Памела Андерсон поблагодарила Путина за «смелое решение»

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НОВОСТЬ ЧАСА:Войска Турции начали пересекать сирийскую границу
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«Крафтовое пиво» стало жертвой безграмотности чиновников
При вербовке депутата Госдумы ФБР нарушило законы разведки
Жизнь российских заключенных изменит контрразведчик
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур
В чем проблема поколения, выросшего в мире «Убера» и доставки еды
Валерия Касамара, проректор НИУ ВШЭ, директор Института политических исследований НИУ ВШЭ
Инфантильность молодежи – не только вина родителей, это еще и следствие того, как меняется мир. Студенты, выросшие с телефоном в руке, не понимают, почему нельзя нажать две кнопки и получить работу, а потом нажать еще одну и ее отменить. Подробности...
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Россия освободилась от комплекса ученика Запада
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Период внешнеполитической реабилитации и эмансипации России, затянувшийся на долгие четверть века, завершился даже на риторическом уровне. Теперь мы не только делаем, но и думаем и говорим самостоятельно. Подробности...
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Что сулит Ближнему Востоку «великая и непревзойденная мудрость» Трампа
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Америке не впервой «кидать» своих союзников. Стратеги США давно вожделели такого развития событий на Ближнем Востоке. Теперь им предстоит разработать стратегию на самый худший случай – когда их желания исполнились. Подробности...
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Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге
Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родныхПодробности...
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Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети
Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»Подробности...
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В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»
Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянокПодробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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