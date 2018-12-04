На форуме добровольцев обсудили значение эковолонтерства

В рамках сессии «Зеленое волонтерство: современное состояние и перспективы развития» на Международном форуме добровольцев в Москве обсудили значение эковолонтерства для России, с приветственным словом выступил спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.

«С помощью добровольцев в последний год убрано свыше 11 тыс. нелегальных свалок. Это впечатляющая цифра», – передает его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что много делается на особо охраняемых природных территориях. По его словам, волонтеры убирают следы прошлой хозяйственной деятельности и придают заповедникам первозданный вид. Иванов призвал бороться с тем, что граждане сами мусорят.

«Многие идут и по ходу бросают бумажки, какой-то мусор. В других странах за это можно получить штраф. Нам тоже надо вводить какие-то меры», – сказал он.

Иванов выразил настороженность по отношению к экотуризму, признав, что развитие разумной инфраструктуры для него может способствовать безопасному посещению особо охраняемых природных территорий.

Директор Росзаповедцентра Минприроды России Андрей Барышников заметил, что Год добровольца в России дал большой толчок развитию в том числе «зеленого» волонтерства. Экологическое добровольчество, по его словам, – это не только уборка мусора, но и просвещение, помощь в создании инфраструктуры для экотуризма и научных исследованиях.

«За 2018 год было проведено около 2 тыс. экоакций с участием более 50 тыс. волонтеров. Казалось бы, людей не так много, а результаты впечатляют», – добавил Барышников.

Гендиректор АНО Экспоцентр «Заповедники России» Мирзега Абдуселимов в свою очередь выразил сожаление, что эковолонтеры не имеют глобальной информационной площадки для коммуникации и обмена опытом. Такая площадка есть у волонтеров-медиков.

Он также подчеркнул, что «зеленое» волонтерство набирает обороты и благодаря участникам различных экопроектов позволяет ликвидировать последствия небрежного отношения к природе.

«Летом мы организовали новый образовательный проект – всероссийский лагерь экологических волонтеров «Экодемия». Они узнали о правилах поведения на ООПТ и теперь передают эти знания своим единомышленникам», – отметил Абдуселимов.

Волонтерство не просто помогает сохранить природу, но и приобщает людей к общему делу и учит любить свою страну, заявила Наталья Данилина, директор Экоцентра «Заповедники».

Координатор молодежного эковолонтерского движения «Мосэко» Анна Нафиева заявила, что дело не только в том, чтобы убрать мусор, но и сделать так, чтобы он не вернулся.

Участники сессии сошлись во мнении, что волонтерство на заповедных землях открывает для всех желающих уникальную возможность побывать в заповедных уголках страны и при этом помочь природе родного края, сохранить его для будущих поколений.

Также в рамках форума состоялась сессия «Общее дело: лучшие практики работы волонтеров в учреждениях». Начальник отдела по работе с волонтерами и волонтерскими центрами ресурсного центра «Мосволонтер» Александра Гупал отметила, что поиск добровольцев необходимо начинать среди тех, кому понятны и близки основные ценности организации и принципы работы.

«Привлечение волонтеров – это в первую очередь поиск союзников, которые разделяют принципы организации и ее достижения», – подчеркнула Гупал.

По мнению директора НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Сергея Петрикова, в его институте волонтеры рассматриваются как реальный кадровый резерв. Добровольческая деятельность в медучреждениях позволяет набрать дополнительные баллы для поступления в ординатуру.

«Считается, что люди, которые работают в медицине, должны все проходить с низов. Более того, за время волонтерства человек сможет понять, его это или нет», – отметил Петриков.

В Российской государственной библиотеки для молодежи (РГБМ) другой подход к добровольчеству, заявила директор учреждения и вице-президент Российской библиотечной ассоциации Ирина Михнова.

«Библиотека всегда была, есть и будет превосходным объектом для реализации волонтерских проектов и идей. Это открытая и бесплатная площадка для коммуникации молодежи», – сказала она, добавив, что в РГБМ многие добровольцы приходят спонтанно и самостоятельно предлагают уникальные проекты, а также проводят мастер-классы и лекции для посетителей учреждения.

Большой поток волонтеров привлекает и Московский зоопарк, отметила гендиректор учреждения, президент Союза российских зоопарков и аквариумов, представитель российских зоопарков и аквариумов в ЕАЗА Светлана Акулова.

«У нас учреждение повышенной опасности, поэтому волонтеры проходят основы техники безопасности, обучаются работе с посетителями, решению конфликтных ситуаций и взаимодействию с животными», – сказала она.

По ее словам, ГАУ «Московский зоопарк» получило лицензию на образовательную деятельность. В связи с этим планируется открытие новых образовательных курсов для волонтеров.

Заместитель генерального директора ГАУК «Мосгортур» Юлия Силенко отметила, что нужно погружать волонтеров в то, с чем им придется работать, в процессе посмотрев, к чему человек склонен, что ему больше нравится и удается делать.

Укрепить благоприятную среду для развития добровольческого движения поможет поддержка государства, считает руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

«Мы должны создать ясную, понятную, открытую инфраструктуру поддержки волонтерства и добровольчества в стране и ничего не навязывать. Иначе может произойти формализация движения, а это самое страшное. Важно не испортить душевный порыв тех, кто тратит свое время и часть жизни на то, чтобы сделать лучше другим», – резюмировал он.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о добровольческом движении в России.