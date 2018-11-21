Как власть поддерживает волонтерское движение

Добровольцы-экологи добились закрытия более чем 11 тысяч незаконных свалок, сообщили на проходящем в столице Международном форуме волонтеров. Добровольцы не только своими руками разбирали свалки, но и смогли добиться взаимодействия с федеральными чиновниками – в первую очередь из Минприроды. Но готовы ли другие ведомства прийти на помощь волонтерам?

Добровольцы, занимающиеся защитой природы, в прошлом году ликвидировали в России более 11 тысяч незаконных свалок. Такие сведения привел спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, выступая во вторник на Международном форуме добровольцев, который проходит в Москве.

Ликвидированные 11 тысяч нелегальных свалок – это очень впечатляющая цифра, подчеркнул Иванов. «Много делается на особо охраняемых природных территориях. Волонтеры убирают следы прошлой хозяйственной деятельности, придают заповедникам первозданный вид», – цитировал ТАСС спецпредставителя президента. Иванов особо выделил работу добровольцев в Арктике и на Байкале.

В целом, во время третьего дня работы международного волонтерского форума экологическая тема была лейтмотивом. Так, перед участниками слета (в котором, напомним, приняли участие 15 тысяч делегатов из России и 120 зарубежных стран) выступил руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Андрей Барышников. Он отметил: «За 2018 год на особо охраняемых природных территориях России было проведено около 2 тысяч акций с участием более 50 тысяч волонтеров». По мнению Барышникова, «зеленое» добровольчество особенно активно развивалось в уходящем году – который, напомним, решением Владимира Путина был объявлен Годом волонтера.

При этом много еще предстоит сделать. Гендиректор экспоцентра «Заповедники России» Мирзега Абдуселимов, выступая на форуме, посетовал: у волонтеров-экологов пока что нет глобальной информационной площадки для коммуникации и обмена опытом – подобной той площадки, которая есть у волонтеров-медиков.

«Зеленое» направление добровольчества уже стало хорошим примером совместной работы властей и неравнодушных граждан. Речь идет о всероссийской акции «эко-волонтерский лагерь «Экодемия», которая прошла в этом году в 12 заповедниках и национальных парках.

Добровольцы «узнали о правилах поведения на особо охраняемых природных территориях и теперь передают эти знания своим единомышленникам», – подчеркнул Мирзега Абдуселимов, которого цитировало РИА Новости . Около полутора тысяч активистов приняли участие в благоустройстве территории, оборудовании новых экологических троп, уходе за растениями и животными. По словам представителей «Заповедников России» в 2019-году проект «Экодемия» будет продолжен.

Это проект, который был организован Министерством природных ресурсов и экологии – лишь одно из проявлений упомянутой выше кооперации между волонтерами и властями. На форуме отмечалось: волонтерские инициативы также вошли в целевые программы и рабочие планы Минздрава, министерства строительства, министерства культуры, а также, что немаловажно – в планы МЧС.

Привлечение добровольцев к работе в чрезвычайных ситуациях – возрождение хорошо себя зарекомендовавшей практики советских времен, – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД председатель Высшего Совета Российского союза спасателей Сергей Щетинин. «В 1970-80-х годах государство активно поддерживало добровольчество в чрезвычайных ситуациях. Проводились соревнования среди высших учебных заведений, среди промышленных предприятий, среди спортивных секций туризма и альпинизма», – напомнил собеседник.

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«Были учебные центры, в которых подходили подготовку добровольцы по разным видам ликвидаций чрезвычайных ситуаций», – отметил Щетинин. Он обратил внимание, что в советском КЗоТе была статья, которая касалась выполнения государственных обязанностей. «На ее основании добровольцев освобождали с работы с сохранением заработной платы, – указал руководитель «Россоюзспаса». – Они представляли своим работодателям справки, что они участвовали в спасательных работах. Это был важный стимулирующий момент».

Теперь происходит возврат к этому опыту, подчеркнул Щетинин. «В этом году приняли поправки к закону о благотворительности. Там прописали возможности создания регламентов взаимоотношения между ведомствами как раз по тематике добровольчества в ЧС, – напомнил Щетинин. – Сейчас различные государственные и негосударственные структуры выделяют гранты, субсидии на развитие добровольчества в чрезвычайных ситуациях».

Во многих регионах уделяется значительное внимание строительству ресурсных центров для развития добровольчества, указал собеседник. «Наша организация, «Российский союз спасателей», которая работает во всех субъектах, состоит из трех составляющих: взрослой, студенческой и школы безопасности для детей. Мы, начиная с детского сада и школьной скамьи, практически обучаем навыкам действий в различных чрезвычайных ситуациях и в том числе оказания помощи», – рассказал Щетинин. «Студенческие отряды у нас очень развиты. Большое количество студентов в вузах создают общественные спасательные отряды», – добавил собеседник.

Взаимодействие с вузами и школами касается не только волонтеров-спасателей, но и добровольческого движения в целом. На форуме отмечалось – совместно с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования создаются добровольческие отряды в школах и волонтерские центры на базе университетов. «Добровольчество даже не то чтобы прижилось в школах, в колледжах, в вузах. Эти организации, в первую очередь вузы, стали ресурсными центрами по развитию добровольчества», – ранее сообщила газете ВЗГЛЯД ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок. Но вернемся к добровольцам-спасателям.

«У нас очень большой общественный специализированный спасательный отряд, который состоит из высококлассных спортсменов: альпинистов, спелеологов, горных туристов, дайвингистов и т.д., – рассказал Сергей Щетинин. – Наши ребята –

кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, альпинисты – могут проводить очень серьезные спасательные акции, естественно, с помощью МЧС.

Мы, бывает, приходим на помощь МЧС. Также есть добровольцы, которые имеют свою авиацию, легкие вертолеты, которые могут в случае необходимости, по желанию, привлекаться к спасательным и поисковым мероприятиям», – подчеркнул собеседник.

Совместно с МЧС формируется сеть центров поддержки добровольчества в области культуры безопасности и ликвидации стихийных бедствий. В этом году десять регионов получили субсидии на создание и развитие ресурсной организации в размере от 10,5 до 11,2 миллионов рублей. При этом, как отметил Щетинин, в развитии движения спасателей-добровольцев существует по-прежнему не решенная проблема. «Это освобождение без последствий от работы и учебы для участия в крупных спасательных акциях», – отметил собеседник.

Еще одна появившаяся в советские времена организация – Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), получила новый импульс развития с подъемом современного волонтерства. «Во всем мире и у нас уже сформировались глубокие традиции по привлечению добровольцев к сохранению наследия. Очень знаменательно, что в последние три-четыре года деятельность волонтеров-добровольцев в этой сфере, становится все шире и шире. В регионах появляются различные инициативы, организации и власть сегодня обращает на это внимание, что очень хорошо», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Центрального совета ВООПИК Артем Демидов.

Демидов отметил, что поддержку культурного волонтерства обеспечил президент Путин. В майском «суперуказе», во впервые появившемся разделе «Национальные проекты и культура», была обозначена необходимость правительства осуществлять поддержку добровольческих движений и инициатив в сфере сохранений культурного наследия.

«Со следующего года организации этой сферы, инициативы и добровольцы получат в том числе и финансовую поддержку со стороны правительства России. Это большое достижение, мы очень ждем, что будет открытый грантовый конкурс, программу которого сейчас разрабатывает Минкульт», – добавил собеседник.

В рамках другого приоритетного проекта – формирования комфортной городской среды, волонтерские инициативы поддерживает федеральное министерство строительства и ЖКХ. По данным Минстроя и всероссийского проекта «Городские реновации», порядка 100 тысяч волонтеров принимают участие в благоустройстве своих городов. А в октябре Минстрой начал проект «Агент ЖКХ»: добровольцы проверяют, как идут работы по благоустройству дворов и т.д. – и сигнализируют о халтурной работе исполнителей.

Волонтерские начинания пользуются поддержкой и в рамках проекта укрепления общественного здоровья, который курирует Минздрав. Как отмечалось накануне на форуме, стараниями добровольцев из движения «Волонтеры-медики» было отремонтировано более тысячи фельдшерско-акушерских пунктов. Добавим, что в Минздраве приняли решение поддержать социальную активность молодых будущих врачей. Медвузы с будущего года будут учитывать опыт волонтерства у абитуриентов, сообщила участникам форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Минздрав в целом демонстрирует хороший пример – давно и плотно взаимодействует с организацией «Волонтеры–медики», поддерживает их, работает вместе с ними и помогает им реализовывать направление профессионального волонтерства, – заметила в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель дирекции Года добровольца (волонтера) в России, директор «Роспатриотцентра» Ксения Разуваева.

В целом, такое взаимодействие вплоть до уровня правительства – логичное продолжение развития добровольчества в нашей стране, подчеркивает собеседница. Несмотря на то, что закон о волонтерстве, классифицирующий волонтеров и их деятельность, был принят только в мае этого года, волонтеры сегодня уже неотъемлемая часть деятельности многих министерств, отметила Разуваева.

«Очевидно, что сейчас это будет везде, волонтеры будут интегрироваться в профессиональную деятельность, министры обращают на них внимание и делают ставку на развитие волонтерства и это радует. Главное, чтобы это продолжилось», – отметила руководитель дирекции Года добровольца.

«Мы в рамках Международного форума добровольцев и в целом надеемся, что «Год добра» – так мы сокращенно называем год добровольца - не закончится, а продолжится и дальше, пока будет гореть огонь в наших сердцах. Пока мы наблюдаем хорошую тенденцию: он только разгорается, нас становится все больше, а это значит, что год добровольца продлится и дальше – как мы говорим, «будет 32 декабря», – добавила она.