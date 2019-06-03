Песков рассказал об исполнении поручений Путина по косаткам

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контрольное управление президента следит за исполнением поручений Владимира Путина по судьбе косаток в бухте Средняя.

«Осуществляется по линии нашего Контрольного управления [президента РФ] полный контроль за выполнением этого поручения», – пояснил Песков, передает ТАСС. По его словам, на данный момент там проходит «спокойная работа», которая «нацелена на результат».

В феврале президент Владимир Путин поручил решить судьбу косаток в центре передержки в Приморье. В марте 2019 года в Кремле заявили, что возьмут вопрос под свой контроль, а в апреле глава Минприроды рассказал о возможном освобождении косаток летом.

В мае экологи заявили, что решение выпустить косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье прямо на месте является опасным для самих животных.