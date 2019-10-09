Выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки и белухи успешно адаптировались

Специалисты рассказали, что все выпущенные из «китовой тюрьмы» в Охотское море косатки и белухи успешно адаптировались в дикой природе и находятся в пределах традиционных видовых ареалов. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Всего в Охотское море были выпущены 10 особей косаток и 26 белух, сообщает «Интерфакс».

Напомним, осенью 2018 года появилась информация о подготовке незаконной продажи косаток в Китай. После этого было возбуждено уголовное дело о незаконном вылове животных и жестоком обращении с ними.

В марте Кремль взял ситуацию с «китовой тюрьмой» в Приморье под свой контроль. Позже для спасения косаток и белух к российским ученым присоединилась группа исследователей вместе с океанографом Кусто.

Последняя группа косаток была выпущена в естественную среду обитания в конце августа.

Голливудская актриса и зоозащитница Памела Андерсон направила президенту России Владимиру Путину письмо с благодарностью за решение освободить косаток и белух.