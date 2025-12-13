Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.7 комментариев
В РПЦ призвали журналистов к осторожности из-за фейков о церкви
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ отмечает рост количества фейковых информационных рассылок, которые осуществляются якобы от имени официальных структур РПЦ, призвав журналистов проявлять повышенную бдительность и осмотрительность, сообщает сайт религиозной организации.
«Ключевым принципом в такой ситуации должна стать обязательная перепроверка информации. При перепроверке отдел рекомендует обращаться к официальным каналам РПЦ, ресурсам синодальных учреждений, аккредитованным пресс-службам церковных структур», – говорится в сообщении синодального отдела. Там подчеркнули, что рассылки, поступающие с личных и неофициальных адресов или с сомнительных источников, даже если в них упоминаются церковные структуры, требуют дополнительной проверки.
В РПЦ также напомнили, что открыты для оперативного взаимодействия со СМИ и готовы оказывать содействие по вопросам, связанным с жизнью и деятельностью Русской церкви.
