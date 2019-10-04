Кириенко рассказал про новую схему организации конкурса «Лидеры России»

Порядок конкурса «Лидеры России» в этом году изменится. Отныне кандидаты смогут выбрать одно из трех конкретных направлений – медицину, науку и образование, а также технологии и финансы, сообщил газете ВЗГЛЯД первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Но при этом, по его словам, сохранится и прежняя схема отбора, образно говоря, – «универсальных управленцев».

«Локомотивный проект «Россия – страна возможностей» – это проект отбора, обучения, подготовки, наставничества, выращивания квалифицированных управленцев. И это работает везде», – пояснил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, комментируя итоги заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей».

Кириенко считает, что ключевой проблемой для любой сферы – социальной, бизнеса, промышленности – остается качество управления. «Чтобы управлять регионом, министерством и ведомством, компанией, больницей, школой, институтом или лабораторией или промышленным предприятием, нужен квалифицированный управленец», – сказал он.

Кириенко пояснил, что теперь компетенции управленцев, которые будут подавать заявки на участие в конкурсе «Лидеры России», будут отличаться от прошлогодних, потому что в каждой сфере есть свои особые навыки, знания и требования. В пятницу это решение одобрил и президент Путин.

«Это значит, что у нас пошел совсем новый подход в третьем этапе конкурса «Лидеры России». У нас остается общеуправленческий универсальный путь, то есть человек может идти просто как универсальный управленец. С другой стороны, ребятам с базовым медицинским образованием может быть сложно соревноваться с антикризисными менеджерами, со специальными бизнес-задачами. Поэтому у нас впервые будет уникальная возможность, – человек, подавая заявку на участие в конкурсе «Лидеры России», сможет выбрать для себя один из профессиональных путей», – пояснил Кириенко.

По его словам, таких профессиональных направлений будет три. Кроме универсального, управленцы и лидеры могут выбрать направления в сфере здравоохранения, науки и образования, технологий и финансов. Он особо отметил востребованность управленческих кадров в медицинской сфере.

«Под них серьезный заказ. Как говорила сейчас вице-премьер Татьяна Голикова, это задачи, которыми занимается министерство здравоохранения. Они поставили себе задачу – отбирать большое количество квалифицированных управленцев, имеющих соответствующее образование, понимающих специфику здравоохранения. Им можно будет доверить руководство медицинскими учреждениями, научными институтами Здесь не годятся универсальные управленцы, ведь это специальные задачи», – подчеркнул замруководителя АП.

Напомним, в пятницу в Сочи, с участием президента Владимира Путина, на площадке образовательного центра «Сириус» состоялось заседание наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». Кириенко входит в наблюдательный совет. Возглавляет совет президент Владимир Путин.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека.

Второй конкурс «Лидеры России» начался в октябре 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

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