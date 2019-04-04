Команда Кусто прибыла в Россию для спасения косаток

Команда исследователей океана во главе с Жан-Мишелем Кусто прибыла в Россию для спасения косаток из «китовой тюрьмы», сообщил руководитель общественной организации «Экологическая вахта» Дмитрий Лисицын.

Лисицын сообщил, что «Кусто и другие эксперты прибыли в Москву», и «пока у них все по плану – встреча с Минприроды, пресс-конференция, вылет в Приморье», передает РИА «Новости».

После встречи с российскими чиновниками Кусто и его команда планируют приступить к совместной работе по оценке состояния млекопитающих из так называемой китовой тюрьмы.

Ранее на имя Кусто было отправлено официальное письмо-приглашение от губернатора Приморья Олега Кожемяко.

До этого стало известно об ухудшении состояния косаток и белух в приморской бухте Средняя. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщал, что главе государства регулярно докладывают о ситуации вокруг «китовой тюрьмы».

До этого Путин поручил решить судьбу косаток и белух; в Кремле заявляли, что берут вопрос под свой контроль.

Актер Леонардо Ди Каприо выступал за скорейший выпуск этих млекопитающих, присоединившись к просьбе актрисы Памелы Андерсон, которая обратилась к президенту Путину с открытым письмом.

В апреле сообщалось, что вольеры «китовой тюрьмы» пообещали расширить.