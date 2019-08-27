Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море

Последнюю группу содержавшихся в приморской бухте Средней косаток выпустили в Охотское море, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«Животные проделали путь в 1800 км из бухты Средней Приморского края к побережью Охотского моря, длившийся пять дней. Несмотря на сложности с тяжелой дорожной ситуацией в Приморье, вызванной продолжительными ливнями, паводком и поднятием уровня воды в реке Амур, морские млекопитающие были успешно доставлены к месту выпуска. Две косатки и шесть белух после проведения необходимых процедур по реадаптации, взятию анализов и установке спутниковых меток были выпущены в естественные условия обитания», – сказано в сообщении НИИ, передает ТАСС.

Отмечается, что косаток – самку Харю и самца Фореста – выпускали одновременно через транспортировочную клеть, установленную на катамаране, а перед этим животным сделали массаж, восстановив мышечный тонус.

Косатки были выпущены в 500 м от берега, сначала они покружили, а потом вместе ушли в северную часть залива. После этого начался выпуск белух. Кран опускал носилки с животным на мягкий мат на берегу, где ученые производили замеры белух, брали анализ крови, тканей и выдоха, а после этого кран поднимал носилки и опускал в воду возле берега на глубину 1,5 метра, где два тренера помогали животному аккуратно освободиться из носилок.

Представители ВНИРО отметили, что будут следить за поведением животных в первые дни нахождения в дикой природе.

27 июня в естественную среду были выпущены две косатки и шесть белух из «китовой тюрьмы», 16 июля на волю выпустили вторую партию косаток, а 6 августа в Охотское море выпустили третью партию косаток.

Напомним, осенью 2018 года появилась информация о подготовке незаконной продажи косаток в Китай. После этого было возбуждено уголовное дело о незаконном вылове животных и жестоком обращении с ними.

В марте Кремль решил взять проблему косаток в Приморье под свой контроль. А в апреле к российским ученым присоединилась группа исследователей во главе с океанографом Кусто, чтобы решить проблему спасения косаток и белух. В итоге было принято решение выпустить их в естественную среду. В начале июня суд назначил наказания компаниям, отловившим косаток и белух.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.