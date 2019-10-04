Путин отметил важность площадок, помогающих женщинам совмещать семью и карьеру

Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» позитивно оценил появление площадок, которые помогают женщинам совмещать семью и карьеру.

«Что важнее: семья, дети или карьера? Это все равно, что спросить: что важнее – сердце или голова? Нельзя жить ни без сердца, ни без головы. Поэтому то, что сейчас статистика дает, что возраст наших невест в России немножко подрос, стал где-то от 20 до 31 года. Это говорит о некоторых изменениях в обществе, о том, что происходит», – сказал Путин, передает ТАСС

Глава государства подчеркнул, что приоритеты несколько меняются вообще у молодых людей и у женщин в частности: на первое место выходят образование, карьера и так далее.

«Я пришел к одному очень простому выводу: чем больше делаешь, тем больше получается, – поделился своими мыслями российский лидер. – Конечно, так легче сказать. Я думаю, женщины посмотрят, послушают и скажут: «Ты сам попробуй – и это, и это» – я понимаю, как это сложно. Но то, что на этой платформе образовался такой женский клуб, который думает о том, как организовать эту работу, как помочь, как сделать так, чтобы все вовремя получалось и качественно – это очень важно. Это здорово».

О формировании такого неформального женского клуба на базе «Лидеров России» на заседании рассказала глава АСИ Светлана Чупшева.

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, в свою очередь, выразил надежду, что количество женщин – участниц конкурса «Лидеры России» в третьем сезоне вырастет.

«Очень рассчитывают, что побольше девчонок будет в очередном сезоне конкурса. Посмотрите, кто в наставниках [проекта] – [спикер Совета Федерации] Валентина Ивановна Матвиенко, [вице-премьер] Татьяна Алексеевна Голикова, [председатель Центробанка] Эльвира Сахипзадовна Набиуллина», – сказал Кириенко.

В пресс-службе организации отметили, что в течение двух лет доля женщин, подававших заявки на участие в проекте, составляла около 15%.