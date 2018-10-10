Какие качества нужны высококлассным управленцам в России

Взгляд
18 октября, четверг  |  Последнее обновление — 00:14  |  vz.ru
Разделы

Доллару предрекли пять лет падения

Гуру валютного рынка уверен, что доллар уже начал сдавать свои позиции Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Американскую валюту ждет настоящий обвал по отношению к ключевым валютам – евро и иене. Такой прогноз делает один из гуру валютного рынка Ульф Линдал. И он абсолютно выбивается из ожиданий многих экономистов, которые верят в силу доллара. Почему теория Линдала имеет право на существование и выиграет ли Россия в случае реализации его пророчеств?  Подробности...
Перейти а раздел…

Сможет ли Британия спастись от развала

Выход из Евросоюза может стать самоубийственным не только для правительства Мэй, но и для единства Соединенного КоролевстваФото: KFS/imagebroker.com/Global Look Press
Лондон застрял между выходом из Евросоюза, развалом Соединенного Королевства и сочетанием одного с другим – и уже нет времени на поиски спасительного решения. В среду, 17 октября, в Брюсселе соберутся главы стран ЕС – именно к этой дате планировалось завершить переговоры о Брексите. Но достигнуть соглашения не удалось, и теперь Британии придется выбирать между плохим и очень плохим сценариями. Подробности...
Перейти а раздел…

Созданное маршалом Устиновым охраняет Россию даже сегодня

Маршал Устинов занимался любыми видами техники и вооружений – даже мотоцикламиФото: Евгений Загуляев, Алексей Стужин/фотохроника ТАСС
Сегодня военное ведомство страны и ее оборонная отрасль должны почтить память одного из легендарных военачальников и создателей ВПК Дмитрия Федоровича Устинова, 110-летие которого отмечается 17 октября. Так кем же он был? Кровавым маршалом, бросившим в топку афганской войны десятки тысяч советских солдат и офицеров? Или стратегом, живым олицетворением военно-промышленного комплекса, становлению и развитию которого он посвятил всю свою жизнь? Подробности...
Перейти а раздел…

Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
Перейти а раздел…

Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
Перейти а раздел…

Трагедия в Керчи. Чего ждать дальше?

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Осмысливая этот печальный и – увы – знакомый по обширному предыдущему опыту алгоритм, я вдруг подумала, что трагедии и несчастья определяют нас в не меньшей, а возможно, даже в большей степени, чем радостные события. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Нас пытаются превратить в ацтеков, чтоб было не жалко бомбить

Денис Тукмаков, журналист газеты «Завтра»
Это не просто «изоляция» или «санкции» – плевать бы на них. Это именно расчеловечивание. Объявление нас – всех-всех, таких разных, «советских» и «антисоветских» – вне человеческого закона. Что ответить на это? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Не только новые аэропорты, но и аттракцион для всей страны

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Поколение тридцатилетних kid-adults, которые ментально остались тринадцатилетними бунтарями с задней парты, вдруг вспомнило про Егора Летова и предлагает назвать омский аэропорт Letov. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
    Перейти а раздел…

    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

    Обсуждение: 12 комментариев

    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
      Подробности...

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Аксенов подтвердил наличие разрешения на оружие у керченского стрелка
          Мамаева могут выпустить из СИЗОСтало известно происхождение взрывчатки керченского стрелкаВласти Италии рассказали, что они готовы сделать для отмены антироссийских санкцийАмериканские наемники признались в участии в йеменском конфликте
          Отец керченского стрелка рассказал об увлечении сына оружиемНазвано использованное керченским стрелком оружиеМедведев назвал наиболее тяжелые санкции против РоссииНачались продажи обновленного пикапа УАЗ
          Появились слухи об увлечении матери керченского стрелка запрещенным учениемЭксперт рассказал, как можно было обезвредить керченского стрелкаВ Саратовской области в счета за ЖКХ включили плату за мертвецовЕще один «Руслан» прошел капремонт в Ульяновске

          Главная тема


          Как Польша нашла в США газ дешевле газпромовского

          нехорошее предчувствие


          Военнослужащие США заявили об ожиданиях скорого серьезного конфликта с их участием

          новинка автопрома


          Путин показал президенту Египта Aurus

          трагедия в крыму


          Психиатр предложил меры выявления потенциальных маньяков среди подростков

          Видео

          Командир экипажа


          В крушении Су-27 на Украине погиб высокопоставленный военный

          программа «Аполлон»


          Стало известно о смертельной «лунной болезни» американских астронавтов

          уроки истории


          Созданное маршалом Устиновым охраняет Россию даже сегодня

          раскол православия


          Сможет ли Москва заменить Константинополь для православного мира

          Рост цен на топливо


          Российским авиакомпаниям угрожает массовое разорение

          «наградная бестолковщина»


          Дометий Завольский: Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как открытки к 23 Февраля

          «тушение пожара»


          Дмитрий Дробницкий: Закачался один из столпов глобального миропорядка, установившегося после распада СССР

          «атака укро-павианов»


          Игорь Мальцев: Девушки с канала «Россия» – это девушки из кремня и стали

          на ваш взгляд


          Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?

          Какие качества нужны высококлассным управленцам в России

          Не выпячивать себя, работать на команду – таково одно из качеств хорошего управленца   17 октября 2018, 23:40
          Фото: Илья Питалев/РИА Новости
          Текст: Алексей Нечаев,
          Михаил Мошкин

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Что отличает российских управленцев от из зарубежных коллег? Об этом газета ВЗГЛЯД расспросила нескольких финалистов первого конкурса «Лидеры России». Судя по ответам, на первое место вышли такие качества, как решительность, упорство и, при этом, неравнодушие к людям. Какой еще навык развит у нашего топ-менеджмента лучше, чем у западных коллег, так это быстрая реакция на изменение обстановки.

          На конкурс управленцев «Лидеры России», стартовавший всего неделю назад, поступило уже свыше 70 тысяч заявок. «Лидеры России», напомним, это флагманский проект президентской инициативы «Россия – страна возможностей», которая объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты для школьников, студентов, волонтеров, а также профессионалов госслужбы и корпоративного управления.  

          Участникам нынешнего, второго по счету, флагманского проекта будут, как и в первом сезоне 2017-18 годов, помогать наставники. В новом состязании ими будут 90 топ-менеджеров и государственных деятелей нашей страны. Накануне о своем решении стать наставником сообщила, к примеру, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

          Само же по себе обновление управленческих кадров подразумевает формирование среды, в которой действуют определенные правила и этические нормы. Это рамочное условие не исключает учета «местной специфики»: в одной стране больше ценится верность устоявшимся правилам, в другой – инновационность и готовность решать нестандартные задачи.

          Есть ли  какие-либо особенные качества, отличающие честного и высококлассного управленца именно в России? Этот вопрос газета ВЗГЛЯД задала финалистам прошлогоднего, первого конкурса «Лидеров России».

          Татаренко Павел Сергеевич (фото: лидерыроссии.рф)
          Татаренко Павел Сергеевич (фото: лидерыроссии.рф)

          Павел Татаренко, министр образования Новгородской области. На момент начала конкурса был территориальным менеджером Сбербанка:

          Во-первых, любой высококлассный управленец – это тот, кто способен принимать решения и, самое главное, нести ответственность за эти решения. Во-вторых, это тот человек, который стремится и готов что-то менять. Третье: это умение подобрать правильных людей на правильные места.

          Я знаю о западном бизнесе только исходя из опыта работы моих близких, поэтому мне не с чем сравнивать. Однако я уверен, что у российского управленца есть своя специфика. Это работа в среде высокой неопределенности, причем достаточно эффективная работа. Плюс постоянное очень серьезное геополитическое влияние, которое приходится учитывать. На Западе управленцы меньше подвержены такому влиянию.

          Константин Тулупов<br>(фото: лидерыроссии.рф)
          Константин Тулупов
          (фото: лидерыроссии.рф)

          Константин Тулупов, вице-президент Росатома. На момент начала конкурса – директор по стратегическому развитию АО «Ураниум Уан Груп»:

          Эффективному управленцу в России, в первую очередь, нужна стрессоустойчивость. Очень много условий меняются у нас постоянно. Надо быть готовым к постоянным изменениям. Кстати, когда был полуфинал «Лидеров России», кажется, в том числе и на это нас тестировали.

          В течение трех дней четыре раза изменялся состав команд, в которых нужно работать, надо было заново отношения выстраивать, подстраиваться под стиль разных людей. Мне кажется, это отражает и ситуацию в деловом мире тоже. Очень часто меняются макроэкономические и прочие условия. Так что стрессоустойчивость и умение ориентироваться быстро в этих меняющихся условиях.

          Юлия Аблец<br>(фото: лидерыроссии.рф)
          Юлия Аблец
          (фото: лидерыроссии.рф)

          Юлия Аблец, директор департамента по работе с персоналом группы компаний «Деловые линии». До конкурса была директором службы подбора, обучения и развития персонала той же группы компаний.

          Наверное, российского управленца должно отличать неравнодушие. Не должно быть все равно, что происходит вокруг тебя. Должно быть желание менять то, что тебя волнует. Это, наверное, ключевое, если коротко.

          Еще крайне важно умение работать в сообществе, в команде. Вряд ли это относится только к нашей стране, это в целом глобальная тенденция, которую Россия очень поддерживает.

          Современные задачи – очень сложные. Если можно представить себе сложную ситуацию 100 лет назад, которую мог решить один человек своим интеллектом, своей энергией, своими усилиями, то сейчас таких задач уже не осталось. Все задачи, которые перед нами стоят, требуют совместной командной работы. 

          Поэтому для руководителя, для лидера крайне важно в нужный момент занять первую позицию в команде, а в другой не менее нужный момент – отступать, дать возможность лидировать кому-то другому, кто в новой ситуации будет более эффективным. Очень важно уметь находить компромиссы, находить общий язык с совершенно разными людьми. В команде могут быть совершенно разные люди, ведь с однородной командой ты тоже ничего не сделаешь.

          Мордасов Сергей Анатольевич (фото: лидерыроссии.рф)
          Мордасов Сергей Анатольевич (фото: лидерыроссии.рф)

          Сергей Мордасовдиректор Тамбовского филиала «Ростелекома»:

          «Если считать конкурс «Лидеры России» маркером, инструментом, позволяющим выявить успешных управленцев, тогда встает вопрос, что же в них такого, что они добиваются успеха, побеждают? На мой взгляд, это совокупность нескольких качеств.

          Первое. Не знаю, может связано с ментальностью русского человека, – это упорство и настойчивость. Несмотря ни на что идти до конца, преодолевать трудности, не пасовать, пытаться достичь результата во что бы то ни стало. Вообще у нас русские люди очень самоотверженны. Мне кажется, это отсюда.

          Второе, ты работаешь не на себя, не выпячиваешь себя, а пытаешься найти общую командную цель.

          В конкурсе очень ярко проявилось и очень хорошо проверялось именно умение работать в команде, умение управленца найти общую цель, которая будет мотивировать всех участников, и соответственно предложить ее команде. И последнее. Когда мы побеждаем, очень важно признавать успех всей команды. Но когда команда, ведомая управленцем, терпит неудачу, очень важно брать вину на себя.

          Александр Садовский<br>(фото: лидерыроссии.рф)
          Александр Садовский
          (фото: лидерыроссии.рф)

          Александр Садовский, управляющий директор дивизиона «Цифровой кредитный мониторинг» Сбербанка. На момент конкурса возглавлял центр инвестиций и инноваций «Лаборатории Касперского» в должности директора.

          «Степень изменчивости, степень турбулентности в российских условиях очень высокая. Российскому управленцу постоянно приходится сталкиваться с новыми вызовами, с изменившимися законодательными условиями. 

          Кроме того, для крупного бизнеса последние перемены в экономике, начало торговых войн и подобные истории приводят иногда к полному переделу продуктовой линейки. Соответственно, ты должен уметь выстраивать систему управления внутри компании так, чтобы она смогла быстро и гибко реагировать, могла перестроиться, чтобы можно было не увольнять людей.

          Вот этим умением как раз и обладают очень многие российские управленцы. У них очень высокая гибкость, адаптивность к внешней среде и к новым условиям».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............