Выпуск косаток из «китовой тюрьмы» отложили

Компании-отловщики косаток перенесли на неделю выпуск четырех животных из «китовой тюрьмы», сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.

Адвокат заявил, что ранее «был запланирован выпуск четырех косаток, но он был отложен на неделю», передает РИА «Новости».

При этом защитник не пояснил, с чем связан перенос, и не уточнил, чьи именно это косатки.

В пятницу суд рассматривает административное дело о нарушении правил рыболовства в отношении ООО «Океанариум ДВ».

7 июня глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что выпуски косаток и белух из «китовой тюрьмы» начнутся в ближайшие десять дней.

В пресс-службе компаний-отловщиков от комментариев воздержались.

Напомним, в феврале президент Владимир Путин поручил решить судьбу косаток в центре передержки в Приморье. В июне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал об исполнении поручений Путина по косаткам.

При этом в мае директор одной из компаний-отловщиков косаток заявил, что не собирается выпускать животных. В ответ на это в пресс-службе Росрыболовства сообщили, что животных выпустят, основываясь на рекомендациях консилиума ученых, предположительный срок – июль-август.

В Кремле также отреагировали на ситуацию. Дмитрий Песков отметил, что необходимости в дополнительных поручениях нет, ранее «все было четко сформулировано».