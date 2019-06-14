Суд оштрафовал четвертую компанию-отловщика косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 56,4 млн рублей за нарушения правил рыболовства ООО «Океанариум ДВ» – четвертой компании, отловившей косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Приморье.

Рассмотрение по существу дела в отношении ООО «Океанариум ДВ» началось во вторник, 11 июня. Тогда было заявлено, что с нарушениями выловлены три косатки, передает РИА «Новости».

Среди вмененных нарушений – несоответствие используемых орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки косаток, места лова. Также отмечено, что на судах не было ветеринарного врача.

Защита компании вину не признала.

В пятницу, 14 июня, суд продолжил рассмотрение дела. К материалам приобщили оценку стоимости отловленных ресурсов торговой промышленной палатой, а также акты ветеринарного обследования животных.

Защита ходатайствовала о переносе заседания из-за отсутствия адвоката и свидетеля, суд отказал.

«ООО «Океанариум ДВ» признать виновным и назначить штраф 56 млн 429 тыс. рублей», – сказала судья Ольга Ясинская.

Отмечается, что документы по административным делам по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство» в отношении четырех компаний поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ.

7 июня суд назначил одной из них – ООО «Белый кит» – штраф в 28 млн рублей. На заседании было заявлено, что компания выловила с нарушениями трех косаток.

Также началось рассмотрение дел в отношении ООО «Сочинский дельфинарий» и ООО «Афалина», они продолжатся 19 и 17 июня соответственно.

Ранее стало известно, что выпуск косаток из «китовой тюрьмы» отложили.