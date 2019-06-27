Из «китовой тюрьмы» выпустили первых косаток и белух

В естественную среду выпущены две косатки и шесть белух из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского [в Хабаровском крае]. Две косатки и шесть белух выпущены в естественные условия», – передает ТАСС слова пресс-секретаря Алексея Смородова.

Он сообщил, что ветеринары взяли у животных все необходимые анализы, показатели здоровья у них хорошие. У косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении.

Смородов отметил, что в районе выпуска животных благоприятные погодные условия. Ученые сообщили, что косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива. Белух выпустили во второй половине дня, они сразу ушли в открытое море.

Накануне косаток и белух доставили к мысу Перовского Николаевского района Хабаровского края.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.

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