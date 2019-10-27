Протоиерей Смирнов назвал сообщение об избиении жены священником «феминистским вбросом»

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил о недостоверности сообщений о том, что рязанский священник якобы избил свою супругу.

«Это феминистский вброс», – заявил протоиерей Смирнов в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«С помощью НКО закупают сотрудников нашей Думы и прессу. И они муссируют эти темы и при этом врут направо и налево», – заявил священнослужитель.

«Просто это фейки такие», – добавил он.

По словам протоиерея, такая активность направлена на разрешение института семьи. Он отметил, что в России сейчас стремятся создать структуру, «которая без суда и следствия будет входить в семью, ее разорять, отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам». Эта цель уже реализуется в США, в Бельгии, где устраивают ярмарки для женщин, «которые с помощью суррогатного материнства сейчас ими просто торгуют откровенно», подчеркнул Димитрий Смирнов.

Он посетовал, что проступки и преступления других профессий гораздо реже тиражируются в СМИ, чем ситуации внутри РПЦ.

Священнослужитель также обвинил журналистов в искажении информации. «Я тут приболел немножко. 200 изданий печатали, что мне сделали операцию на сердце. Два поста было, что я уже умер. Очень интересно было», – добавил он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.

Между тем на сайте Рязанской епархии сообщается, что митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил иерею Владимиру Покровскому, клирику Казанского женского монастыря, в течение года служить в церкви за жестокое обращение с домочадцами и злоупотребление спиртным.

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