Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Уничтожена пытавшаяся эвакуировать «Град» машина ВСУ в Запорожской области
Российские военные уничтожили пытавшуюся эвакуировать «Град» машину ВСУ
Российские операторы дронов обнаружили и уничтожили украинскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину, буксировавшую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в Запорожской области, сообщило Минобороны.
«В районе населенного пункта Общее Запорожской области расчетом FPV-дронов Центра «Рубикон» была обнаружена ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1, буксирующая установку реактивной системы залпового огня «Град». Серией ударов техника противника была уничтожена», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Кроме того, в районе Зеленого в ДНР серией ударов дронов-камикадзе было уничтожено замаскированное французское самоходное артиллерийское орудие CAESAR. Технику поразили расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили наземные роботизированные комплексы и полевые склады ВСУ в Запорожской области. В воскресенье операторы испытательного центра «Рубикон» уничтожили емкости с горюче-смазочными материалами украинских войск в Харьковской области. В начале месяца восемь украинских военнослужащих в возрасте старше 60 лет добровольно сдались в плен российскому бойцу в Запорожской области.