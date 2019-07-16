На волю выпустили вторую партию косаток

Вторую группу косаток, содержавшихся в бухте Средняя, выпустили в Охотское море в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

«После погрузки в бухте Средняя 11 июля и транспортировки на протяжении пяти дней до мыса Перовского все животные благополучно выпущены в Охотское море», – передает ТАСС сообщение института.

Ранее во вторник представитель РПК «Восточное», на базе которого перегружают животных, сообщил, что косаток из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского на побережье Хабаровского края.



«Последняя машина с косатками отправилась из Иннокентьевки около 22.30 (15.30 мск). Машины уже добрались до мыса Перовского, где их выпустят», – передает РИА «Новости» слова источника.

Кроме того, стало известно, когда выпустят третью партию косаток.

«Следующий этап выпуска состоится через две недели. Количество выпускаемых животных мы определим в ближайшее время», – сообщила директор ВНИРО Кирилла Колончина.

Напомним, 27 июня в естественную среду были выпущены две косатки и шесть белух из «китовой тюрьмы» в Приморье.

Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.