В Охотское море выпустили третью группу косаток из «китовой тюрьмы»

В Охотском море выпущена третья группа косаток, которые содержались в приморской бухте Средняя, сообщил секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

«Все косатки выпущены в Охотское море. Выпуск прошел по уже отработанному и успешно зарекомендовавшему себя сценарию. Использование вольера ученые и тренеры в самый последний момент решили отменить» – передает ТАСС слова Смородова.

Он сообщил также, что косаток некоторое время будут держать в вольере в 500 метрах от берега, чтобы дать им реадаптироваться перед выпуском на волю.

«Был риск потери контроля за животными, если бы косатка нырнула в вольере на глубину и там по каким-либо причинам запуталась или зацепилась за сеть. Поэтому мы погрузили всех трех животных вместе в транспортировочную клеть катамарана и одновременно их выпустили, отойдя от берега на 700 метров», – рассказал замдиректора по науке ВНИРО Вячеслав Бизиков.

В данный момент за косатками с берега следят ученые, эксперты и общественники, участвовавшие во всех этапах движения и выпуска животных.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.

27 июня в естественную среду были выпущены две косатки и шесть белух из «китовой тюрьмы» в Приморье, а 16 июля на волю выпустили вторую партию косаток.