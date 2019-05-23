Одна из компаний отказалась выпускать косаток из «китовой тюрьмы»

Руководство ООО «Афалина», одной из четырех компаний-отловщиков, содержащих косаток и белух в приморской «китовой тюрьме», не собирается возвращать животных в океан, несмотря на решение международных и российских ученых и властей.

Директор ООО «Афалина» Алексей Решетов в Южно-Сахалинске, где в городском суде проходит слушание иска зоозащитников о выпуске косаток из «китовой тюрьмы», заявил, что «любой вопрос о выпуске» может быть поставлен только после лишения его «права собственности», передает «Интерфакс».

«О каком выпуске идет речь? Это (косатки и белухи) моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает», – заявил он.

Также директор компании сообщил, что СМИ якобы публикуют недостоверные сведения о проблеме, «никаких решений о выпуске не принималось».

«Ту «пургу», которую «несут» в прессе, у меня здоровья не хватит за всеми журналистами бегать и привлекать к ответственности. Хотя, если вдруг что-то случиться с моим бизнесом, у меня есть план работ лет на пять. Я могу каждого журналиста за недостоверную информацию «подергивать» и жить на это долго и счастливо», – добавил он.

По его словам, животные в «китовой тюрьме» живы, здоровы, хорошо питаются и привыкли к человеку.

«Консилиум прошел, все сказали, что мы их содержим просто замечательно, что все просто в шоке, как мы смогли это сделать. Есть небольшие вопросы: надо где-то увеличить пространство для животных, есть такая рекомендация», – отметил он.

Напомним, о «китовой тюрьме» стало известно после заявления Greenpeace в октябре 2018 года о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток.

В феврале президент России Владимир Путин поручил решить судьбу косаток в центре передержки в Приморье. В марте 2019 года в Кремле заявили, что возьмут вопрос под свой контроль, а в апреле глава Минприроды рассказал о возможном освобождении косаток летом.

В ситуации с косатками помогала разобраться команда исследователей океана во главе с Жан-Мишелем Кусто по приглашению Минприроды и губернатора Приморья Олега Кожемяко.

В мае экологи заявили, что решение выпустить косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье прямо на месте является опасным для самих животных.