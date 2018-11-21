Как власть поддерживает волонтерское движение

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4 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:33  |  vz.ru
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Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Впервые страна Персидского залива покидает ОПЕКФото: Ramzi Boudina/Reuters
ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения? Подробности...
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Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

Лидеры крупнейших мировых держав первый раз собрались в АргентинеФото: Zuma/ТАСС
13-й саммит «большой двадцатки», прошедший в Буэнос-Айресе, многие называют неудачным – как из-за хода многосторонней дискуссии, так и из-за отмененной встречи Трампа с Путиным. Однако значение «большой двадцатки» не зависит от субъективных оценок – она является объективным портретом современного миропорядка. Подробности...
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Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов»

Можно добавить в корзину, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на домФото: скриншот сайта
Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в Сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться. Подробности...
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Зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД

Фото: Снимок с видео/
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Российское реальное или мнимое нарушение ДРСМД – это лишь повод для выхода из договора, который используют Штаты. Трамп чётко сказал, что главная причина – это не Россия, а Китай», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-международник Фёдор Лукьянов, комментируя стартующий в Брюсселе саммит НАТО, где планируется обсуждение возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Кант проиграл в честной борьбе

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Несмотря на прогерманскую пропаганду, несмотря на провокации вандалов, история с голосованием показала следующее: калининградцы в большинстве своем настроены патриотично и выбирают собственных, исторически российских выдающихся личностей. Подробности...

Почему оппозиция больше не возбуждает русский народ

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
История отношений нашей либеральной оппозиции и власти адекватно описывается в категориях ссоры двух сестер-близняшек из-за одного зрелого любовника (надеемся, что так русский народ еще никто не называл). Подробности...
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Претенденты на роль «гуру» распугали участников либеральной секты

Антон Крылов, журналист
Брилёв не совершил ничего ужасного ни с какой точки зрения. Хотите быть моральными авторитетами – так и ведите себя соответствующе. Но, похоже, что однажды примеренная шапочка «морального авторитета» прирастает к голове навсегда. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Как власть поддерживает волонтерское движение

          Участники проекта «Экодемия», поддержанного Минприроды, работали в 12 заповедниках и национальных парках   4 декабря 2018, 20:30
          Фото: vk.com/ecodemiya
          Текст: Михаил Мошкин

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          Добровольцы-экологи добились закрытия более чем 11 тысяч незаконных свалок, сообщили на проходящем в столице Международном форуме волонтеров. Добровольцы не только своими руками разбирали свалки, но и смогли добиться взаимодействия с федеральными чиновниками – в первую очередь из Минприроды. Но готовы ли другие ведомства прийти на помощь волонтерам?

          Добровольцы, занимающиеся защитой природы, в прошлом году ликвидировали в России более 11 тысяч незаконных свалок. Такие сведения привел спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, выступая во вторник на Международном форуме добровольцев, который проходит в Москве.

          Ликвидированные 11 тысяч нелегальных свалок – это очень впечатляющая цифра, подчеркнул Иванов. «Много делается на особо охраняемых природных территориях. Волонтеры убирают следы прошлой хозяйственной деятельности, придают заповедникам первозданный вид», – цитировал ТАСС спецпредставителя президента. Иванов особо выделил работу добровольцев в Арктике и на Байкале.

          В целом, во время третьего дня работы международного волонтерского форума экологическая тема была лейтмотивом. Так, перед участниками слета (в котором, напомним, приняли участие 15 тысяч делегатов из России и 120 зарубежных стран) выступил руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Андрей Барышников. Он отметил: «За 2018 год на особо охраняемых природных территориях России было проведено около 2 тысяч акций с участием более 50 тысяч волонтеров». По мнению Барышникова, «зеленое» добровольчество особенно активно развивалось в уходящем году – который, напомним, решением Владимира Путина был объявлен Годом волонтера.

          При этом много еще предстоит сделать. Гендиректор экспоцентра «Заповедники России» Мирзега Абдуселимов, выступая на форуме, посетовал: у волонтеров-экологов пока что нет глобальной информационной площадки для коммуникации и обмена опытом – подобной той площадки, которая есть у волонтеров-медиков.

          «Зеленое» направление добровольчества уже стало хорошим примером совместной работы властей и неравнодушных граждан. Речь идет о всероссийской акции «эко-волонтерский лагерь «Экодемия», которая прошла в этом году в 12 заповедниках и национальных парках.

          Добровольцы «узнали о правилах поведения на особо охраняемых природных территориях и теперь передают эти знания своим единомышленникам», – подчеркнул Мирзега Абдуселимов, которого цитировало РИА Новости. Около полутора тысяч активистов приняли участие в благоустройстве территории, оборудовании новых экологических троп, уходе за растениями и животными. По словам представителей «Заповедников России» в 2019-году проект «Экодемия» будет продолжен.

          Это проект, который был организован Министерством природных ресурсов и экологии – лишь одно из проявлений упомянутой выше кооперации между волонтерами и властями. На форуме отмечалось: волонтерские инициативы также вошли в целевые программы и рабочие планы Минздрава, министерства строительства, министерства культуры, а также, что немаловажно – в планы МЧС.

          Привлечение добровольцев к работе в чрезвычайных ситуациях – возрождение хорошо себя зарекомендовавшей практики советских времен, – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД председатель Высшего Совета Российского союза спасателей Сергей Щетинин. «В 1970-80-х годах государство активно поддерживало добровольчество в чрезвычайных ситуациях. Проводились соревнования среди высших учебных заведений, среди промышленных предприятий, среди спортивных секций туризма и альпинизма», – напомнил собеседник.

          «Были учебные центры, в которых подходили подготовку добровольцы по разным видам ликвидаций чрезвычайных ситуаций», – отметил Щетинин. Он обратил внимание, что в советском КЗоТе была статья, которая касалась выполнения государственных обязанностей. «На ее основании добровольцев освобождали с работы с сохранением заработной платы, – указал руководитель «Россоюзспаса». – Они представляли своим работодателям справки, что они участвовали в спасательных работах. Это был важный стимулирующий момент».

          Теперь происходит возврат к этому опыту, подчеркнул Щетинин.  «В этом году приняли поправки к закону о благотворительности. Там прописали возможности создания регламентов взаимоотношения между ведомствами как раз по тематике добровольчества в ЧС, – напомнил Щетинин. – Сейчас различные государственные и негосударственные структуры выделяют гранты, субсидии на развитие добровольчества в чрезвычайных ситуациях».

          Во многих регионах уделяется значительное внимание строительству ресурсных центров для развития добровольчества, указал собеседник. «Наша организация, «Российский союз спасателей», которая работает во всех субъектах, состоит из трех составляющих: взрослой, студенческой и школы безопасности  для детей. Мы, начиная с детского сада и школьной скамьи, практически обучаем навыкам действий в различных чрезвычайных ситуациях и в том числе оказания помощи», – рассказал Щетинин. «Студенческие отряды у нас очень развиты. Большое количество студентов в вузах создают общественные спасательные отряды», – добавил собеседник.

          Взаимодействие с вузами и школами касается не только волонтеров-спасателей, но и добровольческого движения в целом. На форуме отмечалось – совместно с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования создаются добровольческие отряды в школах и волонтерские центры на базе университетов. «Добровольчество даже не то чтобы прижилось в школах, в колледжах, в вузах. Эти организации, в первую очередь вузы, стали ресурсными центрами по развитию добровольчества», – ранее сообщила газете ВЗГЛЯД ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок. Но вернемся к добровольцам-спасателям.

          «У нас очень большой общественный специализированный спасательный отряд, который состоит из высококлассных спортсменов: альпинистов, спелеологов, горных туристов, дайвингистов и т.д., – рассказал Сергей Щетинин. – Наши ребята –

          кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, альпинисты – могут проводить очень серьезные спасательные акции, естественно, с помощью МЧС.

          Мы, бывает, приходим на помощь МЧС. Также есть добровольцы, которые имеют свою авиацию, легкие вертолеты, которые могут в случае необходимости, по желанию, привлекаться к спасательным и поисковым  мероприятиям», – подчеркнул собеседник.

          Совместно с МЧС формируется сеть центров поддержки добровольчества в области культуры безопасности и ликвидации стихийных бедствий. В этом году десять регионов получили субсидии на создание и развитие ресурсной организации в размере от 10,5 до 11,2 миллионов рублей. При этом, как отметил Щетинин, в развитии движения спасателей-добровольцев существует по-прежнему не решенная проблема. «Это освобождение без последствий от работы и учебы для участия в крупных спасательных акциях», – отметил собеседник.

          Еще одна появившаяся в советские времена организация – Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), получила новый импульс развития с подъемом современного волонтерства. «Во всем мире и у нас уже сформировались глубокие традиции по привлечению добровольцев к сохранению наследия. Очень знаменательно, что в последние три-четыре года деятельность волонтеров-добровольцев в этой сфере, становится все шире и шире. В регионах появляются различные инициативы, организации и власть сегодня обращает на это внимание, что очень хорошо», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Центрального совета ВООПИК Артем Демидов.

          Демидов отметил, что поддержку культурного волонтерства обеспечил президент Путин. В майском «суперуказе», во впервые появившемся разделе «Национальные проекты и культура», была обозначена необходимость правительства осуществлять поддержку добровольческих движений и инициатив в сфере сохранений культурного наследия.

          «Со следующего года организации этой сферы, инициативы и добровольцы получат в том числе и финансовую поддержку со стороны правительства России. Это большое достижение, мы очень ждем, что будет открытый грантовый конкурс, программу которого сейчас разрабатывает Минкульт», – добавил собеседник.

          В рамках другого приоритетного проекта – формирования комфортной городской среды, волонтерские инициативы поддерживает федеральное министерство строительства и ЖКХ. По данным Минстроя и всероссийского проекта «Городские реновации», порядка 100 тысяч волонтеров принимают участие в благоустройстве своих городов. А в октябре Минстрой начал проект «Агент ЖКХ»: добровольцы проверяют, как идут работы по благоустройству дворов и т.д. – и сигнализируют о халтурной работе исполнителей.

          Волонтерские начинания пользуются поддержкой и в рамках проекта укрепления общественного здоровья, который курирует Минздрав. Как отмечалось накануне на форуме, стараниями добровольцев из движения «Волонтеры-медики» было отремонтировано более тысячи фельдшерско-акушерских пунктов. Добавим, что в Минздраве приняли решение поддержать социальную активность молодых будущих врачей. Медвузы с будущего года будут учитывать опыт волонтерства у абитуриентов, сообщила участникам форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.

          Минздрав в целом демонстрирует хороший пример – давно и плотно взаимодействует с организацией «Волонтеры–медики», поддерживает их, работает вместе с ними и помогает им реализовывать направление профессионального волонтерства, – заметила в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель дирекции Года добровольца (волонтера) в России, директор «Роспатриотцентра» Ксения Разуваева.

          В целом, такое взаимодействие вплоть до уровня правительства – логичное продолжение развития добровольчества в нашей стране, подчеркивает собеседница. Несмотря на то, что закон о волонтерстве, классифицирующий волонтеров и их деятельность, был принят только в мае этого года, волонтеры сегодня уже неотъемлемая часть деятельности многих министерств, отметила Разуваева.

          «Очевидно, что сейчас это будет везде, волонтеры будут интегрироваться в профессиональную деятельность, министры обращают на них внимание и делают ставку на развитие волонтерства и это радует. Главное, чтобы это продолжилось», – отметила руководитель дирекции Года добровольца.

          «Мы в рамках Международного форума добровольцев и в целом надеемся, что «Год добра» – так мы сокращенно называем год добровольца - не закончится, а продолжится и дальше, пока будет гореть огонь в наших сердцах. Пока мы наблюдаем хорошую тенденцию: он только разгорается, нас становится все больше, а это значит, что год добровольца продлится и дальше – как мы говорим, «будет 32 декабря», – добавила она.


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