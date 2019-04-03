Кусто получил российскую визу

Команда океанолога Жана-Мишеля Кусто, сына Жака-Ива Кусто, получила российские визы, она примет участие в операции по спасению и реабилитации белух и косаток из «китовой тюрьмы», сообщил глава общественной организации «Экологическая вахта» Дмитрий Лисицын.

Лисицын подчеркнул, что фонд Кусто привлек экспертов, которые входят в число лучших в мире. В Россию приедут ученые Джефф Фостер, Кэти Фостер, Чарльз Виник, Гарри Рэйбин, Девид Гордон.

Ожидается, что Кусто прилетит в Москву 3 апреля, а покинет Россию 9 апреля, передает РИА «Новости».

Визы его команде выдали в посольстве России в Вашингтоне.