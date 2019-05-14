Экологи выступили против выпуска косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя

Экологи уверены, что решение выпустить косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье прямо на месте является опасным для самих животных.

Специалисты «Эковахты Сахалина» Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии напомнили, что представители Росрыболовства, Минприроды намерены в период с 18 по 20 мая выпустить всех животных в бухте Средняя, передает «Интерфакс».

Однако, по мнению экологов, такое решение противоречит предписаниям экспертной группы во главе с Жан-Мишелем Кусто.

«Эксперты команды Кусто, включая и российских, подробно описывают все риски выпуска косаток в бухте Средняя и категорически не рекомендуют этого делать. Косатки, выпущенные на месте их нынешнего содержания, с большой вероятностью не смогут найти себе пищу, поскольку будут находиться в несвойственной им среде, в незнакомых условиях», – говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют выпустить животных в местах их отлова. Поскольку косатки не готовы добывать себе пищу полностью самостоятельно без какой-либо помощи, скорее всего, они вернутся к вольерам, уверены в «Эковахте Сахалина».

В апреле ученые приняли решение выпустить всех животных из «китовой тюрьмы» в Приморье в дикую природу.

Напомним, о «китовой тюрьме» стало известно после заявления Greenpeace в октябре 2018 года о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Отмечалось, что животные содержались в бухте Средняя, которую позже и назвали «китовой тюрьмой».

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. В марте 2019 года в Кремле заявили, что возьмут вопрос под свой контроль, а в апреле глава Минприроды рассказал о возможном освобождении косаток летом.

Команда исследователей океана во главе с Жан-Мишелем Кусто по приглашению Минприроды и губернатора Приморья Олега Кожемяко помогала разобраться в ситуации с «китовой тюрьмы».