тулупов, вице-президент Росатома. На момент начала конкурса – директор по стратегическому развитию АО «Ураниум Уан Груп»:

Эффективному управленцу в России, в первую очередь, нужна стрессоустойчивость. Очень много условий меняются у нас постоянно. Надо быть готовым к постоянным изменениям. Кстати, когда был полуфинал «Лидеров России», кажется, в том числе и на это нас тестировали.

В течение трех дней четыре раза изменялся состав команд, в которых нужно работать, надо было заново отношения выстраивать, подстраиваться под стиль разных людей. Мне кажется, это отражает и ситуацию в деловом мире тоже. Очень часто меняются макроэкономические и прочие условия. Так что стрессоустойчивость и умение ориентироваться быстро в этих меняющихся условиях.

Юлия Аблец

(фото: лидерыроссии.рф)

Юлия Аблец, директор департамента по работе с персоналом группы компаний «Деловые линии». До конкурса была директором службы подбора, обучения и развития персонала той же группы компаний.

Наверное, российского управленца должно отличать неравнодушие. Не должно быть все равно, что происходит вокруг тебя. Должно быть желание менять то, что тебя волнует. Это, наверное, ключевое, если коротко.

Еще крайне важно умение работать в сообществе, в команде. Вряд ли это относится только к нашей стране, это в целом глобальная тенденция, которую Россия очень поддерживает.

Современные задачи – очень сложные. Если можно представить себе сложную ситуацию 100 лет назад, которую мог решить один человек своим интеллектом, своей энергией, своими усилиями, то сейчас таких задач уже не осталось. Все задачи, которые перед нами стоят, требуют совместной командной работы.

Поэтому для руководителя, для лидера крайне важно в нужный момент занять первую позицию в команде, а в другой не менее нужный момент – отступать, дать возможность лидировать кому-то другому, кто в новой ситуации будет более эффективным. Очень важно уметь находить компромиссы, находить общий язык с совершенно разными людьми. В команде могут быть совершенно разные люди, ведь с однородной командой ты тоже ничего не сделаешь.

Мордасов Сергей Анатольевич (фото: лидерыроссии.рф)

Сергей Мордасов, директор Тамбовского филиала «Ростелекома»:

«Если считать конкурс «Лидеры России» маркером, инструментом, позволяющим выявить успешных управленцев, тогда встает вопрос, что же в них такого, что они добиваются успеха, побеждают? На мой взгляд, это совокупность нескольких качеств.

Первое. Не знаю, может связано с ментальностью русского человека, – это упорство и настойчивость. Несмотря ни на что идти до конца, преодолевать трудности, не пасовать, пытаться достичь результата во что бы то ни стало. Вообще у нас русские люди очень самоотверженны. Мне кажется, это отсюда.

Второе, ты работаешь не на себя, не выпячиваешь себя, а пытаешься найти общую командную цель.

В конкурсе очень ярко проявилось и очень хорошо проверялось именно умение работать в команде, умение управленца найти общую цель, которая будет мотивировать всех участников, и соответственно предложить ее команде. И последнее. Когда мы побеждаем, очень важно признавать успех всей команды. Но когда команда, ведомая управленцем, терпит неудачу, очень важно брать вину на себя.

Александр Садовский

(фото: лидерыроссии.рф)

Александр Садовский, управляющий директор дивизиона «Цифровой кредитный мониторинг» Сбербанка. На момент конкурса возглавлял центр инвестиций и инноваций «Лаборатории Касперского» в должности директора.

«Степень изменчивости, степень турбулентности в российских условиях очень высокая. Российскому управленцу постоянно приходится сталкиваться с новыми вызовами, с изменившимися законодательными условиями.

Кроме того, для крупного бизнеса последние перемены в экономике, начало торговых войн и подобные истории приводят иногда к полному переделу продуктовой линейки. Соответственно, ты должен уметь выстраивать систему управления внутри компании так, чтобы она смогла быстро и гибко реагировать, могла перестроиться, чтобы можно было не увольнять людей.

Вот этим умением как раз и обладают очень многие российские управленцы. У них очень высокая гибкость, адаптивность к внешней среде и к новым условиям».