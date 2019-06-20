Путин объяснил суть проблемы «китовой тюрьмы» в Приморье

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.

«Проблема известна и понятно, из-за чего сложности возникают, – только косатки стоят порядка 100 млн долларов, так что заинтересантов много. Где большие деньги, там всегда сложности с решением», – сказал президент.

Во время прямой линии был показан репортаж из Приморья, где утром началась операция по выпуску в дикую природу двух косаток и шести белух.

Также на связь вышел вице-премьер России Алексей Гордеев. Он сообщил: «Правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов косаток в культурно-просветительских целях, оставить вылов только в научных целях и для народов Крайнего Севера в небольших количествах».

Напомним, осенью 2018 года появилась информация о подготовке незаконной продажи косаток в Китай. После этого было возбуждено уголовное дело о незаконном вылове животных и жестоком обращении с ними.

В марте Кремль решил взять проблему косаток в Приморье под свой контроль. А в апреле к российским ученым присоединилась группа исследователей во главе с океанографом Кусто, чтобы решить проблему спасения косаток и белух. В итоге было принято решение выпустить их в естественную среду. В начале июня суд назначил наказания компаниям, отловившим косаток и белух.

Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным идет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».