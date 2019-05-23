Кремль удивили сообщения об отказе выпускать косаток из «китовой тюрьмы»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что поручения главы государства Владимира Путина по решению судьбы косаток в «китовой тюрьме» не выполняются.

В четверг генеральный директор одной из четырех компаний-отловщиков, содержащих косаток и белух в приморской «китовой тюрьме», Алексей Решетов заявил, что организация не будет возвращать животных в океан, несмотря на решение международных и российских ученых и властей.

«С удивлением сегодня услышали вот эти заявления представителя или собственника компании, которая занималась отловом», – отметил Песков, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля пояснил, что необходимо «освежить в памяти» перечень поручений, которые давал президент по поводу «китовой тюрьмы».

«Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях. Все было четко сформулировано. Пока можно констатировать, что эти поручения, как минимум в части, не выполняются», – сказал пресс-секретарь.

По его словам, будут сверены часы, чтобы определить, в какой именно части поручения главы государства не выполняются.

В феврале президент России Владимир Путин поручил решить судьбу косаток в центре передержки в Приморье. В марте 2019 года в Кремле заявили, что возьмут вопрос под свой контроль, а в апреле глава Минприроды рассказал о возможном освобождении косаток летом.

В ситуации с косатками помогала разобраться команда исследователей океана во главе с Жан-Мишелем Кусто по приглашению Минприроды и губернатора Приморья Олега Кожемяко.

В мае экологи заявили, что решение выпустить косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье прямо на месте является опасным для самих животных.