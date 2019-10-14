Проекты по поддержке традиционной культуры получат гранты на сумму более 1 млрд рублей

В 2019 году проекты, связанные с поддержкой традиционной культуры, исторической памяти и краеведения, получат свыше 1 млрд рублей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«У нас очевидно увеличение проектов, касающихся исторической памяти. В первую очередь, это связано с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Много проектов посвящены памяти героев и дорогам победы. В целом количество проектов, которые связаны с поддержкой традиционной культуры, исторической памяти, краеведения, существенно растет. Более миллиарда рублей (в 2019 году) ушло только на поддержку такого плана проектов», – сказал Кириенко на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества, передает РАПСИ.

По его словам, важно, чтобы гранты равномерно распределялись по всем регионам страны. «Мы следим за тем, чтобы у нас была высокая доля региональных организаций, сейчас 87% проектов, получивших финансирование, – это нестоличные организации. Среди 2 тыс. 128 проектов-победителей чуть больше тысячи – это малые города и небольшие населённые пункты», – отметил Кириенко.

На конкурс было подано 9 тыс. 73 проекта из всех регионов страны. До независимой экспертизы было допущено 8 тыс. 432 проекта. Стартовать проекты смогут с 1 ноября.