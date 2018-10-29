В РПЦ Варфоломея назвали «голым королем»

«Варфоломей именует себя Вселенским патриархом, но он может именовать себя хоть космическим, хоть межгалактическим, для паствы и епископата его не существует. Он такой же раскольник, как Филарет», – сказал газете ВЗГЛЯД протоиерей Андрей Новиков. Так он прокомментировал решение собора УПЦ МП не присоединяться к создаваемой при участии Константинополя «украинской поместной церкви».

«Все останется, как и было, иначе и быть не могло. Епископат продемонстрировал серьезное, мощное внутреннее единство», – заявил протоиерей Андрей Новиков, член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП.

Во вторник собор епископов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, собравшись в Киево-Печерской лавре, решил прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Тем самым украинская православная церковь последовала примеру РПЦ. В заявлении, размещенном на сайте УПЦ, это решение объясняется тем, что, «признав раскольников в сущем сане, Константинопольский патриархат, согласно церковным правилам, сам встал на путь раскола».

В заявлении также подчеркивается, что процесс предоставления томоса – решения об автокефалии «украинской поместной церкви», начатый Вселенским патриархатом, «является искусственным, навязанным извне» и не отражает внутренней церковной необходимости.

Ранее президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей уже подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве для создания единой украинской автокефальной церкви. Как пояснил украинский лидер в своем Twitter, документ «завершает процесс предоставления томоса по всем канонам» православия. Было объявлено о планах провести собор новой автокефальной церкви.

По сути, Варфоломей – «это голый король», чьи решения и заявления не имеют для священнослужителей и паствы канонической церкви никакого значения, заявил протоиерей Андрей Новиков. Он подчеркнул: после раскольничьих действий Константинополя сам глава Фанара – «такой же раскольник», как и глава самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарет (Денисенко), и руководитель «Украинской автокефальной православной церкви» Макарий (Малетич), «и как многие другие люди в истории, боровшиеся против церковного единства».

По мнению собеседника, собор УПЦ, на котором присутствовали 83 из 90 епископов, говорит о том, что слухи о якобы некой сильной проавтокефальной партии, готовой предать церковь, оказались фейком.

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Решение УПЦ – это серьезный удар по позициям самого президента Порошенко, что «он подтвердил фактом своего неприезда». Напомним, ожидалось, что украинский лидер посетит собор УПЦ Московского патриархата (чьим прихожанином, к слову, Порошенко официально числится).

Еще более серьезный удар нанесен по позициям патриарха Варфоломея, считает Новиков. «Можно с помпой проводить сколько угодно соборов, объединять хоть тысячи, хоть десятки тысяч ряженых людей, именующих себя митрополитами, епископами и патриархами, но на самом деле они будут раскольниками и никем иным с духовной точки зрения», – пояснил он. «Канонической церкви в этом не присутствует, а поэтому грош цена подобным соборам и грош цена влиянию Варфоломея на настоящий канонический епископат. Ни на него, ни на его паству он никак повлиять не смог», – отметил священник.

По мнению собеседника, Варфоломей пытается нарастить влияние в православном мире «за счет различных отщепенцев и раскольников», которых он пытается признавать и комбинировать, но основная масса истинной православной церкви – масса епископата и народа – не принимает его действий. «Он не пользуется у них авторитетом, он разменял его на грязные политические игры, а вместе с авторитетом разменял и свою каноничность», – констатировал протоиерей Новиков.

Отказ УПЦ, по мнению протоиерея, приведет к существованию комбинации двух расколов, а с «истинной» церковью Варфоломей ничего не смог и не сможет поделать. «Никакого влияния его концепция вселенского первенства не имеет, он выглядит откровенно смешно. Если бы не было так трагично то, что он делает, можно было бы смеяться», – добавил отец Андрей.