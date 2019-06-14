Выпуск косаток из «китовой тюрьмы» отложили

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Налог Чубайса заставит россиян позеленеть

Подписав Парижские соглашения по климату, Россия обязалась сократить выбросы углекислого газаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Анатолий Чубайс призвал обложить россиян новым налогом. На этот раз «зеленым», то есть экологическим. Цель – пресечь выбросы углекислого газа, помочь развитию солнечной и ветряной энергетики. Но новый налог не сделает страну чище, а россиян – богаче, полагают эксперты. Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Нужны ли России новые авианосцы

ТАВКР «Адмирал Кузнецов» еще долго будет единственным в составе ВМФ РФ авианосцемФото: Лев Федосеев/ТАСС
Появились новые сообщения о начале разработки Россией проекта авианосца – на этот раз атомного. Это вновь сделало актуальным вопрос, который российские моряки обсуждают десятилетиями: нужен ли стране авианосный флот, где его размещать и что делать с единственным оставшимся в стране подобным боевым кораблем, ТАВКР «Адмирал Кузнецов»? Подробности...
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Президент Польши перепутал смелость с глупостью

«Польский Прометей, или Аллегория на побежденную Польшу» - картина французского художника Ораса Верне о польском восстании против России в 1830-м годуФото: Ораса Верне
Заявление польского президента Анджея Дуды о том, что поляки храбрее русских, вызвало насмешки в России. Однако за этим заявлением стоит вполне объяснимое самосознание наших соседей, которое нужно учитывать в процессе собирания русского мира и выстраивания наших отношений с Западом. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Хотим бегать от полиции и делать селфи в автозаках

Дмитрий Ольшанский, публицист
В день освобождения Ивана Голунова большая и неожиданная победа уже почти покорно лежала в руках нашей интеллигенции. Мяч уже, казалось, летел в чужие ворота – и вдруг, каким-то невероятным усилием, эти люди забили его сами себе. Подробности...
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Как превратить протест в абсурд

Алексей Алешковский, сценарист
На улицы вышло много хороших и честных людей, только чего они хотели добиться? Конечно, народные гулянья с автозаками веселее и интеллигентнее, чем пьянки с мордобоем. Но польза – примерно та же. Подробности...
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Почему Трамп хочет экономического «самоубийства» Китая

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
По утрам президенты крупнейших держав жмут друг другу руки, а по вечерам хладнокровно объявляют миру о введении новых санкций. Америка делает все возможное, дабы подпилить ножку на стуле юаня. Но соперника Трамп явно недооценил. Подробности...
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            Выпуск косаток из «китовой тюрьмы» отложили

            14 июня 2019, 08:32

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Компании-отловщики косаток перенесли на неделю выпуск четырех животных из «китовой тюрьмы», сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.

            Адвокат заявил, что ранее «был запланирован выпуск четырех косаток, но он был отложен на неделю», передает РИА «Новости».

            При этом защитник не пояснил, с чем связан перенос, и не уточнил, чьи именно это косатки.

            В пятницу суд рассматривает административное дело о нарушении правил рыболовства в отношении ООО «Океанариум ДВ».

            7 июня глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что выпуски косаток и белух из «китовой тюрьмы» начнутся в ближайшие десять дней.

            В пресс-службе компаний-отловщиков от комментариев воздержались.

            Напомним, в феврале президент Владимир Путин поручил решить судьбу косаток в центре передержки в Приморье. В июне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал об исполнении поручений Путина по косаткам.

            При этом в мае директор одной из компаний-отловщиков косаток заявил, что не собирается выпускать животных. В ответ на это в пресс-службе Росрыболовства сообщили, что животных выпустят, основываясь на рекомендациях консилиума ученых, предположительный срок – июль-август.

            В Кремле также отреагировали на ситуацию. Дмитрий Песков отметил, что необходимости в дополнительных поручениях нет, ранее «все было четко сформулировано».


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